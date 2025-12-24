¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¥¹¡¼¥Ä¤È¥ì¥ó¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤µ¤é¤ËÊØÍø¤Ë¡ªÍèÅ¹Í½Ìó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òAOKIÁ´Å¹ÊÞ¤Ç³«»Ï¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒAOKI¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÄÌÚ¾´¹¨¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î8Æü(·î)¤è¤ê»öÁ°¤Ë¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é¤´Í½Ìó¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ÎÂÔ¤Á»þ´ÖÃ»½Ì¤ä¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¤´°ÆÆâ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡ÖÍèÅ¹Í½Ìó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤òÁ´¹ñ¤ÎAOKIÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¥¹¡¼¥Ä¤È¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥³¡¼¥È¤ä¥¿¥¥·¡¼¥É¡¢¹õÎ±Âµ¤È¤¤¤Ã¤¿·ëº§¼°¤ä¼°Åµ¤Ç¤ÎÎéÁõ¤òµ¤·Ú¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¤¤ëAOKI¥ì¥ó¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÊA¡¦R¡¦S¡Ë¤Ë¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
AOKI¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ÊÆÃ½¸¥Ú¡¼¥¸¡Ë¡§ https://www.aoki-style.com/feature/appointment/
¢£Á´¹ñ¤ÎAOKIÅ¹ÊÞ¤ÇÍèÅ¹Í½Ìó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¡ª
¡¡AOKI¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯7·î¤è¤ê50Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¥¹¡¼¥Ä¤ÈAOKI¥ì¥ó¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÊA¡¦R¡¦S¡Ë¤ÎÍèÅ¹Í½Ìó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢Á´¹ñ¤ÎAOKIÅ¹ÊÞ¤ÇËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÅ¸³«¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢·ëº§¼°¤ä¼°Åµ¤Ç¤ÎÎéÁõ¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¤¤ëAOKI¥ì¥ó¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÊA¡¦R¡¦S¡Ë¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤ÎÁõ¤¤¤Î¤¿¤á¤´ÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤âÂ¿¤¯¡¢ÍèÅ¹Í½Ìó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤êÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¤´°ÆÆâ¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬¤´»Ù»ý¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖAOKI¥ì¥ó¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÊA¡¦R¡¦S¡Ë¡×¤ÏAOKI¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¡ÊÅÐÏ¿ÈÖ¹æ Âè6673353¹æ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡AOKI¤Ç¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤·Â³¤±¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë¸ÜµÒËþÂ¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¡¢SizeMaxÅ¹ÊÞ¤Ï½ü¤¯¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Îº®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤ºÂ¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤ÆÂÐ±þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨º®»¨¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÆÃÄê´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤´Í½Ìó¤Î¼õÉÕ¤ò°ì»þÄä»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅÅÏÃ¤Ç¤ÎÍèÅ¹Í½Ìó¤Ï¤ª¼õ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤«¤é¤Î¤ª¼êÂ³¤¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÍèÅ¹Í½Ìó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤´ÍøÍÑ¤ÎÎ®¤ì¡ÊÍèÅ¹Í½Ìó¡ÁÍèÅ¹¡Ë
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¢£ÊóÆ»´Ø·¸¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¡
³ô¼°²ñ¼ÒAOKI ËÜ¼Ò¡¡¡¡¹ÊóÃ´Åö¡§ÃÝÂ¼¡¦ÀÐÄÅ
½»½ê¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶è³ë¤¬Ã«6-56
