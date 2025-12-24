ナノイーX発生装置がSAIC-GMのラグジュアリーMPV「別克至境世家」に初採用











ナノイーXは、「5常環境」の要素である空気質を制御するデバイスとして採用されました。さまざまな検証に裏付けられた効果と技術力、これまでの豊富な実績が高く評価されたものです。ナノイーXはエアコン吹き出し口から室内へ放出され、快適な空気環境を提供します。