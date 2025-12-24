¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¡¼¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥Ú¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤Î¤è¤êÎÉ¤¤À¤³¦¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡£3ºÐ¡Á¾®³ØÀ¸ÂÐ¾Ý¡Ö¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤½¤Ü¤¦¡ª¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È
¡Á ÉÊÀî¹ÁÆî¥¨¥ê¥¢¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¸¤¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ì¿¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤Öµ¡²ñ¤Ë ¡Á
¥Þ¡¼¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§¸åÆ£ ¿¿°ì¡¢°Ê²¼¡¢¥Þ¡¼¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¥±¥¢»ö¶È¤Î»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ë¡Ö¥Ú¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤Î¤è¤êÎÉ¤¤À¤³¦¡ÊA BETTER WORLD FOR PETS¡Ë¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¤à¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¹Á¶è¹ÁÆî¤Ë¤¢¤ë»ùÆ¸´Û¡Ö¹ÁÆî»Ò¤É¤âÃæ¹âÀ¸¥×¥é¥¶¡×¤Ç¡¢Ì¤½¢³Ø»ù¤«¤é¾®³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ12·î16Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤½¤Ü¤¦¡ª¡×¤Î³«ºÅ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¡ÖÉÊÀî¹ÁÆî¥¹¥¿¥¤¥ë¸¦µæ²ñ¡×¤ÎÃÏ°è³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤É¤â¾Ð´é¤Î¥é¥¤¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Þ¥Ê¡¼¥Ë¡×¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÅöÆü¤Ï¡¢¹ÁÆî¥¨¥ê¥¢¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á30Ì¾¤¬»²²Ã¤·¡¢¸¤¤Î»ëÅÀ¤ò³Ø¤Ö¼ø¶È¤ä¿¨¤ì¹ç¤¤ÂÎ¸³¡¢¿´²»¤ÎÊ¹¤Èæ¤Ù¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸¤¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤È¡ÖÌ¿¤ÎÂçÀÚ¤µ¡×¤òÂÎ´¶¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤½¤Ü¤¦¡ª¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¼Â»Ü³µÍ×
¡ ¡Ö¸¤¤Îµ¤»ý¤Á¡×¤ò¹Í¤¨¤ëÆ³Æþ¼ø¶È¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¸¤¤ÈÂÐÌÌ¤¹¤ëÁ°¤Ë¡Ö¸¤¤Îµ¤»ý¤Á¤òÃÎ¤ë¡×¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì¤½¢³Ø»ù¤Ë¤Ï»æ¼Çµï¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¸¤¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤Î´ðËÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö3¤Ä¤ÎÌóÂ«¡×¡ÊµÞ¤Ë¿¨¤é¤Ê¤¤¡¿µÞ¤ËÁö¤é¤Ê¤¤¡¿Âç¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¡Ë¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾®³ØÀ¸¤Ï¤³¤ÎÌóÂ«¤ò¡¢¸¤¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ö¸¤¤Ë¤â´¶¾ð¤¬¤¢¤ë¡×¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿ÈÂÎ¥µ¥¤¥º¤¬¾®·¿¸¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÂç·¿¥Ð¥¹¤Û¤É¤ÎÂç¤¤µ¡×¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ò³Ø¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡Ö¾å¤«¤éµÞ¤ËÆ¬¤ò¤Ê¤Ç¤é¤ì¤ë¡¢¿¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÉÝ¤¤¤«¡×¤ò¼Â´¶¡£¸¤¤«¤é¸«¤¿¿Í´Ö¤Î¼ê¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿Âç¤¤Ê¼ê¤ÎÌÏ·¿¤ò»È¤Ã¤¿ÂÎ¸³¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤ï¡¢¤³¤ï¤¤¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤¬µÞ¤ËÍè¤¿¤é¥¤¥ä¤À¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»æ¼Çµï¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö3¤Ä¤ÎÌóÂ«¡×¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÍÍ»Ò
