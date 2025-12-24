½é¸ø³«¡£10Ç¯´ÖËè·îÄÌ¤¤Â³¤±¤¿¸µ¥ªー¥Êー¡Ö¼Â²È¤ÏÀäÂÐµà¤Á¤µ¤»¤Ê¤¤¡×¡£¼é¤êÂ³¤±¤¿¶õ¤²È¤Ë¿·¤·¤¤·Ñ¾µ¼Ô¤¬¸½¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì
¾®Æ¦Åç¥ê¥È¥êー¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¹áÀî¸©¾®Æ¦·´¾®Æ¦ÅçÄ®¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²ÃÆ£Ä¾¼ù¡Ë¤Ï¡¢°ìÅïÂß¤·½É¡Ö¤ª²°Éß¥¹¥Æ¥¤ ¹¬¡Ê¤³¤¦¡Ë¡×³«¶È¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ë¡¢10Ç¯´Ö¤Î¡Ö¼é¤ê¼ê¡×¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤ò½é¤á¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿À¸Íºß½»¤Î¸µ¥ªー¥Êー¤¬·î¤Ë1ÅÙÅç¤ËÌá¤ê¡¢¶õ¤²È¤òÃúÇ«¤Ë¼êÆþ¤ì¤·Â³¤±¤¿Êª¸ì¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼Â²È¤ÏÀäÂÐµà¤Á¤µ¤»¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¡×¸µ¥ªー¥Êー¤Î¶¯¤¤¿®Ç°
¤³¤Î3000Ê¿ÊÆ¤ÎÌ¾²ÈÅ¡Âð¤Ï¡¢¾ßÌýÀ½Â¤¤Ç±É¤¨¤¿²È·Ï¤Î¾ÝÄ§¡£¿À¸Íºß½»¤Î¸µ¥ªー¥Êー¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Åç³°¤Ç°é¤Á·Ñ¾µ¼Ô¤¬ÉÔºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¤â¡¢• Ëè·î1ÅÙ¡§Á´Áë¤ò³«¤±¤ÆÉ÷¤òÄÌ¤¹¡Ê²ÆÅßÌä¤ï¤º¡Ë• Ç¯1²ó¡§3000Ê¿ÊÆ¤ÎÄí¤ÎÂç³Ý¤«¤ê¤ÊÑòÄê¤ò¼Â»Ü• ¿ï»þ¡§Èª¤Î¼êÆþ¤ì¡¦Áð´¢¤ê¡¢±«Ï³¤ê²Õ½ê¤ÎÊä½¤¤Ê¤É¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÂÎºÛ¤¬Âç»ö¡×¤È¤¤¤¦ÃÏ°èÊ¸²½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¼Â²È¤ò¼é¤êÂ³¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤ò´Ó¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¶áÎÙ¤ÎÊý¡¹¤â¡ÖËè·î¼êÆþ¤ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃúÇ«¤Ë¼é¤é¤ì¤¿²È²°¤Ë¸½¤ì¤¿¡Ö¿·¤·¤¤·Ñ¾µ¼Ô¡×
²ÃÆ£Ä¾¼ùÂåÉ½É×ºÊ¤ÏÊª·ï¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿ºÝ¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÎÉ¹¥¤Ê¾õÂÖ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¡×¤È¶ÃÃ²¡£¿ÀÆàÀî¶ÐÌ³13Ç¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«Ãóºß5Ç¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò³è¤«¤·¡¢Áí³ÛÌó9000Ëü±ß¤òÅê¤¸¡¢¡Ö¤ª²°Éß¥¹¥Æ¥¤ ¹¬¡×¤È¤·¤ÆºÆÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ°è½»Ì±¤Ø°§»¢¤ÎºÝ¡¢¸µ¥ªー¥Êー¤Î¡Ö»ä¤¬¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤³¤Î²È¤ò¼êÊü¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Á´¤Æ¤òÊª¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ïº£¤Ç¤â¡¢²ÃÆ£É×ºÊ¤Î¶»¤Ë¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃúÇ«¤Ë¼é¤é¤ì¤¿²È²°¡¢¸¼´Ø¥¢¥×¥íー¥Á¤Î¾ßÌý½ÅÀÐ¤Ê¤É¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤·¡¢¹ï¤Þ¤ì¤¿Îò»Ë¤ò½ÉÇñÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¼¡À¤Âå¤Ø·Ñ¾µ¡£È¾ÏªÅ·É÷Ï¤¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¢Â¢BAR¤òÈ÷¤¨¤¿ÆÃÊÌ¤Ê½É¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ°è¤Ë¹¤¬¤ë¡Ö¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¡×¤ÎÎØ
¤³¤ÎÅ¡ÂðºÆÀ¸¤Ï¡¢¾®Æ¦Åç¤Î¶õ¤²ÈÌäÂê²ò·è¤Î¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÎÙ½»Ì±¤«¤é¤Ï¡Ö²°Éß¤Ë¤Þ¤¿Åô¤ê¤¬Åô¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö¼¡¤Ï¤¦¤Á¤Î¶õ¤²È¤â¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Î¶õ¤²È³èÍÑ¤Ø¤Îµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://oyashiki-stay.comhttps://oyashiki-stay.com
¤ª²°Éß¥¹¥Æ¥¤ ¹¬¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ§
• ¼ýÍÆ¿Í¿ô¡§Äê°÷9Ì¾¡ÊµÒ¼¼4¼¼¡Ü¹¡¹¥ê¥Ó¥ó¥°¡¦¥¥Ã¥Á¥ó¡Ë• ÀßÈ÷¡§È¾ÏªÅ·É÷Ï¤¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¢Â¢BAR¡¢·î¸«Âæ¡¢ÆüËÜÄí±à¡¢¼«²ÈºÚ±à• ÎÁ¶â¡§1Çñ2Ì¾ 77,100±ß～¡ÊÀÇ¹þ¡¢3Ì¾°Ê¾å1Ì¾¤´¤È15,000±ßÄÉ²Ã¡Ë
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
2¡¦3À¤ÂÓ¤Ç¤Î¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥ê¥È¥êー¥ÈÀè¤È¤·¤Æ¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¾®Æ¦Åç¤¬¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤Þ¤¿Ìá¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ëÅç¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¾®Æ¦Åç¥ê¥È¥êー¥Ä³ô¼°²ñ¼ÒÃ´Åö: ²ÃÆ£ Ä¾¼ùTEL: 080-7355-7210/Email: naoki.kato@shodoretreats.com½»½ê: ¹áÀî¸©¾®Æ¦·´¾®Æ¦ÅçÄ®ËÙ±Û¹Ã362¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://oyashiki-stay.com²ñ¼ÒHP: https://shodoretreats.com