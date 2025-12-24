＼狭山茶の魅力を“バーチャル空間”で体験／「埼玉逸品トークショー in バーチャル埼玉」1/9開催島崎 遥香さん出演
埼玉県は、2026年1月9日(金曜日)に、メタバース空間「バーチャル埼玉」内にて、埼玉県が誇る逸品の魅力を発信するオンラインイベント＼埼玉県の逸品の魅力を伝える／「埼玉逸品トークショー inバーチャル埼玉」を開催します。
埼玉逸品トークショー チラシ
本イベントでは、埼玉応援団の島崎 遥香さんをゲストに迎え、埼玉県の代表的な逸品である狭山茶をテーマに、若い世代ならではの視点で魅力を発信する入間市の学生団体「てぃぐりー」の皆さんとともに、トークやクイズを交えながらその奥深さを掘り下げます。
また、トークショー当日は、イベント直前のインスタライブ配信や、島崎 遥香さんと巡るバーチャル空間内ツアーも実施。
さらに、埼玉県内の体験型コンテンツが当たる「逸品キーワードラリーキャンペーン」も開催し、オンラインならではの没入型体験を提供します。
【1.】＼埼玉県の逸品の魅力を伝える／「埼玉逸品トークショー inバーチャル埼玉」
埼玉県の逸品「狭山茶」の魅力について、狭山茶のPR活動を行う入間市の学生団体「てぃぐりー」の皆さんがプレゼンテーションを行います。
狭山茶ファンとしても知られる島崎 遥香さんは、バーチャル埼玉オリジナルの「ばーたまアバター」で登場し、消費者目線での率直な感想を交えながら、魅力を深掘りします。
トークショー後には、島崎さんとともにバーチャル埼玉内を巡る逸品回遊ツアーも実施し、県内各地の逸品や観光資源を紹介します。
■＼埼玉県の逸品の魅力を伝える／「埼玉逸品トークショー inバーチャル埼玉」
開催日時：2026年1月9日(金曜日)19時～19時45分頃(アリーナオープン：18時30分)
※オープン時間は当日変更となる場合があります。
開催場所：「バーチャル埼玉」内アリーナ
定員 ：200人(入室順)
参加費 ：無料(※通信費用はご本人様の負担となります。)
出演者 ：埼玉応援団 島崎 遥香さん
狭山茶のPR活動を行う入間市の学生団体「てぃぐりー」の皆さん
さいたまっち倶楽部 たくまんさん(にゃんたぶぅ)
主催 ：埼玉県企画財政部地域政策課
埼玉応援団 島崎遥香さん
入間市の学生団体「てぃぐりー」の皆さん
さいたまっち倶楽部 たくまん(にゃんたぶぅ)さん
【2.】トークショー直前 インスタライブ配信
トークショー開始直前の18時30分から、バーチャル埼玉公式Instagramにてインスタライブを実施します。
ライブ配信では、イベント直前ならではの雰囲気をお届けするとともに、バーチャル埼玉への入り方や楽しみ方を分かりやすく紹介します。
狭山茶や埼玉県の逸品にまつわるミニクイズ企画も実施し、視聴者参加型でお楽しみいただけます。
■トークショー直前 インスタライブ配信
配信日時 ：2026年1月9日(金曜日)18時30分頃～(約10分間)
※配信時間は当日変更となる場合があります。
出演者 ：埼玉応援団 島崎 遥香さん
さいたまっち倶楽部 たくまんさん
配信アカウント：バーチャル埼玉公式Instagram(@virtual_saitama)
【3.】島崎 遥香さんと巡る 逸品回遊ツアー in バーチャル埼玉
トークショー終了後、島崎 遥香さんがバーチャル埼玉内の「蔵造りブース」を巡り、県内各地の逸品や観光コンテンツを紹介する回遊ツアーを実施します。
ブース内では、63市町村の逸品パネル展示のほか、秩父ミューズパークで撮影された360度動画を公開。
イチョウ並木や展望台、四輪バギー体験などを、まるで現地にいるかのような視点で体感できます。
また、本ツアーの様子はInstagramライブでも同時配信し、島崎さんが実際にバーチャル空間を巡る様子を、たくまんさんの実況とともにお届けします。
■島崎 遥香さんと巡る 逸品回遊ツアー in バーチャル埼玉
実施時間 ：2026年1月9日(金曜日)19時50分頃～(約10分間)
※実施時間は当日変更となる場合があります。
開催場所 ：バーチャル埼玉内 蔵造りブース
ライブ配信アカウント：バーチャル埼玉公式Instagram(@virtual_saitama)
【4.】逸品キーワードラリーキャンペーン
バーチャル埼玉内の蔵造りブースに設置された文字をヒントに、4文字のキーワードを完成させて応募すると、抽選で埼玉県の体験型チケットが当たるキャンペーンを実施します。
開催期間：2025年12月9日(火曜日)～2026年1月30日(金曜日)
景品 ：秩父ミューズパーク「ソト遊びの森」バギー体験 ほか
応募方法：(1)バーチャル埼玉内 蔵造りブースでキーワードを収集
(2)設置された応募フォームから必要事項を入力
【5.】問い合わせ先
問い合わせ先 ： 埼玉県企画財政部地域政策課
地域振興担当 ： 金子 橋本
電話番号 ： 048-830-2771
電子メールアドレス： a2760-02@pref.saitama.lg.jp
※問い合わせの内容によっては、回答までに時間をいただく場合があります。
▼バーチャル埼玉について
「バーチャル埼玉」は、埼玉県の観光資源や文化、逸品の魅力を、誰でも気軽に体験できるオンライン空間です。PCやスマートフォンからアクセスでき、リアルとデジタルを融合した新しい観光・情報発信の形を提供しています。
バーチャル埼玉へのアクセスや詳しい操作方法などは、バーチャル埼玉公式サイトをご覧ください。
URL： https://virtual-saitama.pref.saitama.lg.jp