TEL¡§045-941-3588 / FAX¡§045-942-1608 / E-mail¡§aokipr@aoki-style.com
¡¡¸½ºß¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¥¹¡¼¥Ä¤È¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥³¡¼¥È¤ä¥¿¥¥·¡¼¥É¡¢¹õÎ±Âµ¤È¤¤¤Ã¤¿·ëº§¼°¤ä¼°Åµ¤Ç¤ÎÎéÁõ¤òµ¤·Ú¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¤¤ëAOKI¥ì¥ó¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÊA¡¦R¡¦S¡Ë¤Ë¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£Á´¹ñ¤ÎAOKIÅ¹ÊÞ¤ÇÍèÅ¹Í½Ìó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¡ª
¡¡AOKI¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯7·î¤è¤ê50Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¥¹¡¼¥Ä¤ÈAOKI¥ì¥ó¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÊA¡¦R¡¦S¡Ë¤ÎÍèÅ¹Í½Ìó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢Á´¹ñ¤ÎAOKIÅ¹ÊÞ¤ÇËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÅ¸³«¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢·ëº§¼°¤ä¼°Åµ¤Ç¤ÎÎéÁõ¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¤¤ëAOKI¥ì¥ó¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÊA¡¦R¡¦S¡Ë¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤ÎÁõ¤¤¤Î¤¿¤á¤´ÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤âÂ¿¤¯¡¢ÍèÅ¹Í½Ìó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤êÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¤´°ÆÆâ¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬¤´»Ù»ý¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖAOKI¥ì¥ó¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÊA¡¦R¡¦S¡Ë¡×¤ÏAOKI¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¡ÊÅÐÏ¿ÈÖ¹æ Âè6673353¹æ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡AOKI¤Ç¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤·Â³¤±¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë¸ÜµÒËþÂ¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¡¢SizeMaxÅ¹ÊÞ¤Ï½ü¤¯¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Îº®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤ºÂ¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤ÆÂÐ±þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨º®»¨¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÆÃÄê´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤´Í½Ìó¤Î¼õÉÕ¤ò°ì»þÄä»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅÅÏÃ¤Ç¤ÎÍèÅ¹Í½Ìó¤Ï¤ª¼õ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤«¤é¤Î¤ª¼êÂ³¤¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÍèÅ¹Í½Ìó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤´ÍøÍÑ¤ÎÎ®¤ì¡ÊÍèÅ¹Í½Ìó¡ÁÍèÅ¹¡Ë
¡¤´ÍèÅ¹Å¹ÊÞ¡¦»þ´Ö¤òÁªÂò¤·É¬Í×»ö¹à¤òµÆþ
¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÂÎ·¿¾ðÊó¤ä¥µ¥¤¥ºÁª¤Ó¤Ç¤Î¤ªÇº¤ß¤´¤È¤Ê¤É¡¢¼«Í³µÆþÍó¤Ë¾Ü¤·¤¯¤´µºÜ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤È¡¢ÅöÆü¤´ÍèÅ¹¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤è¤êºÇÅ¬¤Ê¤´Äó°Æ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢Í½Ìó´°Î»¥á¡¼¥ë¤ò³ÎÇ§
£Í½ÌóÆü»þ¤ËÅ¹ÊÞ¤ØÍèÅ¹
¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÂÎ·¿¾ðÊó¤ä¥µ¥¤¥ºÁª¤Ó¤Ç¤Î¤ªÇº¤ß¤´¤È¤Ê¤É¡¢¼«Í³µÆþÍó¤Ë¾Ü¤·¤¯¤´µºÜ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤È¡¢ÅöÆü¤´ÍèÅ¹¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤è¤êºÇÅ¬¤Ê¤´Äó°Æ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢Í½Ìó´°Î»¥á¡¼¥ë¤ò³ÎÇ§
£Í½ÌóÆü»þ¤ËÅ¹ÊÞ¤ØÍèÅ¹
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¢£ÊóÆ»´Ø·¸¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¡
³ô¼°²ñ¼ÒAOKI ËÜ¼Ò¡¡¡¡¹ÊóÃ´Åö¡§ÃÝÂ¼¡¦ÀÐÄÅ
½»½ê¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶è³ë¤¬Ã«6-56
TEL¡§045-941-3588 / FAX¡§045-942-1608 / E-mail¡§aokipr@aoki-style.com