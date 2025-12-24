ベビー用品ブランド「エジソンママ」を展開する株式会社ケイジェイシー(本社・東京都品川区 代表取締役社長：崔(チェ))は、国産米の米粉を100％使用したリング形状の麺「こめまるめん」3種を2025年12月25日(木)より発売いたします。





▼商品URL

【こめまるめん】

プレーン ： https://products.edisonmama.com/products/kjz430652.html

緑のやさい： https://products.edisonmama.com/products/KJZ430653.html

海のやさい： https://products.edisonmama.com/products/KJZ430654.html





リング形状×国産米の米粉100％









■開発背景～1人のママのアイディアから生まれたリング形状の麺～

“フォークから滑り落ちて上手く食べられない“うどんならパクパク食べてくれるのに…”といったママの声を元にリングのカタチの実現に成功しました。

試食モニターへのアンケートでは、9割のママが「また購入したい」「また食べさせたい」と回答しました。食べやすい“カタチ”と“原材料”に惹かれ、「リングのカタチで上手につかみ食べしてくれた」「小麦アレルギーだから助かる」など嬉しい声も届きました。

また、今回リング形状のよさをより多くの方に知っていただくために名前も一新。品質変わらず、商品の魅力がダイレクトに伝わるように考え、「こめまるめん」という商品名を採用しました。





9割のママのお墨付き





■商品の特徴

〈ポイント1：つかみやすいリング形状〉





つかみやすいリング形状





リング形状は目で見て興味がわき、お子様が思わず自分でつかんで食べたくなります。小さな手にもしっかりフィットし、口まで落とさず運べるので離乳食後期ごろからの「手づかみ食べ」にもぴったりです。





フォークも箸も滑り落ちない





また、フォークやお箸を使って自分で食べたい幼児期にも大活躍。通常の細い麺だとつるつる滑ってすくいづらく、食べることを諦めてしまうお子様でも、これなら食べやすいのでパクパク進みます。





断面のナミナミ加工





断面のナミナミ加工はフォークに引っ掛かりやすく、お箸でも掴みやすいのでカトラリーデビューにも。そしてスープなども絡みやすいので、おいしく食べられる工夫にもつながっています。





〈ポイント2：素材を味わうおいしさ〉





お米本来の甘みともっちりとした食感





原材料は国産米の米粉と水のみ*。(*プレーンのみ)「シンプルな原材料でおいしく」を追求し、素材のうまみを味わうことができます。お米本来のやさしい甘みと、もっちりとした食感が特徴です。また、お米なので吸収・消化もよく、身体にもやさしいです。





〈ポイント3：簡単調理&時短アレンジ〉





カット不要で作り置きにも





カットする手間もなく、茹でるだけで手軽に麺料理が楽しめます。茹でた麺を小分けにして冷凍保存も可能。忙しい日の作り置きにも便利です。





幅広いアレンジレシピ





また、どんな味付けにも馴染む味わいなので、白いご飯と同じように和風から洋風、おやつにもアレンジできる万能麺！メニューのバリエーションが広がること間違いなし。









■商品情報





パッケージ





商品名 ：こめまるめんプレーン

こめまるめん海のやさい

こめまるめん緑のやさい

対象年齢 ：12ヶ月頃～

メーカー希望小売価格：486円(税込)

賞味期限 ：製造より1年半





【会社概要】

会社名 ： 株式会社ケイジェイシー

代表者 ： 崔 鍾植(チェ・チョンシク)

所在地 ： 〒140-0001 東京都品川区北品川1-10-4 Y.B.ビル5F

設立 ： 2003年3月6日

事業内容： ベビー&キッズ事業、ツアー事業

会社URL ： https://allkjc.com/

ブランド： https://www.edisonmama.com/





■会社、ブランド説明

〇株式会社ケイジェイシー

ケイジェイシーは「エジソンママ」ブランドをはじめとするベビー・キッズ用品の企画・販売、育児支援サービスを行う日本のメーカーです。

主力の「エジソンのお箸」、「フォーク＆スプーン」は、子どもの使いやすさ・食べやすさを追求し、その素材・サイズ・フォルム・形状・機能に徹底的にこだわり企画開発。豊富なラインナップで、ベビー・キッズカトラリーのトップブランドとなっています。

さらに食事サポートグッズ、体温計、鼻水吸引器といったヘルスケアから、歯がため、衛生用品、食品、スキンケア、子育て支援アプリと、ベビー・キッズを全方位でケアするラインナップを展開しています。





〇EDISONmama(エジソンママ)

ママ・パパの“思いやりをカタチ”にし、子どもの“できた”をサポートするをスローガンに独自のアイディアで画期的な商品を生み出し続けています。