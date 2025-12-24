大日本印刷株式会社（DNP）が一般社団法人日本動画協会（AJA）と共同で運営する「東京アニメセンター in DNP PLAZA SHIBUYA」は、「名探偵コナントレーディングカードゲーム」（発売元：株式会社タカラトミー）のイベント、『名探偵コナントレーディングカードゲーム 探偵交流所 in SHIBUYA』を2026年1月23日（金）から2026年2月8日（日）まで開催いたします。

カードの世界を楽しめる展示物やプレイスペースをはじめ、先行販売となる『名探偵コナン』エグゼクティブコレクションをはじめとした各種グッズを用意しています。また、対象商品のお買い上げ金額に応じて、購入特典カードなどがもらえるWキャンペーンを実施するほか、店頭では、購入特典のカードをセットするとカードにちなんだオリジナル空中投影映像が見られるコーナーも登場します。＊絵柄はお選びいただけません。店頭での在庫には限りがございますため、無くなり次第終了となります。

東京アニメセンター公式サイトhttps://tokyoanimecenter.jp/event/popup-conan-cardgame/東京アニメセンター公式Xhttps://x.com/anime_tokyo

開催情報

東京アニメセンターin DNP PLAZA SHIBUYA

・開催期間 2026年1月23日(金)～2026年2月8日（日)・開催時間 11:00～19:00・住所 東京都渋谷区神南1丁目21-3 渋谷MODI 2F

※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦くださいませ。※1月23日～1月25日は混雑が予想されるため、物販スペースにはシャッフル入場の実施をさせていただく場合がございます。詳細は東京アニメセンターWEB、公式Xをご確認ください。※変更等があった場合は「東京アニメセンター in DNP PLAZA SHIBUYA」HPにてご案内いたします。

展示内容

カードゲーム未経験・初心者の方から上級者の方まで、「名探偵コナントレーディングカードゲーム」の世界を楽しめる展示が沢山！

★青山剛昌先生描き下ろしオリジナル線画 出力展示青山先生が「名探偵コナントレーディングカードゲーム」のために描き下ろしされた コナン・平次・キッド・赤井・安室の5人の線画を出力展示で公開！★歴代カードパネルこれまで発売されたカードが一覧で見られるパネルをご用意。★プレイスペースお客様同士で自由に交流いただけるスペースをご用意！カードゲーム体験のほか、ご来場の記念撮影などにもご利用いただけます。※一部時間帯は、抽選により参加できるカードゲーム交流会を開催いたしますため、ご利用いただけません。

グッズ

商品

本POPUPにて先行販売される商品のほか、多数のグッズをご用意！

名探偵コナンTCG エグゼクティブコレクション [01] Flashback of 20252,970円（税込）9枚のコナンカードがコレクションされたファイルセットです。

※多くの方に商品をお楽しみいただきたく、一部商品には購入制限を設定させていただきます。ランダム商品：1会計あたり各10点まで新商品 名探偵コナンTCG エグゼクティブコレクション [01] Flashback of 2025：お一人様３点まで

購入特典

対象商品のお買い上げ金額に応じて、購入特典カードなどがもらえるWキャンペーンを実施！① サプライズパートナーパック（全5種）ご購入金額3,000円（税込）ごとにランダムで1枚プレゼント。

※レシートの合算は致しかねます。※対象は「名探偵コナントレーディングカードゲーム 探偵交流所 in SHIBUYA」にて取り扱っている商品のみとなります。※お渡しする絵柄のご指定はいただけません。また、絵柄が重複する場合がございます。※数に限りがあります。期間途中での配布終了となる場合がございます。また東京アニメセンター店頭では、配布したサプライズパートナーパックをセットすると、カードにちなんだオリジナル空中投影映像が見られるコーナーもございます！

②お楽しみ抽選会ご購入金額3,000円（税込）以上にて、ハズレ無しのガラガラ抽選会を１会計につき１回お引きいただけます。A賞 記念PRカード PR040 毛利蘭B賞 事件編／解決編マーカー 毛利蘭＆工藤新一C賞 過去PRパック ランダム

※数に限りがあります。期間途中での配布終了となる場合がございます。※諸般の事情により、景品を変更する場合がございます。※対象は「名探偵コナントレーディングカードゲーム 探偵交流所 in SHIBUYA」にて取り扱っている商品のみとなります。※不良品を除き、交換・返品は承っておりません。予めご了承ください。

【商品購入に関する注意事項】物販エリアにおいては、2026年1月23日（金）～1月25日（日）は番号が書かれた整理券を配布し、抽選にて入場できる時間帯を決めるシャッフル入場を実施する可能性がございます。詳しくは、「東京アニメセンター in DNP PLAZA SHIBUYA」HPをご覧ください。※商品情報は変更となる場合がございます。※会期中の状況により、物販エリアへの入場ルールが変更となる場合がございます。予めご了承ください。※当日の混雑状況により、グッズ購入までに長時間お並びいただく可能性がございます。※安全上、物販スペースにご案内できる人数には限りがございます。そのため、想定を超える人数のご希望があった場合は、整理券の早期配布終了、もしくは抽選の結果、当日ご入場いただけない場合がございます。予めご了承ください。※商品の数には限りがございます。売り切れの際はご容赦ください。※商品には販売個数の制限を設けさせていただく可能性がございます。なお、会期中の状況により、こちらの購入制限については変更・解除とさせていただく場合もございます。※お支払い方法は、現金およびクレジットカード、各種電子マネー等をご利用いただけます。詳細はAbout「渋谷会場について」ページをご確認ください。 https://tokyoanimecenter.jp/about/shibuya/※初期不良をのぞき、商品の返品・交換はお受けできません。初期不良の場合には、外装に記載のメーカーまで直接お問い合わせください。その際、購入時のレシートを確認させていただく場合がございます。

イベント

エリア内のフリースペースで毎日交流会を実施！

開催日：期間中 13:00~／16:00~ （１日２回）参加人数：各４名（２名での対戦×２）参加方法：各日30分前より、店頭にて参加ご希望の方にくじを引いていただきます。「あたり」が出た方は、エリア内のフリースペースに再度お集まりいただき、カードゲームをお楽しみいただけます。参加賞：プロモーションパック 各１点

★注意事項※抽選くじのご用意枚数には限りがございます。そのため、抽選ご希望の場合でもくじをご用意できない場合がございます。※参加予定の方は、対戦で使用できる、ご自身のデッキを事前にご用意ください。デッキはオフィシャルルール（4ページ目）掲載の「デッキ構築のルール」に則ったものであれば制限はありません。※ゲームルールの把握、一人で遊べることができることが参加条件となりますので、予めご了承ください。スタッフによるルールのレクチャーなどはございません。※オフィシャルルールなど「名探偵コナン トレーディングカードゲーム」公式サイトをご確認ください。※お客様同士で発生したトラブル等については、一切の責任を負いません。※参加賞等景品の紛失、破損などについては対応いたしかねます。※諸般の事情により、開催内容の変更、中止になる場合がございます。予めご了承ください。

東京アニメセンター in DNP PLAZA SHIBUYAについて

所在地 ： 東京都渋谷区神南1丁目21-3 渋谷MODI 2F開館時間 ： 11:00 - 19:00（※企画により開館時間が異なる場合あり）休館日： 年中無休（年末年始・施設点検日・展示入替日などで休館の場合あり）Webサイト ： https://tokyoanimecenter.jp/※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦くださいませ。※変更等があった場合は「東京アニメセンター in DNP PLAZA SHIBUYA」HPにてご案内いたします。

©青山剛昌／小学館 © ＴＯＭＹ