【銀座 蔦屋書店】熊野海 個展「Emerald Holiday」を1月10日（土）より開催。現代社会の混沌のなかで、人それぞれが真実と幸福に向かう景色を描く。
銀座 蔦屋書店（東京都 中央区 GINZA SIX 6F）では、熊野海の個展「Emerald Holiday」を1月10日（土）〜1月28日（水）の期間、店内イベントスペースGINZA ATRIUMにて開催します。
特集ページ｜https://store.tsite.jp/ginza/event/art/51828-1413051218.html
概要
熊野海は、1983年福井県に生まれ、神奈川を拠点に制作を続けています。2014年のベルリン芸術大学での滞在制作をはじめ、国内外での活動を重ねてきました。熊野は現代社会を見つめながら、日常のなかにある相反する価値観や両義性を見出し、そうした世界の境界を絵画のなかに定着させようとしています。
会場展示作品《Night Queen》について――熊野海
今回は表層的なレイヤーの中の厚みや重さといったものにフォーカスして制作を行いました。立体は以前から挑戦したい課題でした。スタイロフォームという軽くて耐久性のある現代の素材でありながら、過去からの伝統や重さといった重厚感を表現できないかと試みました。あえて軽量で現代的な色彩に、どこか虚な視線で夢か現実のどちらの世界にいるのかわからない女王といった存在。絵画の世界観と両方の往還ができるようにしたいです。もっとスケールの大きな空間構成も視野に入れて考えています。
アーティストステートメント
現代の私たちはどれほど表層的な情景の中で過ごし、何を見ているのだろうか。重さの区別がつかない情報や人との接点といったものは、この時代における利点や思想となり、多様な考え方の中で正解が分からない時代に私たちは生きている。実際に見ているのは現実かそれとも直接自分とは繋がっていない情報の世界なのか。主観的な認識と客観的な現実の境界で、他者への関心と無関心の間を彷徨う。SNSやニュースなどの画像や動画は残像のように流れ去り、他者の景色は日常の大部分を占めている。それは存在する者それぞれにおいて、軽いことであり重要なことでもある。見えない接点、すれ違うまなざし、漂う謎や疑問。この掴めない空間・次元のなかで私たちは生きている。個人でありながら不確実な未来に他者の存在や価値観を共有し共存していく。「Emerald Holiday」はそれぞれの真実と幸福に向かう景色を描く。表層的レイヤーと厚みや重力の共存は現代の必然と私は考える。
プロフィール
熊野 海 ／ くまのうみ
略歴
1983 福井県鯖江市⽣まれ
2007 東京藝術⼤学美術学部 卒業
2015 吉野⽯膏美術財団在外研修員としてベルリンに滞在
出展歴
主な個展
2024 「MAGICAL UNIVERSE」、京都 蔦屋書店/京都
2023 「INVISIBLE PLANET」、Humarish Club/マカオ
2023 「NEVER NEVER LAND」、FOAM CONTEMPORARY 銀座 蔦屋書店/東京
主なグループ展
2024 「さばえまちなか芸術祭2025」、鯖江市西山公園/福井
2024「ゴミと鉛筆とアート展」、UNKNOWN HARAJUKU/東京
2023 「OKUYAMA COLLECTION展」、Node Kanazawa/石川
2022 「In search of others」、KOTARO NUKAGA/東京
受賞
2013 「第16回岡本太郎現代芸術賞展」⼊選
2011 「VOCA展 2011-新しい平⾯の作家たち」⼊選
2010 シェル美術賞 家村珠代審査員賞受賞
2010トーキョーワンダーウォール賞受賞
作品販売について
会場展示作品は、1月10日（土）11：00より販売開始。
プレセールスの状況により会期開始前に販売が終了することがあります。
展覧会詳細
熊野海「Emerald Holiday」
会期｜2026年1月10日（土）〜1月28日（水）
時間｜11：00〜20：00 ※最終日のみ18時閉場
会場｜銀座 蔦屋書店 GINZA ATRIUM
入場｜無料
お問い合わせ｜info.ginza@ccc.co.jp
オープニングレセプション｜2026年1月9日（金）18：00〜20：00
※どなたでもご参加いただけます。
銀座 蔦屋書店
本を介してアートと⽇本⽂化と暮らしをつなぎ、「アートのある暮らし」を提案します。
住所｜〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 6F
営業時間｜店舗ホームページをご確認ください。
ホームページ｜https://store.tsite.jp/ginza/
Facebook｜https://www.facebook.com/GINZA.TSUTAYABOOKS/?ref=bookmarks
X｜https://twitter.com/GINZA_TSUTAYA
Instagram｜https://www.instagram.com/ginza_tsutayabooks/
CCCアートラボ
CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。
https://www.ccc-artlab.jp/
