岡山県津山市・美作市・勝田郡奈義町を中心に医療・介護事業を展開する社会医療法人清風會（本部：岡山県津山市、理事長：森 崇文）は、2025年11月29日（土）、日本原病院リハビリテーション室にて、地域の子どもたち（年少～小学2年生）を対象とした運動イベント「あそびチャレンジ2025」を開催いたしました。

今回で通算7回目を迎えた本イベントには、親子合わせて19名が参加し、事後アンケートでは「満足度100%」を記録しました。 リハビリスタッフや看護師など、普段から地域医療の現場で子どもたちと接している専門職が連携し、「自宅でも再現できる手作り運動あそび」を通じて、子どもたちの健やかな発達を支援しました。

■ 開催の背景：「言葉や心」のケアに加え、「体」の成長も支えたい

会場となった日本原病院では、お子さま向けの言語リハビリテーションや発達検査、カウンセリングを実施しています。また、スタッフとして参加したクリニックの看護師は、日常的に乳幼児健診や予防接種、小児科診療を担当しており、普段から多くのお子さまと触れ合っています。その中で、昨今の「子どもの基礎運動能力の低下」という社会課題や、保護者の方々からの「体の動かし方についても相談したい」というニーズを肌で感じていました。 そこで、普段は言語や心理面、身体の健康をサポートしている私たちが、リハビリテーション部門と連携し、「心と言葉」だけでなく「体（運動）」の側面からも子どもの成長をトータルで支援したいという想いから、本イベントを継続して開催しています。

■ イベントの特徴：「家でもできるあそび」を提案

本イベント最大の特徴は、高価な運動機器を使わず、「家庭でできるあそび」を重視したプログラム構成です。

「これなら家でもできる！」100均グッズを活用

「内臓パズル」「くもの巣チャレンジ」など、今回実施した5つのプログラムは、すべてスズランテープや段ボール、100円ショップの小物など、身近な素材を用いてスタッフが手作りしました。 「特別な機械がないと運動できない」ではなく、「身近な工夫で、家でも継続して運動に取り組んでほしい」という願いを込め、家庭でも真似しやすい仕組みにこだわっています。

遊びの中に隠された「医学的意図」

一見ただの遊びに見えますが、それぞれの動きにはリハビリ専門職が考えた「体の動かし方」の意図が込められています。参加した保護者からは「それぞれの運動にどのような意味があるのか具体的に説明があり良かった」と好評でした。

「いつものスタッフ」がいる安心感

スタッフには、普段の検診や予防接種で顔を合わせるクリニックの看護師や、言語リハを担当するスタッフも参加。子どもの対応に慣れたスタッフが、子どもたちの「できた！」を全力で褒めてサポートすることで、人見知りのお子さんや発達に不安のあるお子さんも安心して参加できる環境を整えました。

■ アンケート結果：参加者満足度100%

参加者アンケートでは、回答者全員が「満足」または「非常に良かった」とご回答いただきました。

「スタッフの方々がとても優しく、色々な遊びを子どもたちが楽しんでいた」「手作りで工夫されており、子どもへの声掛けも自然で良かった」「工作が入っていたプログラムも、落ち着ける時間となり良かった」

■ 今後の展望

今回の成功を受け、次年度はさらに開催回数を増やすことを検討しています。イベントでの「点」の関わりだけでなく、家庭での継続的な取り組み（線）につなげられるよう、リハビリ専門職による相談ブースの設置など、地域の親子に寄り添うコンテンツを拡充してまいります。

■ 社会医療法人清風會について

社会医療法人清風會は岡山県津山市に位置し、家庭医療とリハビリテーションを軸に、病院、診療所、介護施設などの医療・福祉サービスを提供しています。「住み慣れたまち。ここで、一緒に、自分らしく。」という法人理念をかかげ、住み慣れた地域での生活を継続するためのリハビリテーション、0歳から100歳まで家族ぐるみの支援をする家庭医療、365日24時間対応をする訪問診療を行っています。患者さん・利用者さんが自分らしく生きていくための「自律の支援」行い、チーム清風會として連携・連鎖し地域に密着した「医療と介護の新しいカタチ」を目指しています。