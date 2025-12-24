株式会社サイバーレコード（本社所在地：熊本県熊本市、代表者：増田一哉、以下「当社」）が支援する福岡県直方市のふるさと納税返礼品として、明治屋産業株式会社が提供する「＜選べる 容量＞ もつ鍋 セット」を掲載中です。脂がのった牛小腸と、博多の甘めの醤油ベースにかつおと昆布の旨みを効かせたもつ鍋スープのセットです。本取り組みは、受託自治体数112自治体、ふるさと納税サイト運営数571件の実績※がある当社のサポートによるものです。※令和7年5月時点

■創業65年以上の歴史がある明治屋産業株式会社食肉専門の明治屋産業が輸入を行い、牛内臓肉処理専門のマルイチ食品にて加工しております。原料調達から加工までしっかりと管理された状態でお客様までお届けします。福岡県直方市に自社の冷凍冷蔵庫を保有しており、徹底した温度管理でお肉の保管を行っています。この原料を牛内臓肉専門の加工場にて徹底した品質管理のもと、もつ鍋サイズにカットしております。

対象返礼品について

福岡県直方市について

直方市は、福岡市と北九州市の間に位置する、都市部へのアクセスが良いハートの形をしたまちで、新幹線や空港への利便性に優れ、都市の利点を享受しながらも、福智山山系の緑や遠賀川の清流等、豊かな自然も身近に感じられる住みよさが魅力です。河川敷ではチューリップフェアや音楽ライブ・花火イベント等が開催され、例年多くの方が訪れます。また、直方市では、起業マインドを育てる取り組みとして、中学生をフィンランドへ派遣するなど、人材育成に力を入れています。未来を育てる「のおがた」へ、皆様のあたたかいご支援を心よりお願いいたします。

寄附金の使い道について

(1) こども未来プロジェクト(2) 笑顔咲くにぎわい満開プロジェクト(3) 歴史・文化を活かした新たな価値創造プロジェクト(4) 健康・福祉の充実プロジェクト(5) 産業・経済活性化プロジェクト(6) 豊かな自然との共生プロジェクト(7) 市長におまかせまちづくり

株式会社サイバーレコードについて2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡【社名】株式会社サイバーレコード【代表者】代表取締役社長 増田一哉【所在地（本社）】〒860-0833 熊本市中央区平成3丁目23-30 4F【設立】2008年8月1日【URL】https://www.cyber-records.co.jp/【採用サイト】https://www.cyber-records.co.jp/recruit_form