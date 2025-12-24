医療法人社団鴻愛会 こうのす共生病院（埼玉県鴻巣市）では、治療や介護の枠を超え、「人と人をつなぐ役割」を担うコミュニティナース専従スタッフ（以下、コミナス専従）が、地域と病院の中を行き来しながら活動を続けています。コミナス専従とは、医療職でも福祉職でもない立場から、その人の暮らしや想いに寄り添い、小さな変化や気がかりに気づき、必要な人や場へとつないでいく存在です。年末年始も、規模は小さくとも、そっと灯りを消さないようにという思いで、活動を続けています。

「ちょっぴり寂しい年末年始」から見えた、地域のリアル

カフェを営む、60代の地域住民の方。お子さんたちは県外に暮らしており、連絡は取っているものの、年末年始に家族が集まる機会は多くありません。「年末年始は、少しだけ寂しいですね」そんな言葉がこぼれる一方で、この方は長年勤めた仕事を経て、“好きだったこと”を第二の人生にと、今年カフェを開業しました。コミナス専従は、こうした何気ない会話の中から、地域のリアルな暮らしや想いに耳を傾けています。

「売る場所」から「集まる場所」へ

当初は商品販売のみを想定していた店舗でしたが、ご近所の声をきっかけに、自然と人が集まり、話をする居場所へと変化していきました。体調を崩した時には、近隣の方が食事を届け合い、地域の集会所が使えない日は、店舗が代わりの場になることもあります。こうした変化に対して、コミナス専従スタッフは、助言や支援を前面に出すことなく、今後もそっと寄り添いながら関わっていく考えです。「無理をしない」「好きなことを中心に」「対等な関係で」--その姿勢そのものが、地域にとって安心できる空気を生んでいると感じています。

病院の中でも、同じ“つなぐ役割”を

コミナス専従の活動は、地域だけではありません。病棟では、入院中の方と会話をしたり、編み物やゲーム、工作を一緒に楽しんだりと、治療とは異なる時間をつくっています。特別なプログラムではなく、「同じ目線で、同じ時間を過ごす」ことを大切にしています。その時間が、入院生活の中での安心や、「自分はひとりではない」という感覚につながっていることを、日々感じています。

年末年始も「少しだけ、続ける」理由

年末年始は、地域でも病院でも、孤立を感じやすい時期です。だからこそ、こうのす共生病院では、コミナス専従の活動を完全には止めません。大きなイベントは行わず、できることを、できる範囲で。「ここに来れば、誰かがいる」そう感じられる場所を、静かに保ち続けます。

治療の先にある「暮らし」まで見据えて

こうのす共生病院が大切にしているのは、病気を診ることだけでなく、その人の暮らしや人とのつながりまで含めて支えることです。コミナス専従の活動は目立つものではありませんが、地域と病院のあいだに、確かな橋をかけています。これからも、居場所づくりを大切にしながら、人と人が自然につながる関わりを、続けていきます。

本件に関するお問い合わせ

こうのす共生病院 広報室電話：048-541-1131メール：info@kouaikai.jp公式サイト：https://kouaikai.jp/ソーシャルグッドプロジェクト紹介：https://kouaikai.jp/sgpj-top/※写真・動画素材、活動背景資料をご用意しています。取材・掲載をご希望のメディア関係者様は、広報室までお気軽にご連絡ください。