freee IT管理、「まほう備品棚卸し」の提供を開始　スマートフォンからスキャンするだけで棚卸し作業を効率化

フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）が提供するSaaS/デバイス一元管理ツール「freee IT管理」は、スマートフォンを利用して備品の棚卸管理ができる「まほう備品棚卸し」の提供を開始しました。

■スマートフォンでスキャンして棚卸し作業を効率化、進捗状況も可視化











企業の成長とともにオフィス内で管理する備品の数も増加します。そのような中で情報システム管理者や総務担当者は、コストやコンプライアンスの観点からも備品の適切な管理や固定資産の正確な把握が求められています。

従来の棚卸し作業では紙や表計算ツールなど手作業での管理が多く、また過去の棚卸し状況の把握や備品の所在、状態確認にも時間が掛かるなど課題がありました。

今回提供を開始した「まほう備品棚卸し」では、棚卸し対象となる備品や実施期間の設定を行い、スマートフォンから備品のQRコードやバーコードをスキャンすることで効率的に棚卸し作業を実施できます。また、スキャンした時点の情報が保存され過去の棚卸し結果と比較した状況の可視化や棚卸し作業の進捗状況の確認ができるため、備品の増減や移動履歴を的確に把握し棚卸し作業を効率化します。

今後はfreee固定資産との連携も予定しており、固定資産と備品を一元管理することでより効率的な備品管理を目指します。

■「freee IT管理」について

情報システム部、コーポレートIT部、総務部向けに、SaaS/デバイスを一元管理するツールです。 入退社および異動時に伴うアカウント発行・削除の自動化（プロビジョニング）に加え、デバイス台帳管理、シャドーIT検知までを網羅。それらの大元になる人事データの統合を行うことも可能です。

情報システム部は企業の基盤を管理する重要な業務を担う一方で、日々の業務や、突発的な業務で多忙なため、新しい提案を行いにくい環境下にあります。

freee IT管理では人がやる必要のない作業を自動化し、情報システム担当が本来取り組みたい業務を遂行できる環境を提供します。

freee IT管理：https://www.freee.co.jp/it-management/

■フリー株式会社 概要

会社名　　フリー株式会社

代表者　　CEO　佐々木大輔

設立　　　2012年7月9日

所在地　　東京都品川区大崎1-2-2アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 21階

https://corp.freee.co.jp/

＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞：https://www.freee.co.jp/kb/

＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/#job_list

freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。

本件に関するお問合わせ先

フリー株式会社　広報 (PR)　品田真季

https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=v-ZtgL-Nn0M2xHrGUCK8xw%3D%3D

※その他の皆様からのお問合せは下記フォームよりお問い合わせください

https://freee.my.site.com/HelpCenter/s/

