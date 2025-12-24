『可愛い嘘のカワウソ』のUSB接続であったまるぬいぐるみ登場 冬支度をしたマフラー姿のカワウソと一緒にぽかぽかあったまる♪
株式会社シー・シー・ピー(東京都台東区、代表取締役社長：横治 一也)は、キャラクター家電ブランド「きゃらニクス」より、ほのぼのとした愛きょうたっぷりの4コマ漫画やイラストで人気のキャラクター『可愛い嘘のカワウソ』のUSBヒーター内蔵ぬいぐるみ「あったかぬいぐるみ 可愛い嘘のカワウソ」(7,260円 税込)を発売いたします。本日2025年12月24日(水)よりCCP公式オンラインストア、可愛い嘘のカワウソ 公式オンラインストアで予約を開始し、2026年2月上旬より全国の雑貨店、家電量販店、ECサイトなどで発売いたします。
※製品詳細ページ： https://ccp-otasuke.jp/?pid=188969023
可愛い嘘のカワウソ 公式オンラインストア： https://www.nun2store.jp/
■製品特長
「あったかぬいぐるみ」は、本体についたUSBケーブルをパソコンのUSBポート等に接続するだけで、約30秒で背面が約42℃～46℃の温度になります。デスク作業中やリラックスタイムに膝にのせると、ぬいぐるみから心地よい温度がじんわり伝わります。
当製品は冬だけではなく、冷房で肌寒く感じるオフィスなどでも役に立ち、一年を通して活躍します。モバイルバッテリーがあれば屋外でも使用でき、活躍の場がさらに広がります。約60分の自動電源OFF仕様により消し忘れの心配もありません。愛きょうたっぷりの笑顔とふわふわな抱き心地の可愛い嘘のカワウソから伝わる優しい温もりに、ぜひ癒されてください。
■『可愛い嘘のカワウソ』とは
可愛い嘘をつくのが得意なお調子者のカワウソは、仲良しのカモちゃんやオコジョくんと一緒に、めぐる季節を楽しく過ごします。
愛嬌たっぷりな「可愛い嘘のカワウソ」を描くのは、動物の絵を中心に活動中のイラストレーターLommy氏。“誰も傷つかない優しい嘘”でみんなの心を癒してくれます。
現在書籍は第7巻まで発売されており、シリーズ累計13万部を突破するロングヒットを更新中。その他、LINEスタンプやグッズなど幅広く展開中です。
■製品概要
・製品名 ：あったかぬいぐるみ 可愛い嘘のカワウソ
( https://ccp-otasuke.jp/?pid=188969023 )
・品番 ：KS-AN66-KKW
・価格 ：7,260円(税込)
・製品サイズ ：全長約300mm
・製品素材 ：ぬいぐるみ…ポリエステル、USBケーブル…PVC
・定格電圧 ：DC5V
・定格電流 ：2A
・消費電力 ：4.5W
・給電方法 ：USB Type-A
・USBケーブルの長さ：約1.8m
・連続運転時間 ：約60分(自動電源OFF)
・販売ルート ：全国の雑貨店、家電量販店、ECサイトなど
・販売開始 ：2026年2月上旬
・発売元 ：株式会社シー・シー・ピー
(C)Lommy
■ブランド「きゃらニクス」とは
きゃらニクスは『キャラクター×エレクトロニクス(電気技術)』の商品を展開する家電ブランドです。日常使用する家電に、お気に入りのキャラクターを彩ることで、皆さまの日々をとっておきの時間に塗り替えます。商品はキッチン家電から、ルームライト、寒さを乗り切るウォーマーシリーズ等幅広く展開しています。今後のラインナップにもどうぞご期待ください。
■「株式会社シー・シー・ピー」とは
お客さまの声に寄り添い、「家事が楽しくなりますように」の想いのもと、生活の中の潜在的な不便を発見・解決できる商品を企画開発し「コードレス回転モップクリーナー」等数々のヒット商品を創出してきました。また、日常家電にお気に入りのキャラクターを彩ったキャラクター家電ブランド「きゃらニクス」も好評展開中です。
■会社概要
会社名 ： 株式会社シー・シー・ピー
所在地 ： 東京都台東区寿3-14-11 蔵前チヨダビル 3F
代表 ： 代表取締役社長 横治 一也
オフィシャルサイト ： https://www.ccp-jp.com/
直営オンラインショップ： https://ccp-otasuke.jp/
《株式会社シー・シー・ピーは、株式会社デンキョーグループホールディングス(大阪市浪速区、代表取締役社長：高瀬 一郎、東証スタンダード市場：8144)のグループ企業です。》
パーパス
デンキョーグループは、パーパス「毎日をもっと、もっと、ここちよく」のもと、豊かで快適な生活の実現をめざして社会に貢献します。
[留意事項]
・最新の情報、詳細は商品販売ページをご確認ください。
・本リリースに記載されている会社名・各種名称は、各社の商標または登録商標です。
・記載内容は発表日現在のものです。予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・掲載している写真は、製品開発中のため、実際の製品とは多少異なる場合があります。