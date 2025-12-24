¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú2026Ç¯ºÇ¿·¡Û¿·À½ÉÊ RealWear¡ÖArc 3¡×/ Æ°²è¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥¢¥×¥ê¡ÖDive¡×¤Î¤´¾Ò²ð
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337291&id=bodyimage1¡Û
Ï«Æ¯¼ÔÉÔÂ¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸½¾ì¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤¹¡£
RealWear Arc 3¤òÈ¯É½¡ª ¥¹¥Þー¥È¥°¥é¥¹¥¢¥×¥ê¡¢AI¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³èÍÑ¤·¤¿ºÇ¿·¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡14:00～14:55
³«ºÅ·Á¼°¡§Webinar·Á¼°¡ÊZoomÍøÍÑ¡Ë
»²²ÃÂÐ¾Ý¡§¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª¡ª
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦À½Â¤¡¦°åÎÅ¡¦¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¦ÊªÎ®/ÁÒ¸Ë¡¦¥¤¥ó¥Õ¥éÅÀ¸¡¤Ê¤É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸½¾ìDX¤äµ»½Ñ·Ñ¾µ¡¢Æ°²è¼ê½ç½ñ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦ºÇ¿·¤Î±ó³Ö»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤ÎÊý
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤ºÇ¿·¾ðÊó¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý
ÈñÍÑ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
¶¦ºÅ¡§RealWear Inc,
¡¡¡¡¡¡NSW ³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¥»¥ß¥ÊーÆâÍÆ
¡¦¤´°§»¢
¡¦¿·À½ÉÊ RealWear Arc 3 ¤ÈAri OS¤Î¤´¾Ò²ð
¡¦Dive¥¢¥×¥ê¤ÎÀâÌÀ/¥æー¥¹¥±ー¥¹
¡¦Dive¥¢¥×¥ê¤Î¤ª¤¹¤¹¤áµ¡Ç½/¥Ç¥â
¡¦NSW¤«¤é¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡¦Q&A
¢£¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_r-M4gTceT8WBdChe-4dBFQ
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
NSW³ô¼°²ñ¼Ò
¥µー¥Ó¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈËÜÉô
±Ä¶ÈÅý³çÉô Âè°ì±Ä¶ÈÉô¡§¾åÂå¡Ê¤«¤¸¤í¡Ë
TEL¡§03-3770-0096
E-mail¡§ml-rw-sales@ml.nsw.co.jp
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§NSW³ô¼°²ñ¼Ò
Ï«Æ¯¼ÔÉÔÂ¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸½¾ì¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤¹¡£
RealWear Arc 3¤òÈ¯É½¡ª ¥¹¥Þー¥È¥°¥é¥¹¥¢¥×¥ê¡¢AI¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³èÍÑ¤·¤¿ºÇ¿·¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡14:00～14:55
³«ºÅ·Á¼°¡§Webinar·Á¼°¡ÊZoomÍøÍÑ¡Ë
»²²ÃÂÐ¾Ý¡§¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª¡ª
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦À½Â¤¡¦°åÎÅ¡¦¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¦ÊªÎ®/ÁÒ¸Ë¡¦¥¤¥ó¥Õ¥éÅÀ¸¡¤Ê¤É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸½¾ìDX¤äµ»½Ñ·Ñ¾µ¡¢Æ°²è¼ê½ç½ñ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦ºÇ¿·¤Î±ó³Ö»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤ÎÊý
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤ºÇ¿·¾ðÊó¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý
ÈñÍÑ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
¶¦ºÅ¡§RealWear Inc,
¡¡¡¡¡¡NSW ³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¥»¥ß¥ÊーÆâÍÆ
¡¦¤´°§»¢
¡¦¿·À½ÉÊ RealWear Arc 3 ¤ÈAri OS¤Î¤´¾Ò²ð
¡¦Dive¥¢¥×¥ê¤ÎÀâÌÀ/¥æー¥¹¥±ー¥¹
¡¦Dive¥¢¥×¥ê¤Î¤ª¤¹¤¹¤áµ¡Ç½/¥Ç¥â
¡¦NSW¤«¤é¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡¦Q&A
¢£¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_r-M4gTceT8WBdChe-4dBFQ
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
NSW³ô¼°²ñ¼Ò
¥µー¥Ó¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈËÜÉô
±Ä¶ÈÅý³çÉô Âè°ì±Ä¶ÈÉô¡§¾åÂå¡Ê¤«¤¸¤í¡Ë
TEL¡§03-3770-0096
E-mail¡§ml-rw-sales@ml.nsw.co.jp
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§NSW³ô¼°²ñ¼Ò
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø