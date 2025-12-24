プロポーションづくりの総合コンサルティング企業、株式会社ダイアナ(東京都渋谷区／代表取締役会長兼社長：徳田 充孝)は、夜用クリーム「リネイター グラン」をアップグレードした「リネイター グランプラス」を、2025年12月1日(月)よりリニューアル発売いたしました。

眠っている間に肌本来の力が高まる夜の時間に着目し、先進サイエンスを惜しみなく注いだ黄金色のクリーム。厳選した美容成分を高濃度で処方し、乾燥・ハリ不足・ゆらぎなど、大人の肌悩みにマルチにアプローチします。





※1保湿・ハリケアに加え、夜間浸透(※2整肌効果)・めぐりケア・乾燥バリアのアクティブな成分が睡眠中にアプローチします。





■リネイター グランプラスとは

1日のスキンケアの仕上げに使用する、夜専用の高機能クリームです。

体温でとろける極上のテクスチャーが肌になめらかに密着し、翌朝までうるおいを閉じ込めます。





■進化ポイント：夜の肌を支える“1＋3アプローチ”

「保湿・ハリケア」に加え、今回新たに

(1)夜間浸透(※3)

(2)めぐりケア

(3)乾燥バリア

の3つのアプローチを強化。睡眠中の肌環境を整えながら、弾むようなハリとツヤを導きます。

※3整肌効果





◎夜間浸透

肌が最も回復モードに入る夜の時間に着目し、角層すみずみまで美容成分が行きわたる処方へ進化。





◎めぐりケア

肌をやわらげ、翌朝のメイクのりの良い肌へ。





◎乾燥バリア

外的刺激を受けやすい睡眠中の肌を包み込み、朝までうるおいをキープ。









■商品概要

商品名：リネイター グランプラス ＜クリーム＞

容量 ：50g

価格 ：12,100円(税込)

発売日：2025年12月1日(月)





■株式会社ダイアナについて

「女性美の原点はプロポーションの美しさにある」という理念のもと、プロポーションづくりの総合コンサルティング企業として全国に約740サロンを展開し、97万人以上(※)にコンサルティングを実施。健やかなプロポーションづくりによる美の満足を多くの女性に提供する女性美のトータルソリューションカンパニー。(※2024年12月末現在)





会社名 ：株式会社ダイアナ

Dstyle group.代表 代表取締役会長兼社長 ：徳田 充孝

本社 ：東京都渋谷区富ヶ谷1-35-23

カスタマーセンター(ご相談窓口) ：TEL 0120-22-8866









■Dstyle group.について

Dstyleホールディングスが有する、ココロとカラダの美と健康と豊かさを中心に事業展開を行っているグループです。

・株式会社ダイアナ ： https://www.diana.co.jp/

・株式会社ディビュース ： https://lizera.co.jp/

・株式会社美と健康とご褒美 ： https://shiny-owl.com/

・株式会社Dサクセッションパートナーズ： https://www.d-scpt.com/

・株式会社ディープライズ ： https://deeprise.co.jp/

・株式会社ビューティフルライフ ： https://btf-sanobi.co.jp/

・株式会社Dリテールクリエイションズ

・外国法人上海ダイアナ

・株式会社DiaUNGU ： https://ungu-hair.com/

・株式会社DUAL MEDICAL ： https://www.mente-s.jp/