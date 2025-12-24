株式会社タイプツー（本社：東京都台東区）は、世界中で人気の「スヌーピー」をデザインしたゲームアクセサリーの新製品として、『スヌーピー ヘッドセット ライト（Switch2／PC用）』を2026年1月下旬に発売します。

本製品は、世界中で人気の「ピーナッツ」のコミックに登場する「スヌーピー」と「ウッドストック」のイラストがかわいい、全2種類のコンパクトなヘッドセットです。付属の2.4GHzレシーバーによるワイヤレス接続に加え、Φ3.5mmステレオミニプラグケーブルでの有線接続にも対応しており、さまざまなオーディオ機器でご使用いただけます。

■「ピーナッツ」とは「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が７つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TVで親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。・日本のスヌーピー公式サイト： http://www.snoopy.co.jp/・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」： https://www.facebook.com/SnoopyJapan・日本のスヌーピー公式X アカウント「Snoopy Japan」： https://x.com/snoopyjapan・日本のスヌーピーNEWS 公式 X アカウント「Snoopy News Japan」： https://x.com/snoopy_jp_info・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」： https://www.instagram.com/snoopyindailylife・日本の公式Tiktokアカウント「ピーナッツ【公式】」： https://www.tiktok.com/@peanuts_jp

『スヌーピー ヘッドセット ライト（Switch2／PC用）』の特長

「スヌーピー」と「ウッドストック」がかわいい、軽くてコンパクトなヘッドセット

世界中で人気の「スヌーピー」と「ウッドストック」のイラストがかわいい、全2種類（ホワイト／ブラック）のコンパクトなヘッドセットです。わずか96gの超軽量設計で、長時間の使用でも疲れにくく、快適にお楽しみいただけます。

低遅延で快適プレイ！長時間連続再生で迫力サウンドを思う存分楽しめる本格仕様！

付属の2.4GHzレシーバーによる無線接続で、40msの低遅延ワイヤレスヘッドセットとして使用できます。コンパクトながら、最大35時間の連続再生が可能な大容量バッテリー、迫力のサウンドを実現するΦ40mmダイナミックドライバー、ボイスチャットに対応した内蔵マイクなどを搭載した、本格仕様です。

Switch2もパソコンもOK！さまざまな機種に幅広く対応！

2.4GHzレシーバーによる無線接続に加え、Φ3.5mmステレオミニプラグケーブルを使った有線接続にも対応しています。Switch2 ProコントローラーやPS5用コントローラーのヘッドホンマイク端子に接続できるほか、Φ3.5mmステレオミニプラグに対応したさまざまなオーディオ機器でご使用いただけます。

商品概要

【スヌーピー ヘッドセット ライト（Switch2／PC用）】

■デザイン：ホワイト（JAN：4570074200478）／ブラック（JAN: 4570074200485）■対応機種：Switch2／Switch／PS5／PS4／パソコン／スマートフォン／その他オーディオ機器■セット内容：ヘッドセット×1、2.4GHzマルチレシーバー（Type-C端子）×1、USB充電ケーブル(USB Type-C、約1.2m) ×1、Φ3.5mmステレオミニプラグケーブル(約1.2m)×1■本体サイズ：幅154.8mm×奥行63.5mm×高さ180mm■重量：約96g■プラグ：Φ3.5mmステレオミニプラグ■ドライバーユニット：Φ40mm■インピーダンス：32Ω■再生周波数帯域：20Hz～20kHz■スピーカー音圧感度：100±3dB■マイクインピーダンス：2.2Ω■マイク入力感度：-42dB±3dB■連続再生時間：約35時間■充電時間：約2.5時間■価格：希望小売価格 5,478円（税込） 4,980円（本体）■発売日：2026年1月下旬予定■製品ページ：https://www.type2.co.jp/products/snp/s2hsl/

※製品の仕様および画像は開発中のもので、実際の製品とは異なる場合があります。※仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがございます。※本製品はタイプツーのオリジナル製品であり、任天堂およびMicrosoft Corporationのライセンス製品ではありません。

会社概要

株式会社タイプツー〒110-0005 東京都台東区上野3丁目7番9号●公式ホームページ：https://www.type2.co.jp/●公式インスタグラム：https://www.instagram.com/type_2_insta/●公式X：https://x.com/type2_official

一般のお客様からのお問い合わせ先

タイプツー ユーザーサポートhttps://www.type2.co.jp/contact/※24時間受付。 弊社営業時間（土日祝日を除く10:00-18:00） に順次返信します。