背景と課題

近年、検索エンジンを使った情報収集から、ChatGPTなど生成AIとの対話による情報取得へとユーザー行動が変化しています。生成AIはリンク一覧ではなく、要約された回答文で企業やサービスを説明するため、その内容がそのまま第一印象や比較材料として使われる構造が生まれています。一方で、多くの企業では・生成AI検索上で自社やサービスがどのように説明されているのか・誤った情報や古い記述が含まれていないか・競合とどのような文脈で並べて語られているのかといった点を把握できていないのが実情です。従来のSEO指標では見えにくいこうした課題を背景に、生成AI検索を前提としたAEO・LLMO・GEOの可視化ニーズが高まっています。

生成AI分析ツール「Agentsense」とは？

secondz digitalが提供する「Agentsense（エージェントセンス）」は、ChatGPT、Google AIモード、Copilotなどの生成AI検索を実際に実行し、その回答内容をもとに、AEO、GEO、LLMOの観点から生成AI上での見え方を可視化するAIエージェントです。生成AIの回答を分析することで、以下の点を確認できます。・AIがどの情報やページをもとに自社やサービスを説明しているか・自社やサービスがどのような切り口や言い方で紹介されているか・ポジティブかネガティブか、どのような印象で伝わっているかこれにより、生成AI検索時代における自社の立ち位置や評価のされ方を把握することができます。

無料デモ診断で分かること

Agentsenseでは、生成AI検索上での見え方を無料デモ診断として体験できます。企業名やサービス名を入力するだけで、特別な設定や事前準備は不要です。数分程度の簡単な入力で、生成AIが自社をどのように説明、評価しているかをレポート形式で確認できます。【主な分析内容】・生成AI検索（ChatGPT、Google AIモード、Copilot）における言及有無と扱われ方・回答文で使われている表現や評価の傾向・AEO・LLMO・GEO観点での全体的な認識傾向・改善に向けた整理ポイント▼ 無料デモ診断はこちらhttps://secondz.digital/lp-aeo-01?utm_source=atpress&utm_medium=press&utm_campaign=aeo01&utm_content=cta_release

マーケ部門にとどまらない、経営・IR・採用・広報での活用

Agentsenseは、生成AI検索の回答が商品選定や企業理解に直接使われるようになっている現状を踏まえ、部門ごとに以下の用途で活用できます。・マーケティング領域生成AI検索で自社の商品やサービスがどのように紹介されているかを確認できます。AI検索を新たな比較、検討チャネルとして捉え、どの情報が評価に使われているかを把握する判断材料として活用できます。・サポート領域生成AI検索上でFAQや使い方が正しく説明されているかを確認できます。ユーザーの自己解決を促進し、問い合わせ対応の負荷軽減に向けた情報整理に活用できます。・採用領域求職者が生成AIを使って企業研究を行う中で、AI検索上での企業説明や評価のされ方を把握できます。誤解や情報不足を防ぎ、応募につながる情報設計の見直しに活用できます。・IR領域投資家が生成AI検索で企業情報を調べる動きが広がる中、事業内容や市場評価がどのように伝わっているかを確認できます。古い情報や誤った認識が使われていないかを把握し、IR情報整理の判断材料として活用できます。

AEO・LLMO・GEO対策の第一歩として

生成AI検索の回答内容は、ユーザーの情報収集や意思決定に直接影響を与えています。Agentsenseの"無料デモ診断"は、生成AIが自社やサービスをどのように認識、説明しているのかを把握し、AEO・LLMO・GEO対策の優先度を整理するための第一歩として活用できます。

会社情報・お問い合わせ

