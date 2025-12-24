¡ÚÆÝ¼ò¾ì¥¦¥ë¸×¡ÛÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÎ©½ÕÄ«ºñ¤ê Á´42¼ïÎà°û¤ßÈæ¤Ù¡×2026Ç¯¤â³«ºÅ·èÄê
ÆÝ¼ò¾ì¥¦¥ë¸×¤Ï¡¢2026Ç¯¤â¡ÖÎ©½ÕÄ«ºñ¤ê Á´42¼ïÎà°û¤ßÈæ¤Ù¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÆüËÜ¼ò¥Õ¥¡¥ó¤«¤éËèÇ¯¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£½Õ¤ò·Þ¤¨¤ëÎ©½Õ¤ÎÁáÄ«¤ËÁ´¹ñ42¤Î¼òÂ¢¤¬°ìÀÆ¤Ëºñ¤Ã¤¿¿·¼ò¤ò¡¢Æ±°ì²ñ¾ì¤Ç°û¤ßÈæ¤Ù¤Ç¤¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÚÎ©½ÕÄ«ºñ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÛÎ©½ÕÄ«ºñ¤ê¤È¤Ï¡¢Î©½Õ¤ÎÁáÄ«¤Ëºñ¤é¤ì¤ëÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¡Ö½Ë¤¤¼ò¡×¤Ç¤¹¡£2026Ç¯¤Ï2·î4Æü¤ÎÄ«¡¢Á´¹ñ42¤Î¼òÂ¢¤¬°ìÀÆ¤Ëºñ¤ê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£²ÐÆþ¤ì¤ò¤·¤Ê¤¤¡ÖÀ¸¸¶¼ò¡×¤Î¤¿¤á¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¼òÂ¢¤Î¶á¹Ù¤Ë¤¢¤ë¼ò²°¤¬Â¢¤ØÉë¤¡¢¥é¥Ù¥ëÅ½¤ê¤ò¹Ô¤¤¡¢¤ªã±¤¤¤ò¼õ¤±¤¿¤¦¤¨¤Ç»ý¤Áµ¢¤ë¡¢Â¢¸µ¡¦¼ò²°¤ÎÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÆüËÜ¼ò¤Ç¤¹¡£¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û³«ºÅÆü»þ¡§① 2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë19:00～21:30② 2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë17:00～19:30③ 2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë13:00～15:30④ 2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë17:00～19:30¢¨³Æ²ó6Ì¾ÍÍÌ¤Ëþ¤Î¾ì¹ç¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹³«ºÅ¾ì½ê¡§µï¼ò²° ¥¦¥ë¸×¡ÊÅìµþÅÔÂÎ©¶èÀé½»3-31-15Âè2ÉðÅÄ¥Ó¥ë3F¡ËÊç½¸¿Í¿ô¡§³Æ²óÌó12Ì¾ÄøÅÙ¡ÊÀèÃå½ç¡Ë¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡§- Î©½ÕÄ«ºñ¤êÁ´42¼ïÎà¤ÎÍø¤¼ò- 9ÉÊ¤Î¥ªー¥É¥Ö¥ë¥»¥Ã¥ÈÉÕ¤¡Ú»²²Ã»ñ³Ê¡Û- 20ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý- ÆüËÜ¼ò¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý- ÀáÅÙ¤¢¤ë¹ÔÆ°¤¬¤Ç¤¤ëÊý- ¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¤Ç¤Î»²²Ã¤â²ÄÇ½¡ÊÁêÀÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¢¨°û¿©Å¹ÍÍ¡¢ÆüËÜ¼ò¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤â´¿·Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ú²ñÈñ¡Û7,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨42¼ïÎà¤ÎÍø¤¼ò¡Ü9ÉÊ¥ªー¥É¥Ö¥ëÉÕ¤¢¨ÅöÆü»ÙÊ§¤¤¡Ê¸½¶â¤Þ¤¿¤ÏPayPay¡£¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥ÉÉÔ²Ä¡Ë¡Ú»²²Ã¿½¹þÊýË¡¡Û- ¥¤¥Ù¥ó¥È¥Úー¥¸¤Ø¤Î»²²ÃÉ½ÌÀ¥³¥á¥ó¥È- Å¹ÊÞ¤Ø¤ÎÅÅÏÃ¡§03-5284-9710https://fb.me/e/2WBte1xGg