¢ Ì¤½¢³Ø»ùÂÐ¾Ý¡§¤æ¤Ã¤¯¤ê¶á¤Å¤¡¢¤½¤Ã¤È¿¨¤ì¤Æ¤ß¤ë¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ¡×
Ì¤½¢³Ø»ù¸þ¤±¤Î¼Â»Ü²ó¤Ç¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¸¤¤È¿¨¤ì¹ç¤¦»Ò¤¬Â¿¤¯¡¢ºÇ½é¤Ï¿µ½Å¤ËÀÜ¤¹¤ë»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸¤¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ë¤·¤ã¤¬¤ó¤Ç´Ñ»¡¤¹¤ë»þ´Ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÎÉ¤¤»Ò¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡×¤È¤½¤Ã¤È»ØÀè¤Ç¿¨¤ê¡¢¼þ¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¼¡¡¹¤Ë¡Ö¿¨¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È½¸¤Þ¤ê¡¢¡Ö¸¤¤ÎÆùµå¤Ï¥Ð¥é¤ß¤¿¤¤¤Ê¹á¤ê¤¬¤¹¤ë¡×¤È¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤µ¤·¤¯¤¹¤ë¤È¡¢¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤â¤ä¤µ¤·¤¤¡×¤È¡¢ÁÇÄ¾¤Êµ¤¤Å¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Æùµå¤Ë¿¨¤ì¤ëÍÍ»Ò
£ ¾®³ØÀ¸ÂÐ¾Ý¡§´Ñ»¡¡¦ÍýÍ³¤Å¤±¡¦µ¤¤Å¤¤¬¿¼¤Þ¤ë³Ø¤Ó¤Ë¡¡
¾®³ØÀ¸¸þ¤±¤Î²ó¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê¿¼¤¤Íý²ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢¸¤¤ÎÌÜ¡¦¼ª¡¦¿¬Èø¡¦»Ø¤Î¿ô¤Ê¤É¤ò´Ñ»¡¤·¡¢¿Í¤È¤Î°ã¤¤¤ä¸¤Æ±»Î¤Î¸ÄÀ¤Î°ã¤¤¤òµÄÏÀ¡£¡Ö¿Í´Ö¤È»Ø¤Î¿ô¤â°ã¤¦¤Í¡£Â¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤â¤ª¤È¤Ê¤·¤¤¤Í¡×¡¢¡ÖÆ±¤¸¸¤¤Ç¤âÂç¤¤µ¤äÀ³Ê¤¬°ã¤¦¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦È¯¸«¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿¶¤êÊÖ¤êÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¸¤¤ÈÍ·¤Ó¤¿¤¤¡£ÃçÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢º£¸å¤â¤â¤Ã¤È¸¤¤Ë¿¨¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬²êÀ¸¤¨¤ë»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¸¤¤Ë¿¨¤ì¹ç¤¤¡¢´Ñ»¡¤¹¤ëÍÍ»Ò
¤ ¾®³ØÀ¸ÂÐ¾Ý¡§¡ÖÌ¿¤ò´¶¤¸¤ë»þ´Ö¡×¡§¿´²»¤ÎÊ¹¤Èæ¤Ù
¼ø¶È¤Î½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢¿´²»³ÈÀ¼´ï¤ò»È¤Ã¤Æ¿Í¤È¸¤¤Î¸ÝÆ°¤òÊ¹¤Èæ¤Ù¤ëÂÎ¸³¤â¼Â»Ü¡£Â®¤µ¤Î°ã¤¤¤Ë¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤É¤Ã¤Á¤âÀ¸¤¤Æ¤ë²»¤Ê¤ó¤À¡×¡Ö¿´Â¡¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï°ì½ï¤Ê¤ó¤À¤Í¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¸¤¤â¿Í¤ÈÆ±¤¸¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤òÆÀ¤ë»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¡¼¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡ÖÌ¿¡×¤ÎÂçÀÚ¤µ¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ò»ô¤¦¤³¤È¤ÎÀÕÇ¤¤ò³Ø¤Öµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¸¤¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¡¢²áµî¤Î·Ð¸³¤«¤é¶ì¼ê¤Ê¿Í¡¢¿¨¤ì¹ç¤¦µ¡²ñ¤¬¤Ê¤¯ÀÜ¤·Êý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤É¡¢Æ°Êª¤ËÂÐ¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ú¥Ã¥È¤È¶¦À¸¤¹¤ë¼Ò²ñ¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã³«ºÅ³µÍ×¡ä
¢£Æü»þ¡§2025Ç¯12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡14:30¡Á15:15¡§Ì¤½¢³Ø»ù¡õÊÝ¸î¼ÔÂÐ¾Ý
¡¡¡¡¡¡¡¡¢16:00¡Á16:45¡§¾®³ØÀ¸ÂÐ¾Ý
¢£²ñ¾ì¡§¹ÁÆî»Ò¤É¤âÃæ¹âÀ¸¥×¥é¥¶¡Ê¹Á¶è¹ÁÆî4-3-7¡Ë
¢£¼ø¶ÈÆâÍÆ¡§
1¡Ë¸¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀ¤³¦¤òÃÎ¤ë
2¡Ë¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ²ðºß¸¤¤ÈÂÐÌÌ¤·¡¢¸¤¤ÎÌÜ¤ä¼ª¡¢»Ø¤Î¿ô¤Ê¤É¤ò´Ñ»¡
