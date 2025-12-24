全ての趣味人へオススメする一冊『カメラホリック Vol.14』12月23日発売
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、「カメラとフォトグラフィーと人」をテーマとするカメラ・写真誌「カメラホリック」の新刊『カメラホリック Vol.14』を12月23日（火）より全国の書店で発売いたします。
貴方に憧れて、私はシャッターを切り続けているのです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337825&id=bodyimage1】
「カメラと写真と人」をテーマとする、クオリティー・フォトマガジン「カメラホリック」の第14弾です。大注目のボディが続々登場するなか、一流写真家はそのカメラをどう捉え、いったい何を撮るか……を掘り下げる大特集に加えて、写真家が影響を受けた写真家を自身の作品とともに語る、特集「写真家が憧れる写真家」など、これまで以上に充実した内容で、カメラファン、写真愛好家のみならず、カメラや写真に興味はあってもなかなか一歩を踏み出せない、すべての趣味人にオススメできる一冊にいたします。
◆ライカI型誕生100周年記念 Special Gallery
Dear Leica
ハービー・山口／大門美奈／舞山秀一／山岸 伸／野村誠一
◆巻頭企画
広田尚敬、鉄道写真の世界。
◆特集1 写真家6人が撮る、6台の最新カメラ。
渡部さとる × Leica M EV1
コムロミホ × OM SYSTEM OM-3
中藤毅彦 × OM SYSTEM OM-3
澤村 徹 × RICOH GR IV
櫻井朋成 × FUJIFILM X half ＋ GFX100RF
上田晃司 × Nikon ZR
◆特集2 開発者Special Interview
「コンサバの先へ。」 NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II
「ベッサのファインダーはライカを超えたのか？」
◆特集3 写真家が憧れる写真家。
萩庭桂太／中藤毅彦／橋本とし子
◆特集4 A Closer Look at the Nikon Zf Silver Edition
Nikon Zfシルバーで、大西みつぐが相沢菜々子を撮る。
SpeciaTalk「Nikon Zfシルバーを愛でる。」
ニコン Zf シルバーボディに似合うレンズ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337825&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337825&id=bodyimage3】
【商品情報】
カメラホリック Vol.14
● 定価：3,300円（税込）
● 版型：A4判
● ISBN-10：4798640387
● ISBN-13：978-4-7986-4038-9
【関連リンク】
●カメラホリック公式サイト
https://www.cameraholics.net/
●カメラホリック公式X
https://x.com/camera_holics
配信元企業：株式会社ホビージャパン
貴方に憧れて、私はシャッターを切り続けているのです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337825&id=bodyimage1】
「カメラと写真と人」をテーマとする、クオリティー・フォトマガジン「カメラホリック」の第14弾です。大注目のボディが続々登場するなか、一流写真家はそのカメラをどう捉え、いったい何を撮るか……を掘り下げる大特集に加えて、写真家が影響を受けた写真家を自身の作品とともに語る、特集「写真家が憧れる写真家」など、これまで以上に充実した内容で、カメラファン、写真愛好家のみならず、カメラや写真に興味はあってもなかなか一歩を踏み出せない、すべての趣味人にオススメできる一冊にいたします。
◆ライカI型誕生100周年記念 Special Gallery
Dear Leica
ハービー・山口／大門美奈／舞山秀一／山岸 伸／野村誠一
◆巻頭企画
広田尚敬、鉄道写真の世界。
◆特集1 写真家6人が撮る、6台の最新カメラ。
渡部さとる × Leica M EV1
コムロミホ × OM SYSTEM OM-3
中藤毅彦 × OM SYSTEM OM-3
澤村 徹 × RICOH GR IV
櫻井朋成 × FUJIFILM X half ＋ GFX100RF
上田晃司 × Nikon ZR
◆特集2 開発者Special Interview
「コンサバの先へ。」 NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II
「ベッサのファインダーはライカを超えたのか？」
◆特集3 写真家が憧れる写真家。
萩庭桂太／中藤毅彦／橋本とし子
◆特集4 A Closer Look at the Nikon Zf Silver Edition
Nikon Zfシルバーで、大西みつぐが相沢菜々子を撮る。
SpeciaTalk「Nikon Zfシルバーを愛でる。」
ニコン Zf シルバーボディに似合うレンズ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337825&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337825&id=bodyimage3】
【商品情報】
カメラホリック Vol.14
● 定価：3,300円（税込）
● 版型：A4判
● ISBN-10：4798640387
● ISBN-13：978-4-7986-4038-9
【関連リンク】
●カメラホリック公式サイト
https://www.cameraholics.net/
●カメラホリック公式X
https://x.com/camera_holics
配信元企業：株式会社ホビージャパン
プレスリリース詳細へ