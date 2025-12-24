こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
トリドールHD、work with Pride「PRIDE指標2025」で最高評価「ゴールド」を5年連続受賞、さらに「D&I AWARD2025」で最高評価「BEST WORKPLACE」を受賞
「心的資本経営」を原動力に、世界中へ食の感動体験を提供する株式会社トリドールホールディングス（東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 CEO 粟田 貴也、以下、トリドールHD）は、一般社団法人 work with Pride が策定する職場におけるLGBTQ＋等のセクシュアル・マイノリティへの取組評価指標「PRIDE指標2025」において、最高評価である「ゴールド」を5年連続受賞しました。さらに、日本のダイバーシティ＆インクルージョンをリードしていく企業を表彰する「D&I AWARD 2025」において最高評価である「BEST WORKPLACE」に認定されたことをお知らせいたします。
トリドールグループは「食の感動で、この星を満たせ。」をスローガンに掲げ、 世界中で唯一無二の日本発グローバルフードカンパニーを目指しています。その実現に向けて重要な要素のひとつがダイバーシティ＆インクルージョンです。トリドールグループは、従業員一人ひとりが互いの違いを理解するとともに尊重し合い、個性を発揮することで、新たな発想や価値が生まれ、グローバルフードカンパニーの実現に繋がると考えています。この理念に基づき、トリドールグループではダイバーシティ推進基本方針を策定し、さまざまな取り組みを進めています。
DEI推進に関する主な取り組み(一部抜粋)
「性的指向・性自認」の尊重を明文化
「ダイバーシティ推進基本方針」にて多様性の尊重を掲げており、その中で性的指向・性自認に関しても触れています。
詳しくはこちら：https://www.toridoll.com/csr/social/diversity.html
LGBTQ+
2021年10月「パートナーシップに関するガイドライン」を施行しました。これにより、同性パートナーも「結婚祝金」「特別休暇」などの制度が利用できます。
アライコミュニティでは、情報交換や勉強会、啓発活動の企画・運営をはじめ、Tokyo Prideへの3年連続出店、ハンドブックの制作、アライグッズの作成と配布などを行っています。
E-learningによるダイバーシティ＆インクルージョン研修の促進に加え、丸亀製麺の管理職候補以上を対象に対面研修を実施しました。受講完了者には受講証としてレインボーネックストラップを配布し、社内で着用していただいております。
障がい者雇用
2016年10月特例子会社D&Iを設立しました。
障がい者従業員に対し、1名のトレーナーを配置し、作業遂行のサポートを実施しています。
釜揚げうどん用桶を修繕する「桶職人」の育成によりスタッフのやりがいを創出しています。専用の「桶工房」を2023年8月に開設しました。
同じ職場で社員と連携しながら業務を行っています。（一部店舗で清掃業務、オフィスでは清掃や事務補助作業を主に実施しています。)
シニアの活躍
PS(パート/アルバイトスタッフ)の再雇用後の年齢上限を撤廃しました。
PS(パート/アルバイトスタッフ)の定年を65歳から70歳に引き上げました。
社内制度「麺職人制度」や社内福利「永年勤続表彰」が長く勤続するシニア層従業員のやりがいやモチベーション向上に貢献しています。
外国人従業員
ワールドカフェミーティングの定期開催を行っています。
外国籍従業員のサポーターを配置し、業務サポートや通勤OJTなどを実施しています。(※一部エリアにて実施)
女性活躍
2023年に3回にわたって丸亀製麺管理職候補者座談会を開催しました。
2024年より妊娠期から育休、復職後まで社員をサポートする取り組みを推進しています。
PS(パート/アルバイトスタッフ)から社員への雇用転換を積極的に行っています。
■「PRIDE指標」とは
一般社団法人work with Prideにより、日本の職場におけるLGBTQ＋などのセクシュアル・マイノリティへの取り組みに関する評価指標として2016年に策定された指標です。行動宣言、当事者コミュニティ、啓発活動、人事制度・プログラム、社会貢献・渉外活動からなる5つの評価指標を基軸とし、「ブロンズ」認定、「シルバー」認定、「ゴールド」認定、さらにゴールド評価の中からコレクティブ・インパクト型の取組を推進していることが定められる「レインボー」認定が選出されます。
URL： https://workwithpride.jp/
■「D&I AWARD」とは
株式会社Job Rainbowが主催する、ダイバーシティ＆インクルージョンに取り組む企業を認定する日本最大のアワードです。
日本で活動する応募企業の取組みをJob Rainbow独自の指標で採点し、スコアに応じて認定を授与します。
URL：https://diaward.jobrainbow.jp
トリドールホールディングスについて
「食の感動で、この星を満たせ。」をスローガンに掲げ、さまざまな業態の飲食チェーンを展開し、味覚だけでなく五感が揺さぶられる、本能が歓ぶほどの感動を探求し続けています。
トリドールグループは「心的資本経営」を原動力に、従業員の“心の幸せ”とお客さまの“心の感動”を生み出し、持続的な事業成長を目指しています。
今後も「食の感動体験」をどこまでも追求し、世界中で唯一無二の日本発グローバルフードカンパニーを目指して、予測不能な進化を遂げるため、国内のみならず海外での展開を積極的に推進してまいります。
本件に関するお問合わせ先
株式会社トリドールホールディングス 広報 佐藤
TEL：03-4221-8900 E-mail：tori-pr@toridoll.com https://www.toridoll.com/
