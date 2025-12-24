「ファイナンシャル・プランナー超分析」キャリアと人生を勝ち抜く最強の「お金の教養」

日本FP協会（所在地：東京都港区、理事長 白根壽晴）は、学び意欲の高いビジネスパーソンに向けて、ファイナンシャル・プランニング（FP）の知識と資格をテーマにした特別番組をYouTube（PIVOTチャンネル）で公開しました。本動画では「将来のキャリアや資産形成に漠然とした不安がある」「資格取得に興味はあるが、一歩踏み出せない」といった声に応えるため、AFP資格保有者で元フジテレビアナウンサーである西岡孝洋氏の体験談などを交え、現代のキャリア形成に不可欠な「お金の教養」をわかりやすく解説しています。資格取得のリアルな経緯や魅力を知ることで、CFP®・AFP資格への理解と、キャリアアップへの意欲向上を図ることを目的としています。

背景と目的

資産形成やライフプランニングは、ライフイベントが多いビジネスパーソンにとって重要な課題です。本企画では、FP知識が仕事やくらしにどう役立つかや、CFP®・AFP資格を取得することで得られる価値を紹介します。また、単なる資格紹介に留まらず、FP資格を「お金の教養」として捉え、どうすれば人々のファイナンシャル・ウェルビーイングが向上するかを深掘りします。

企画概要

・番組タイトル：「ファイナンシャル・プランナー超分析」－キャリアと人生を勝ち抜く、最強の「お金の教養」－

・配信先：YouTube（PIVOTチャンネル）

・出演者：西岡孝洋氏（AFP認定者・元フジテレビアナウンサー）、道祖土典郎（日本FP協会常務理事・CFP®認定者）

主なテーマ

１．FP知識が仕事や日常にどう役立つか

２．CFP®・AFP資格の専門性とキャリアパス

３．資格取得体験談を交えたリアルな情報提供

４．ビジネスパーソンに必須の「お金の教養」と人生設計

配信開始

2025年12月23日（火） 16：00

「ファイナンシャル・プランナー超分析」

－キャリアと人生を勝ち抜く、最強の「お金の教養」－

https://youtu.be/Xx_DtHcHFzc