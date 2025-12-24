こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ＤＩＣ、IRサイト評価で国内主要３機関から同時受賞
―初の三冠達成、デジタルコミュニケーション強化が高評価 ―
ＤＩＣ株式会社（本社：東京都中央区、社長執行役員：池田尚志）は、国内主要IRサイト評価機関3社によるランキングにおいて、初めて同時に上位賞を受賞しました。これは、当社が推進する「投資家とのデジタルコミュニケーション強化」や「透明性・利便性の向上」が高く評価された結果です。
＜今回受賞した賞＞
日興アイ・アール株式会社「2025年度全上場企業ホームページ充実度ランキング」：総合部門で最優秀サイト
大和インベスター・リレーションズ株式会社「大和インターネットIR表彰2025」：優良賞
株式会社ブロードバンドセキュリティ「Gomez IRサイトランキング2025」：銅賞
近年、投資家やステークホルダーとの対話において、IRサイトは企業価値を伝える重要なプラットフォームとなっています。当社は、分かりやすさ・使いやすさの追求、財務情報と非財務情報のバランスある開示、サステナビリティ情報の充実に注力し、デジタルを活用した透明性の高い情報発信を進めてきました。こうした取り組みが、今回の評価につながりました。
当社は、今後もIR情報をはじめ、ホームページにおける情報提供の更なる充実を図るとともに、定量的な財務情報や非財務情報を適時かつ適切に開示することにより、ステークホルダーの皆様との積極的なコミュニケーションに努めてまいります。
【関連URL】
当社 IR（株主・投資家情報）サイト（日本語）：https://www.dic-global.com/ja/ir/
当社 IR（株主・投資家情報）サイト（英語） ：https://www.dic-global.com/en/ir/
【参考情報】
日興アイ・アール株式会社「2025年度全上場企業ホームページ充実度ランキング」について
「全上場企業ホームページ充実度ランキング」は、日興アイ・アールが「分かりやすさ」「使いやすさ」「情報の多さ」の3つの視点ごとに設定した客観的な評価項目に基づき、全上場企業3,937社のホームページについて調査・評価するものです。2025年度は総合上位企業525社のうち、最優秀サイトとして201社、優秀サイトとして153社、優良サイトとして171社が選定されました。
関連URL：https://www.nikkoir.co.jp/rank/rank.html
大和インベスター・リレーションズ株式会社「大和インターネットIR表彰2025」について
「大和インターネットIR表彰2025」は、大和IRがインターネットに包摂されるという「5T&C」*の考え方のもと、上場企業のIRサイトを調査・評価するものです。独自の基準で評価・採点し、特に優秀なIRサイトを構築し、情報開示ならびにコミュニケーション活動で有効に活用している企業が表彰されます。2025年は4,122社を対象に審査され、158社が選定されました。
*Timely（適時性）、Transparent（透明性）、Traceable（追跡可能性）、Trustworthy（信頼性）、Total（包括性）＋Communication（双方向性）
関連URL：https://www.daiwair.co.jp/news/internet_IR2025.html
株式会社ブロードバンドセキュリティ「Gomez IRサイトランキング2025」について
「Gomez IRサイトランキング」は、株式会社ブロードバンドセキュリティが「ウェブサイトの使いやすさ」、「財務・決算情報の充実度」、「企業・経営情報の充実度」、「情報開示の積極性・先進性」の4つのカテゴリで構成される評価項目に基づき、全上場企業のIRサイトの中から一定基準を満たした389社を対象に調査・評価するものです。総合得点8.00点以上を「金賞」、7.00点以上を「銀賞」、6.00点以上を「銅賞」として選定されます。
関連URL：https://www.gomez.co.jp/ranking/ir/
-ＤＩＣ株式会社について
DICは日本で有数のファインケミカルメーカーです。DICを中心に世界全体でSun Chemical Corporationを含む約170の子会社によってグループが構成され、60を超える国と地域で事業を展開しています。グループ全体として、人々の生活に欠かせない包装材料、テレビやPC等のディスプレイに代表される表示材料、スマートフォンなどのデジタル機器や自動車に使用される高機能材料を提供するグローバルリーディングカンパニーと認知されています。これらの製品を通じて、社会に安全・安心、彩り、快適を提供しています。DICグループは持続可能な社会を実現するため、社会変革に対応した製品や社会課題の解決に貢献する製品の開発にグループ一丸で取り組んでいます。連結売上高は1兆円を超え、世界全体で21,000名以上の従業員を有するなか、DICグループはグローバルで様々なお客様に寄り添っていきます。