3¡Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¸¤¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤ËÍ·¤Ö»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹
4¡ËºÇ¸å¤Ë¡¢¤Ê¤¼¸¤¤¬°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤òÈ¯É½
ÉÊÀî¹ÁÆî¥¹¥¿¥¤¥ë¸¦µæ²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤Þ¤Á¤ÎÁÇÅ¨¤ÊÌ¤Íè¤òÌ´¸«¤ë¿Í¤¬½¸¤¤¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼èÁÈ¤ÇÍýÁÛ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¹¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¥ï¡¼¥«¡¼¡¢µï½»¼Ô¡¢ÃÏ°èÃÄÂÎ¡¢´ë¶È¡¢¹ÔÀ¯¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎ©¾ì¤Î¿Í¡¹¤¬´Ø¤ï¤ë¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊÀ¼¤äÌä¤¤¤ò½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¡¢¶¦¤Ë¹Í¤¨¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤ë¡È¼Â¸³¤Î¾ì¡É¤È¤·¤Æ2021Ç¯ÅÙ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ÁÆî¥¨¥ê¥¢¤òÌ¥ÎÏÅª¤Ê³¹¤Ë¤·¤¿¤¤´ë¶È¤äÍ»Ö¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç¡¢¥Þ¡¼¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ïº£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç»²²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Þ¥Ê¡¼¥Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2014Ç¯¤«¤éÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡¦´Ä¶¾Ê¤Î¸å±ç¤òÆÀ¤Æ¡Ö¤³¤É¤â¾Ð´é¤Î¥é¥¤¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¤¤¤¦³èÆ°Ì¾¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î¹ñ¸ø»äÎ©¾®³Ø¹»¤Ë¤ÆÌ¿¤Î³Ø¤Ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¼ø¶È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¶µ°é¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¶¦¤ËÀ¸¤¤ëÎÏ¡×¤ò°é¤à¤³¤È¡£Æ°Êª²ðºß¶µ°é¤ò¼õ¤±¤ë»Ò¤É¤â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³èÆ°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë»ô¤¤¼ç¼«¿È¤È°¦¸¤¤â¤Õ¤¯¤á¡¢¡Ö¶µ°é¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶¦´¶ÎÏ¤äÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¡¼¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Þ¡¼¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¤Ï1975Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É»ö¶È¤È¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò»ö¶È¡Ê¥¹¥Ë¥Ã¥«¡¼¥º(R)¤äM&M¡ÇS(R)¡¢BE-KIND(R)¡Ê¥Ó¡¼¥«¥¤¥ó¥É(TM)¤Ê¤É¡Ë¡Ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ú¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ú¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤Î¤è¤êÎÉ¤¤À¤³¦¡ÊA BETTER WORLD FOR PETS¡Ë¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥«¥ë¥«¥ó/¥¦¥£¥¹¥«¥¹(R)¡¢¥·¡¼¥¶¡¼(R)¡¢¥·¡¼¥Ð(R)¡¢¥×¥í¥Þ¥Í¡¼¥¸(TM)¡¢¥¢¥¤¥à¥¹(TM)¡¢¥Ú¥Ç¥£¥°¥ê¡¼(R)Åù¤Î¥È¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¡¢¥Ë¥å¡¼¥È¥í(TM)¡¢¥°¥ê¥Ë¡¼¥º(TM)¤Ê¤É¤Î¼ç¤Ë¥Ú¥Ã¥ÈÀìÌçÅ¹¤Ç°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ï¡¢http://www.marsjapan.co.jp
¿Æ²ñ¼Ò¤Î¥Þ¡¼¥¹ ¥¤¥ó¥³¡¼¥Ý¥ì¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¡¢À¤³¦70°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¡£À¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÇ¯´ÖÁíÇä¾å¹â¤Ï Ìó500²¯ÊÆ¥É¥ë¤Ç¡¢¤½¤ÎÀ½ÉÊ¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áí½¾¶È°÷¿ô¤ÏÌó15ËüÌ¾¡£¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ï¡¢http://www.mars.com
