埼玉県は、2026年1月9日(金曜日)に、メタバース空間「バーチャル埼玉」内にて、埼玉県が誇る逸品の魅力を発信するオンラインイベント＼埼玉県の逸品の魅力を伝える／「埼玉逸品トークショー inバーチャル埼玉」を開催します。





埼玉逸品トークショー チラシ





本イベントでは、埼玉応援団の島崎 遥香さんをゲストに迎え、埼玉県の代表的な逸品である狭山茶をテーマに、若い世代ならではの視点で魅力を発信する入間市の学生団体「てぃぐりー」の皆さんとともに、トークやクイズを交えながらその奥深さを掘り下げます。





また、トークショー当日は、イベント直前のインスタライブ配信や、島崎 遥香さんと巡るバーチャル空間内ツアーも実施。

さらに、埼玉県内の体験型コンテンツが当たる「逸品キーワードラリーキャンペーン」も開催し、オンラインならではの没入型体験を提供します。









【1.】＼埼玉県の逸品の魅力を伝える／「埼玉逸品トークショー inバーチャル埼玉」

埼玉県の逸品「狭山茶」の魅力について、狭山茶のPR活動を行う入間市の学生団体「てぃぐりー」の皆さんがプレゼンテーションを行います。

狭山茶ファンとしても知られる島崎 遥香さんは、バーチャル埼玉オリジナルの「ばーたまアバター」で登場し、消費者目線での率直な感想を交えながら、魅力を深掘りします。

トークショー後には、島崎さんとともにバーチャル埼玉内を巡る逸品回遊ツアーも実施し、県内各地の逸品や観光資源を紹介します。





■＼埼玉県の逸品の魅力を伝える／「埼玉逸品トークショー inバーチャル埼玉」

開催日時：2026年1月9日(金曜日)19時～19時45分頃(アリーナオープン：18時30分)

※オープン時間は当日変更となる場合があります。

開催場所：「バーチャル埼玉」内アリーナ

定員 ：200人(入室順)

参加費 ：無料(※通信費用はご本人様の負担となります。)

出演者 ：埼玉応援団 島崎 遥香さん

狭山茶のPR活動を行う入間市の学生団体「てぃぐりー」の皆さん

さいたまっち倶楽部 たくまんさん(にゃんたぶぅ)

主催 ：埼玉県企画財政部地域政策課





埼玉応援団 島崎遥香さん





入間市の学生団体「てぃぐりー」の皆さん





さいたまっち倶楽部 たくまん(にゃんたぶぅ)さん









【2.】トークショー直前 インスタライブ配信

トークショー開始直前の18時30分から、バーチャル埼玉公式Instagramにてインスタライブを実施します。

ライブ配信では、イベント直前ならではの雰囲気をお届けするとともに、バーチャル埼玉への入り方や楽しみ方を分かりやすく紹介します。

狭山茶や埼玉県の逸品にまつわるミニクイズ企画も実施し、視聴者参加型でお楽しみいただけます。





■トークショー直前 インスタライブ配信

配信日時 ：2026年1月9日(金曜日)18時30分頃～(約10分間)

※配信時間は当日変更となる場合があります。

出演者 ：埼玉応援団 島崎 遥香さん

さいたまっち倶楽部 たくまんさん

配信アカウント：バーチャル埼玉公式Instagram(@virtual_saitama)









【3.】島崎 遥香さんと巡る 逸品回遊ツアー in バーチャル埼玉

トークショー終了後、島崎 遥香さんがバーチャル埼玉内の「蔵造りブース」を巡り、県内各地の逸品や観光コンテンツを紹介する回遊ツアーを実施します。

ブース内では、63市町村の逸品パネル展示のほか、秩父ミューズパークで撮影された360度動画を公開。

イチョウ並木や展望台、四輪バギー体験などを、まるで現地にいるかのような視点で体感できます。

また、本ツアーの様子はInstagramライブでも同時配信し、島崎さんが実際にバーチャル空間を巡る様子を、たくまんさんの実況とともにお届けします。





■島崎 遥香さんと巡る 逸品回遊ツアー in バーチャル埼玉

実施時間 ：2026年1月9日(金曜日)19時50分頃～(約10分間)

※実施時間は当日変更となる場合があります。

開催場所 ：バーチャル埼玉内 蔵造りブース

ライブ配信アカウント：バーチャル埼玉公式Instagram(@virtual_saitama)









【4.】逸品キーワードラリーキャンペーン

バーチャル埼玉内の蔵造りブースに設置された文字をヒントに、4文字のキーワードを完成させて応募すると、抽選で埼玉県の体験型チケットが当たるキャンペーンを実施します。





開催期間：2025年12月9日(火曜日)～2026年1月30日(金曜日)

景品 ：秩父ミューズパーク「ソト遊びの森」バギー体験 ほか

応募方法：(1)バーチャル埼玉内 蔵造りブースでキーワードを収集

(2)設置された応募フォームから必要事項を入力









【5.】問い合わせ先

問い合わせ先 ： 埼玉県企画財政部地域政策課

地域振興担当 ： 金子 橋本

電話番号 ： 048-830-2771

電子メールアドレス： a2760-02@pref.saitama.lg.jp

※問い合わせの内容によっては、回答までに時間をいただく場合があります。





▼バーチャル埼玉について

「バーチャル埼玉」は、埼玉県の観光資源や文化、逸品の魅力を、誰でも気軽に体験できるオンライン空間です。PCやスマートフォンからアクセスでき、リアルとデジタルを融合した新しい観光・情報発信の形を提供しています。

バーチャル埼玉へのアクセスや詳しい操作方法などは、バーチャル埼玉公式サイトをご覧ください。

URL： https://virtual-saitama.pref.saitama.lg.jp