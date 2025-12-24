経営資源の戦略的な投資判断を支える経営管理プラットフォーム「DIGGLE」を開発・提供するDIGGLE株式会社(本社 : 東京都港区、代表取締役 : 山本 清貴)は、「DIGGLE予実管理」において、対話型のAIエージェントである「FP&Aエージェント※1」を2025年12月24日より提供開始します。意思決定に必要な社内の経営データの収集や要因分析を「FP&Aエージェント」が代替することで、スピーディな意思決定に貢献します。今後もプロダクトの強化を行なっていくことで、経営企画・FP&Aが経営者や事業部のパートナーとしてより一層貢献できる”AIネイティブな”FP&A業務の実現を目指します。

「FP&Aエージェント」の概要

「FP&Aエージェント」は、ユーザーからの質問にあわせて、自社の「DIGGLE予実管理」環境にあるデータにアクセス・網羅的に分析し、分析結果の返答やシミュレーションの実施、図表の作成などを行う、対話型のAIエージェントです。FP&Aの専門知識をもとに、より深い分析を実現するための複数の提案を自ら行うアドバイザー機能も備えています。意思決定の材料となる社内の情報集めを、「FP&Aエージェント」と対話をするだけで平均30秒～数分で得られる環境を実現し、情報に裏打ちされた質の高いスピーディな意思決定に貢献します。

「FP&Aエージェント」開発の背景

DIGGLEは2025年9月に、”AIネイティブな”FP&A業務の実現を目指すAI構想を発表しました(※2)。「FP&Aエージェント」が業務の一部を代替することにより、経営と事業との間の隔たりをなくし、経営企画・FP&Aが経営者や事業部のパートナーとしてより一層貢献できる、少人数でも「高度」な経営管理を実現できる環境を目指しています。

また経営と事業の隔たりによる課題として、意思決定のための判断材料として社内の情報を収集するために時間がかかりリアルタイムな経営判断が難しいと言う声が、かねてより顧客から上がっておりました。特に意思決定の質を上げるには事業進捗やKPIの計画とのズレの背景など「要因の理解」が重要ですが、より詳しい情報を求めるほど経営者→経営企画→事業企画→現場と階層的な情報収集が必要になり、要因を把握するだけで数時間～数日単位で時間がかかってしまいます。こうした課題を解消し、より本質的な業務に注力できる環境を実現すべく、今回の開発に至りました。

今後の展望

今回のリリースを皮切りに、ユーザーのフィードバックと利用データを基に、より高度かつ業務に浸透するプロダクトへと段階的かつ継続的にアップデートを続けていきます。特にAIエージェントの質向上には、データベースの充実がかかせません。「DIGGLE」はこれまで経営管理の中でも「カネ」にフォーカスし事業を展開してきましたが、ヒト・モノ・カネの最適配分を実現する経営管理のためのオールインワンサービスとなるべく、新プロダクトの開発や既存プロダクトの拡張など進化を加速させています。お客さまがAIネイティブな経営企画を実現する土台となれるよう、提供価値を拡大していきます。

■「DIGGLE予実管理」について

「DIGGLE予実管理」は「組織の距離を縮め、企業の未来の質を上げる。」をProduct Visionに、経営資源の戦略的な投資判断を支える経営管理プラットフォームです。経営情報をDIGGLE上に蓄積し、適切な権限設定とともに社内に流通させることで、余剰予算を可視化しスピーディーな再配分で生きた経営管理を実現します。予実管理SaaS 2024年度市場シェア率No.1(※)。我々は、リソース「ヒト」「モノ」「カネ」の適切な経営判断によるアロケーションが経営戦略にとって非常に重要な価値観だと捉えています。今後は「DIGGLE予実管理」で培ったアロケーションの実績を活かし「ヒト」「モノ」の領域に複数プロダクトを展開。第一弾として2025年4月に「DIGGLE人員管理」、第二弾として8月に「DIGGLE売上予実管理」、第三弾として10月に「DIGGLEリベート管理」をローンチしました。

■DIGGLE株式会社について

DIGGLE株式会社は、「Dig the Potential テクノロジーで、企業の成長可能性を掘り起こす。」をMissionに、経営資源の戦略的な投資判断を支える「DIGGLE予実管理」をはじめとした、「ヒト」「モノ」「カネ」の最適なリソースアロケーションを実現する複数プロダクトの開発・提供を行っています。「経営の動脈になる。──組織に数字と意思を張り巡らせ、未来を動かす循環をつくる。」をCorporate Visionに、今後成長が見込まれる経営管理市場を牽引する会社として、企業成長に貢献します。https://diggle.jp/company/about/

【会社概要】会社名：DIGGLE株式会社所在地：東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟22階 SPROUND代表者：代表取締役 山本 清貴設立日：2016年6月9日事業内容：経営管理プラットフォーム「DIGGLE」の開発・提供URL：https://diggle.jp/

