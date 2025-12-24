こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ナノイーX発生装置がSAIC-GMのラグジュアリーMPV「別克至境世家」に初採用
パナソニック株式会社（以下、パナソニック）のナノイーX発生装置が、SAIC-GMの新型ラグジュアリーMPV「別克至境世家/BUICK ELECTRA ENCASA」に採用されました。SAIC-GMの車両にナノイーX発生装置が採用されるのは、今回が初めてです。
この度、ナノイーXが採用された「BUICK ELECTRA ENCASA」は、中国の富裕層ファミリーをターゲットにしたフラッグシップMPVで、12月1日より中国で販売が開始されました。PHVとEVがラインアップされており、スマートコックピットシステムや大型ヘッドアップディスプレイ、先進運転支援システムなど最新技術を搭載するほか、後部座席用エンターテインメントスクリーン、温度・湿度・光・空気質・音の5つの要素を制御して快適な車室空間を実現する「5常環境」機能を搭載するなど、ウェルネスを重視した室内空間が特長となっています。
ナノイーXは、「5常環境」の要素である空気質を制御するデバイスとして採用されました。さまざまな検証に裏付けられた効果と技術力、これまでの豊富な実績が高く評価されたものです。ナノイーXはエアコン吹き出し口から室内へ放出され、快適な空気環境を提供します。
パナソニックは、家電分野、車載分野、住宅関連分野など、くらしや社会のさまざまなシーンにおいて、ナノイー技術を通じて快適空間を提供していきます。
【ナノイーとは】
ナノイー※1は、空気中の水分に高電圧を加えて生成するナノサイズの微粒子イオンで、さまざまな物質に作用しやすいOHラジカルを含んでいます。このOHラジカルの生成量をナノイーの10倍に高めたのがナノイーXで、脱臭※2や菌※3・アレル物質の抑制※4など多様な効果を有しています。昨今の世界的な空気質への関心の高まりを背景に、より清潔・快適な空間を提供する技術として、モビリティ空間、商業施設やホテル、オフィス、学校などさまざまな施設・公共空間での採用が増加。2024年には、グローバル累計出荷台数が1億台※5を突破しました。
※1 ナノイーは、一般的なイオンと比べて約6倍＊の寿命があるため広範囲に広がります。水分量は空気イオンの約1,000倍＊＊（体積比）以上で、お肌や髪にやさしい弱酸性のイオンです。nanoe、ナノイーおよびnanoeマークは、パナソニックホールディングス株式会社の商標です。（ナノイーについて https://panasonic.jp/nanoe/）
＊ 空気イオンとの比較。一般的な空気イオンの寿命：数十秒〜100秒。ナノイーの寿命：約600秒。（パナソニック調べ）
＊＊ 一般的な空気イオン（代表的な粒子径：1.3nm）とナノイー（代表的な粒子径：13nm）との比較による。
※2 約6畳空間での約12分後の効果であり、実使用空間での効果ではありません
●試験機関：パナソニックホールディングス株式会社プロダクト解析センター
●試験方法：試験室（約6畳）において6段階臭気強度表示法により検証
●脱臭の方法：ナノイーを放出
●対象：付着したタバコ臭
●試験結果：12分で臭気強度2.4低減
※3 約6畳空間での約4時間後の効果であり、実使用空間の効果ではありません
●試験機関：（一財）北里環境科学センター
●試験方法：試験室（約６畳）において菌を浮遊させ空気中の菌数を測定
●抑制の方法：ナノイーを放出
●対象：浮遊した菌
●試験した菌の種類：1種類
●試験結果：4時間で99％以上抑制 北生発24_0301_1号
※4 約6畳空間での約24時間後の効果であり、実使用空間の効果ではありません
●試験機関：パナソニックホールディングス株式会社プロダクト解析センター
●試験方法：試験室（約6畳）において布に付着させたアレル物質をELISA法で測定
●抑制の方法：ナノイーを放出
●対象：アレル物質
●試験結果：24時間で99％以上抑制 4AA33-151001-F01
※5 2024年6月時点での累計