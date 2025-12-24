33株式会社（本社：東京都渋谷区、ブランド名：Yaku-shi）は、歯科医師監修の口臭ケアサプリメント「親子で一緒にロイテリ菌」を、2026年1月よりAmazon.co.jpにて発売予定です。本商品は、「歯みがきだけに頼らない、内側からの口臭ケア」をコンセプトに、歯科医師・中嶋麻優子先生の監修のもと開発された、親子で一緒に続けられるチュアブルタイプのサプリメントです。

■歯科医師監修。“菌バランス”に着目した新しい口臭ケア習慣

口臭の原因は、口腔内環境だけでなく、体内の菌バランスや生活習慣とも深く関係しているとされています。「親子で一緒にロイテリ菌」は、毎日の歯みがき習慣にプラスして取り入れやすい“内側からのエチケットケア”を意識した設計です。

■3つの主成分で口内環境を多角的にサポート

① ロイテリ菌（60億個／1袋あたり）ヒト由来の乳酸菌として注目されているロイテリ菌を配合。毎日の菌バランスを意識した設計です。② シャンピニオンエキス（3,000mg）エチケット対策成分として知られるマッシュルーム由来成分を高配合。③ 乳酸菌EC-12（3,900億個）毎日の健康習慣をサポートする設計で配合しています。

■自然由来サポート成分をプラス配合

DEOATAK®（植物由来ポリフェノール）SENSEPUR®（米胚芽・大豆発酵抽出物）柿渋抽出物緑茶エキス（カテキン）内側からのエチケットケアを意識した成分構成です。

■親子で安心して続けられる「25種無添加」設計

毎日口にするものだからこそ、不要な添加物を極力排除。保存料・人工甘味料・合成着色料・酸化防止剤など25種類の添加物を使用しない設計を採用しています。国内GMP認定工場で製造し、品質管理にも配慮しています。

■水なしで食べられるチュアブルタイプ

水なしで食べられるチュアブルタイプのため、お子様でも無理なく続けやすく、家族全員の日常習慣に取り入れやすいのが特長です。

■商品概要

商品名：親子で一緒にロイテリ菌監修：歯科医師発売予定日：2026年1月販売チャネル：Amazon.co.jp形状：チュアブルタイプ特長： ・ロイテリ菌配合 ・25種無添加 ・人工甘味料不使用 ・国内GMP認定工場製造 ・親子で続けやすい設計

■販売者・会社概要ブランド名：Yaku-shi販売者名：33株式会社所在地：東京都渋谷区南平台町5-12-406お問い合わせ先 E-mail：yakushisun@gmail.com