株式会社サイバーガジェット（本社：東京都千代田区）は、Nintendo Switch 2用アクセサリーの新製品として、『CYBER・冷却ファンスタンド（Switch2ドック用）』と『CYBER・コントローラー充電スタンド（Switch2 Joy-Con2用）』を2025年12月27日（土）に発売いたします。『CYBER・冷却ファンスタンド（Switch2ドック用）』■製品ページ：https://www.cybergadget.co.jp/products/4544859036699/『CYBER・コントローラー充電スタンド（Switch2 Joy-Con2用）』■製品ページ：https://www.cybergadget.co.jp/products/4544859036705/

『CYBER・冷却ファンスタンド（Switch2ドック用）』

2つのファンでSwitch2ドックを冷却！ 強・中・弱の3段階で風量調節も可能

2つの冷却ファンを内蔵した、Switch2ドック用スタンドです。ドックを製品の上に設置してUSBケーブルを接続するだけで、かんたんに使用可能。また、風量調節ボタンで強・中・弱の3段階に風量を切り替えられます。

USB-AポートとType-Cポートを搭載！ ハブとして周辺機器を充電・使用可能

スタンド前面にUSB-AポートとType-Cポートを1つずつ搭載。USB対応機器の充電・使用が可能なUSBハブとして役立ちます。Switch2用ProコントローラーやWebカメラ、マウスやキーボードなど、様々な周辺機器を接続できます。

ゲームプレイを彩るRGB LED搭載！

製品下部にRGB LEDを搭載、複数のカラーやパターンで光らせることができます（ON／OFF可能）。

『CYBER・冷却ファンスタンド（Switch2ドック用）』製品概要

■カラー（JAN）：ブラック（4544859036699）■対応機種：Nintendo Switch 2 ドック専用■セット内容：冷却ファンスタンド×1■ポート：USB-Aポート×1、Type-Cポート×1■プラグ：USB-Aプラグ（Switch2ドック接続用）×1■動作電圧：DC5V■最大出力：1.4A■素材：ABS■サイズ：約235mm×87mm×35mm■重量：約242g■価格：オープンプライス（参考価格： 4,378円（税込） 3,980円（本体））■発売日：2025年12月27日（土）■製品ページ：https://www.cybergadget.co.jp/products/4544859036699/

『CYBER・コントローラー充電スタンド（Switch2 Joy-Con2用）』

Joy-Con2(L)/(R)を充電できるスタンド

Switch2 Joy-Con2 (L)/(R)を同時に充電できるスタンドです。本製品の充電端子をJoy-Con2側面のコネクターに差し込むだけで手軽に充電が可能。マルチプレイ用に複数のJoy-Con2を持っている方やJoy-Con2を本体から取り外して使用するタイトルを頻繁にプレイする方などにおすすめです。※Switch2 Joy-Con2 (L)/(R)以外の機器には対応しておりません。

Switch2ドックのUSBポートに接続するだけで簡単に充電できる！

Switch2ドックのUSBポートに本製品を接続するだけで、簡単に充電可能。市販のUSB ACアダプターやモバイルバッテリーでも充電できます。本体LEDが充電中は赤、充電完了後は緑に点灯し、充電状況をお知らせします。

背面スタンドと2ヶ所に搭載された電源ポートが便利！

平置きでの充電と背面スタンドを使用して立てての充電ができます。また、充電用端子（USB Type-C）を本製品上部と背面の2ヶ所に搭載。設置環境に合わせて使い分けができます。

『CYBER・コントローラー充電スタンド（Switch2 Joy-Con2用）』製品概要

■カラー（JAN）：ブラック（4544859036705）■対応機種：Nintendo Switch 2 Joy-Con 2 (L)/(R)■セット内容：充電スタンド×1、USBケーブル（USB-A to Type-C）×1■充電時間：約3時間■ケーブル長：約1m■価格：オープンプライス（参考価格 2,750円（税込）2,500円（本体））■発売日：2025年12月27日（土）■製品ページ：https://www.cybergadget.co.jp/products/4544859036705/

※仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがございます。※本製品はサイバーガジェットのオリジナル製品であり、任天堂のライセンス製品ではありません。※記載されている会社名・製品名は、各社の商号・商標または登録商標です。

会社概要

名称：株式会社サイバーガジェット

