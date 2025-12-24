【いつもの一杯をアップデート、クリアな味わいを】薄口×タフの一脚 ティザーサイトを本日オープン
Tsutsui合同会社(本社：神奈川県横浜市／代表取締役：筒井 英太郎)は、薄口の飲み口を割れることなく気軽に楽しめるドリンクウェア「筒居(つつい)」の透明モデルについて、2026年1月よりクラウドファンディングでの先行割引販売を開始します。それに先立ち、本日ティザーサイトを公開しました。
筒居トップ画像
■ 商品「筒居(つつい)」とは
“薄口の味わい”と“タフな扱いやすさ”を両立した、新しい飲用器です。
一般的に、良いグラスほど口当たりが繊細な一方、割れやすく日常使いが難しいと感じる方も多いのではないでしょうか。「筒居」は、飲み物そのものの味を引き立てるリム厚1mm以下の薄口でありながら、日常使いに耐える“丈夫さ”を備えた新しい器です。
主な実現ポイントは以下のとおりです。
・薄口ならではの味の伸び
・うちすぼみ形状の香りだち
・割れにくい実用強度
・分解してコンパクトかつ省スペースに収納
家飲みの“味の満足度”を左右する「器の薄さ」と、現代生活に求められる「扱いやすさ」を両立。
薄口の繊細な飲み口を屋外へ持ち出すことも可能です。
筒居外飲みビール画像
■ 商品特徴(一部)
・薄口 × タフ
ハイエンドなグラスのような繊細な飲み心地を保ちながら、落としても割れにくい耐久性を実現。
・分解収納 × 省スペース
上部と下部を分けて収納でき、スタックも可能。都市部のワンルームでも複数個を運用できます。
・家飲みでも外飲みでも
自宅の一杯はもちろん、お花見・キャンプ・チェアリングなど屋外シーンにも対応。
・食洗機対応
日常の運用コストを減らし、気軽に“良い器”を使えるように設計しています。
筒居外飲みワイン画像
■ ティザーサイト公開について
本日公開したティザーサイトでは、商品の特徴紹介や、クラウドファンディングでの先行販売に向けた最新情報を発信しています。
また、公式LINEに事前登録いただいた方には、先行購入時に利用できる限定クーポンを配布予定です。
ティザーサイトURL ： https://tsutsuiglass.com/pages/tsutsui_lp_01?utm_source=press&utm_medium=pr&utm_campaign=teaser_2025
二次元コード
クラウドファンディングプロジェクト開始は2026年1月開始を予定しています。
家飲みをもっと楽しく、外飲みをもっと自由にする新しい器「筒居」の先行販売に向けて、ぜひ情報をチェックしてみてください。
■ 会社概要
社名 ： Tsutsui合同会社
代表者 ： 代表社員 筒井 英太郎
設立 ： 2022年
本社 ： 神奈川県横浜市神奈川区子安台2-8-34-404
お問い合わせ先： support@tsutsuiglass.com
URL ： https://tsutsuiglass.com/pages/about-tsutsuillc