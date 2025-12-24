「ニッポンの百貨をおもしろく。」をコンセプトに、日本全国のこだわりの食品や雑貨をセレクトし、販売する株式会社日本百貨店(本社：東京都港区、代表取締役社長：浮ケ谷 祥)、以下：日本百貨店)は、サンエックス株式会社(代表取締役社長：千田 洋史／本社：東京都千代田区／以下サンエックス)との期間限定コラボ企画「日本百貨店×すみっコぐらし」と題しまして、日本百貨店店頭でのすみっコぐらしコラボ商品を2026年1月9日(金)より販売開始いたします。





「日本百貨店×すみっコぐらし」KV





今回のコラボ企画では、日本百貨店で大人気の日本各地のご当地食品がすみっコぐらしデザインとなって登場！今しか出会えない、ほっこりあたたかなデザインを年間通して、季節やテーマに合わせて様々な商品でお届けします。すみっコたちが日本の「おいしい」をそっとおもてなし！？してくれるような、心ときめく特別な出会いをどうぞお楽しみください。





＜コラボ企画開催概要＞

開催期間： 2026年1月9日(金)～

開催店舗： 日本百貨店にほんばし總本店、日本百貨店しょくひんかん、

日本百貨店おみや、日本百貨店あかれんが

詳細 ： https://www.nippon-dept.jp/shop/t/t1272/









■「日本百貨店×すみっコぐらし」コラボを記念した特別な描き下ろしイラストがお披露目





「日本百貨店×すみっコぐらし」描き下ろしイラスト





今回のイラストのテーマは「日本のお祭り」！すみっコたちが日本の美味しいものを運ぶ！？はっぴ姿で大集合。提灯や太鼓のモチーフをあしらい、賑やかで楽しい雰囲気を表現しました。そっと見守ってくれるすみっコたちの温かい気持ちが伝わる、一年間を彩るデザインです。





「日本百貨店×すみっコぐらし」販売商品





■ご当地の名品がすみっコたちとコラボレーション！第一弾販売商品のご紹介

全国から厳選した心も体も満たすご当地の名品が、すみっコぐらしオリジナルパッケージで日本百貨店店頭に並びます。まずは1月スタートの目玉商品からご紹介。





【愛知県】たま麸





【愛知県】たま麸 1,512円

愛知県岡崎市の「たま麸」は、お椀にぽんっと入れるだけで、お出汁をじゅわ～っと吸い込み、口の中でとろけるような食感が魅力です。お味噌汁やお吸い物に入れると、まるでお月さまのようにまぁるい姿で、寒い季節に心までふんわりと温めてくれる、職人の技が光る一品です。

今回はオリジナルイラスト入りの「たま麸」がすっぽり入る巾着付き。また、「たま麸」の可愛らしい形をそのまま再現した「たま麸風キーホルダー」も同時発売。ぜひお気に入りのすみっコたちと一緒にチェックしてみてください。





【高知県】ミレービスケット





【高知県】ミレービスケット 972円

高知県で愛され続けるソウルフード「ミレービスケット」が、すみっコたちとのコラボレーションで登場！サクサクの軽い食感と、ほんのり優しいまじめな塩味がやみつきになる。一度食べ始めたら止まらない、ほっとする懐かしい味わいです。

今回は、すみっコぐらしのオリジナルイラストがデザインされた特製缶に入った仕様で、缶のフタは、なんと缶バッジとして使用が可能です。食べ終わった後もすみっコたちと一緒にお出かけをお楽しみください。









■「日本百貨店×すみっコぐらし」販売商品一覧





「日本百貨店×すみっコぐらし」販売商品一覧





※商品は全て税込価格となります。

※画像はイメージです。









■かわいらしい店舗限定カプセルトイも登場！





店舗限定カプセルトイ





今回のコラボのために特別に描き下ろされたイラストを使用した賑やかな全6種のアクリルマグネットがカプセルトイになって登場！何が出るかは開けてからのお楽しみ。ぜひ、この機会に各店に設置されているカプセルトイで、どのすみっコに出会えるかワクワク体験をしてみてください。









■「サンエックス株式会社」について





「サンエックス株式会社」コーポレートロゴ





リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

URL： https://www.san-x.co.jp/company/









■株式会社日本百貨店について

「ニッポンの百貨をおもしろく。」をコンセプトに、日本全国47都道府県のこだわりの食品や雑貨を発掘し、直営店舗をはじめ、オンラインショップやポップアップ「出張 日本百貨店」で販売を行う食と雑貨のセレクトショップです。今までにはない新しい切り口でのオリジナル商品開発や、長年の店舗運営で培ったノウハウを活かし、業態を超えたパートナー企業様との新しいお取り組みも積極的に行っています。





【会社概要】

会社名： 株式会社日本百貨店(読み方：にっぽんひゃっかてん)

代表者： 代表取締役社長 浮ケ谷 祥

所在地： 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング21F

URL ： https://corp.nippon-dept.jp





【店舗】

●日本百貨店にほんばし總本店(日本橋)

●日本百貨店しょくひんかん(秋葉原)

●日本百貨店あかれんが(神奈川県・横浜)

●日本百貨店おみや(埼玉県・大宮)





【オンラインショップ】 https://www.nippon-dept.jp