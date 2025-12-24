【銀座 蔦屋書店】熊野海 個展「Emerald Holiday」を1月10日（土）より開催。現代社会の混沌のなかで、人それぞれが真実と幸福に向かう景色を描く。

