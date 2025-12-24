¡ÚºåµÞ¤«¤Ã¤Ñ²£Ãú¡Û¿·Ç¯¤ÎÊúÉé¤òÉ®¤Ë¹þ¤á¤è¤¦¡ª ¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¿·½Õ½ñ¤½é¤áÂç²ñ¡×¤ò2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ
¡Ò»²²ÃÌµÎÁ¡ÓºåµÞÂçºåÇßÅÄ±Ø Ãã²°Ä®¸ý¤«¤é¤¹¤°¤Î°û¿©Å¹³¹¡ØºåµÞ¤«¤Ã¤Ñ²£Ãú¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿·Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òºÌ¤ë¹±Îã¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡Ö¿·½Õ½ñ¤½é¤áÂç²ñ¡×¤òºåµÞ¤«¤Ã¤Ñ²£Ãú1F ¤«¤Ã¤Ñ¥×¥é¥¶¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¢ª https://kappa.hankyu.co.jp/
1¡¥¿·½Õ½ñ¤½é¤áÂç²ñ
¿·Ç¯¤ÎÊúÉé¤äÌÜÉ¸¤ò½ñ¤Ë¤·¤¿¤¿¤á¤è¤¦¡ª
ÀèÃå100Ì¾ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î´³»Ù¡Ö¸á¡×¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¤µ¤é¤Ë¡¢½ñ¤½é¤áºîÉÊ¤Ï¡¢ºåµÞ¤«¤Ã¤Ñ²£Ãú¤ËÌó1¤«·î´ÖÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë18¡§00～22¡§00¡Ê21¡§45ºÇ½ª¼õÉÕ¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§ºåµÞ¤«¤Ã¤Ñ²£Ãú1F ¤«¤Ã¤Ñ¥×¥é¥¶
Äê°÷¡§ÀèÃå200Ì¾ÍÍ ¢¨¿Í¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï½ªÎ»¤È¤·¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¾ò·ï¡§ÌµÎÁ
Å¸¼¨´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë～1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
2¡¥¤«¤Ã¤Ú¤¤¤È¤Î¼Ì¿¿»£±Æ²ñ¡õ´ÛÆâ¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°
´ÛÆâ¤ËºåµÞ¤«¤Ã¤Ñ²£Ãú¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¡Ö¤«¤Ã¤Ú¤¤¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡Ö¤«¤Ã¤Ú¤¤¡×¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ÅÐ¾ì»þ´Ö¡§¡Ê1¡Ë18¡§30～18¡§45¡¿¡Ê2¡Ë19¡§30～19¡§45¡¿
¡Ê3¡Ë20¡§30～20¡§45¡¿¡Ê4¡Ë21¡§30～21¡§45
ÅÐ¾ì¾ì½ê¡§ºåµÞ¤«¤Ã¤Ñ²£Ãú1F ¤«¤Ã¤Ñ¥×¥é¥¶ µÚ¤Ó ´ÛÆâ³Æ½ê
»²²Ã¾ò·ï¡§ÌµÎÁ
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨2025Ç¯12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¤È2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡¦½Ë¡Ë¤ÏÇ¯ËöÇ¯»ÏµÙ¶È¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
