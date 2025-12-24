寒い季節に濃厚チーズがとろけるサンド『カリとろチーズバジルチキン』『カリとろチーズガリトマチキン』

＜冬限定！大好評のチーズブレッドが今年も登場＞

寒い季節に濃厚チーズがとろける2種のサンド 『カリとろチーズバジルチキン』 『カリとろチーズガリトマチキン』 2026年1月7日（水）より全国で期間限定発売 －2026年は南南東やや南！『恵方サブ』は2026年1月28日（水）より限定発売－

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT株式会社（本社：東京都大田区）が展開するサンドイッチチェーン「サブウェイ」は、普段と異なるチーズブレッドを使用した『カリとろチーズバジルチキン』『カリとろチーズガリトマチキン』の2種のサンドを、2026年1月7日（水）から期間限定で全国のサブウェイにて販売いたします。

昨年大好評をいただいたこの期間だけ登場するチーズブレッドは、発酵後のホワイトブレッドにクリームタイプのチーズをかけて店内で焼き上げることで、カリっと香ばしい食感と濃厚な旨味が楽しめる、特別なブレッドです。味の決め手となるチーズソースには、オランダ産ゴーダチーズとオーストラリア産クリームチーズを組み合わせたことで、よりなめらかな口当たりと豊かなコクを実現しました。

新商品の『カリとろチーズガリトマチキン』には、今回初登場の「トマトガーリックソース」を使用し、すりおろし野菜のような手作り感のある仕立てにトマトの香りやにんにく、オレガノの風味が加わり、チキンとチーズのおいしさを一層引き立てます。昨年に続く『カリとろチーズバジルチキン』は、とろけるチーズとバジルチキンが相性抜群に絡み合います。

今だけ味わえるチーズブレッドを使った、冬にぴったりの温かいサンドをこの機会にぜひお召し上がりください。

＜期間限定販売 新商品概要＞

カリとろチーズバジルチキン

販売価格：630円（税込）

カロリー：337kcal、糖質：35.3g

口の中に広がる爽快な香りが特徴のバジルチキンに濃厚なチーズソースが絡み合うあたたかなサンドイッチ。

カリとろチーズガリトマチキン

販売価格：630円（税込）

カロリー：329kcal、糖質：38.5g

濃厚なチーズソースとすりおろし野菜のような仕立ての「トマトガーリックソース」がチキンと相性抜群に絡み合うあたたかな逸品。

【販売期間】 2026年1月7日（水）～ ※なくなり次第終了

【販売店舗】 サブウェイ全店（レジャー施設内店舗等、一部店舗を除く）

＜キャンペーン情報＞

■2026年の恵方は南南東やや南！約30cmの『恵方サブ』で福招き

2026年は節分にぴったりの縁起食材であるえびとたまごを贅沢に使用した『恵方サブ』を販売します。サブウェイの定番人気メニューである「えびたま」に、通常よりたっぷりのえびが入った食べ応えのある仕立てに。また、ピリッとした辛さがアクセントとなる恵方サブならではの味わいで、約30cmのフットロングサイズでも最後まで飽きずにお楽しみいただけます。さらに、恵方サブ限定のラッピングでご提供し、節分気分をより一層盛り上げます。

えびとたまごの晴れやかな具材が詰まった『恵方サブ』で2026年の福を招き入れましょう。7日間限定のこの機会に、ぜひお召し上がりください。

＜期間限定販売 新商品概要＞

恵方サブ たっぷりえび&たまご

販売価格：1,180円（税込）

カロリー：631kcal、糖質：73.9g

【販売期間】2026年1月28日（水）～2月3日（火）

【販売店舗】サブウェイ全店

（レジャー施設内店舗等、一部店舗を除く）

サブウェイは1965年、アメリカ・コネチカット州で誕生しました。創業者のフレッド・デルーカが17歳の時に大学へ進む学費を貯めるために始めた”町のサンドイッチ屋”が、サブウェイの1号店となりました。その後、お客様一人ひとりの好みに合わせてサンドイッチを作るオーダーメイドスタイルが世界各国で支持され、現在世界100カ国以上に店舗を展開するサンドイッチチェーンに成長しました。日本では1992年3月25日に東京都港区に出店して以来、全国に店舗を展開しています。店内で毎日焼き上げるパンに、ローストビーフやえび・アボカドなどこだわりの具材と、シャキシャキの野菜を挟み、サンドイッチアーティストと呼ばれるスタッフが、一つひとつ心を込めてお作りしています。