詳しい情報は、https://www.dic-global.com/ をご覧下さい。
本件に関するお問合わせ先
【報道機関からのお問い合わせ】
ＤＩＣ株式会社 コーポレートコミュニケーション部
TEL：03-6733-3033 E-MAIL：dic-press@ma.dic.co.jp
ＤＩＣ株式会社（本社：東京都中央区、社長執行役員：池田尚志）は、国内主要IRサイト評価機関3社によるランキングにおいて、初めて同時に上位賞を受賞しました。これは、当社が推進する「投資家とのデジタルコミュニケーション強化」や「透明性・利便性の向上」が高く評価された結果です。
＜今回受賞した賞＞
日興アイ・アール株式会社「2025年度全上場企業ホームページ充実度ランキング」：総合部門で最優秀サイト
株式会社ブロードバンドセキュリティ「Gomez IRサイトランキング2025」：銅賞
近年、投資家やステークホルダーとの対話において、IRサイトは企業価値を伝える重要なプラットフォームとなっています。当社は、分かりやすさ・使いやすさの追求、財務情報と非財務情報のバランスある開示、サステナビリティ情報の充実に注力し、デジタルを活用した透明性の高い情報発信を進めてきました。こうした取り組みが、今回の評価につながりました。
当社は、今後もIR情報をはじめ、ホームページにおける情報提供の更なる充実を図るとともに、定量的な財務情報や非財務情報を適時かつ適切に開示することにより、ステークホルダーの皆様との積極的なコミュニケーションに努めてまいります。
以 上
【関連URL】
当社 IR（株主・投資家情報）サイト（日本語）：https://www.dic-global.com/ja/ir/
当社 IR（株主・投資家情報）サイト（英語） ：https://www.dic-global.com/en/ir/
【参考情報】
日興アイ・アール株式会社「2025年度全上場企業ホームページ充実度ランキング」について
「全上場企業ホームページ充実度ランキング」は、日興アイ・アールが「分かりやすさ」「使いやすさ」「情報の多さ」の3つの視点ごとに設定した客観的な評価項目に基づき、全上場企業3,937社のホームページについて調査・評価するものです。2025年度は総合上位企業525社のうち、最優秀サイトとして201社、優秀サイトとして153社、優良サイトとして171社が選定されました。
関連URL：https://www.nikkoir.co.jp/rank/rank.html
大和インベスター・リレーションズ株式会社「大和インターネットIR表彰2025」について
「大和インターネットIR表彰2025」は、大和IRがインターネットに包摂されるという「5T&C」*の考え方のもと、上場企業のIRサイトを調査・評価するものです。独自の基準で評価・採点し、特に優秀なIRサイトを構築し、情報開示ならびにコミュニケーション活動で有効に活用している企業が表彰されます。2025年は4,122社を対象に審査され、158社が選定されました。
*Timely（適時性）、Transparent（透明性）、Traceable（追跡可能性）、Trustworthy（信頼性）、Total（包括性）＋Communication（双方向性）
関連URL：https://www.daiwair.co.jp/news/internet_IR2025.html
株式会社ブロードバンドセキュリティ「Gomez IRサイトランキング2025」について
「Gomez IRサイトランキング」は、株式会社ブロードバンドセキュリティが「ウェブサイトの使いやすさ」、「財務・決算情報の充実度」、「企業・経営情報の充実度」、「情報開示の積極性・先進性」の4つのカテゴリで構成される評価項目に基づき、全上場企業のIRサイトの中から一定基準を満たした389社を対象に調査・評価するものです。総合得点8.00点以上を「金賞」、7.00点以上を「銀賞」、6.00点以上を「銅賞」として選定されます。
関連URL：https://www.gomez.co.jp/ranking/ir/
-ＤＩＣ株式会社について
DICは日本で有数のファインケミカルメーカーです。DICを中心に世界全体でSun Chemical Corporationを含む約170の子会社によってグループが構成され、60を超える国と地域で事業を展開しています。グループ全体として、人々の生活に欠かせない包装材料、テレビやPC等のディスプレイに代表される表示材料、スマートフォンなどのデジタル機器や自動車に使用される高機能材料を提供するグローバルリーディングカンパニーと認知されています。これらの製品を通じて、社会に安全・安心、彩り、快適を提供しています。DICグループは持続可能な社会を実現するため、社会変革に対応した製品や社会課題の解決に貢献する製品の開発にグループ一丸で取り組んでいます。連結売上高は1兆円を超え、世界全体で21,000名以上の従業員を有するなか、DICグループはグローバルで様々なお客様に寄り添っていきます。
詳しい情報は、https://www.dic-global.com/ をご覧下さい。
本件に関するお問合わせ先
【報道機関からのお問い合わせ】
ＤＩＣ株式会社 コーポレートコミュニケーション部
TEL：03-6733-3033 E-MAIL：dic-press@ma.dic.co.jp