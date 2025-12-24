AI³èÍÑ¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¸¡ÃÎ¡¢ÉÔÀµÁ÷¶âÂÐºö¤ò¶¯²½
au¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÄÃæ ·òÆó¡¢°Ê²¼ au¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô)¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔÀµÁ÷¶âÂÐºö¤Î¶¯²½¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯12·î14Æü¤è¤ê³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥Ã¥¯(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Â¼»³ ÉÒ°ì¡¢°Ê²¼ ¥é¥Ã¥¯)¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖAI¥¼¥í¥Õ¥é¥¦¥É¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¿·µ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÉÔÀµÁ÷¶â¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¿¶¹þ¤ò°ì»þÊÝÎ±¤·¡¢ÄÉ²Ã¤ÎËÜ¿ÍÇ§¾Ú¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¼è°ú¤Î°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¤ëÂÐ±þ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖAI¥¼¥í¥Õ¥é¥¦¥É¡×¤Ï¡¢¶âÍ»ÈÈºáÂÐºö¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ÈºÇÀèÃ¼¤ÎAIµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÉÔÀµ¼è°ú¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë³×¿·Åª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤ÎÉÔÀµ¸¡ÃÎ¤Ï¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÀßÄê¤·¤¿¥ëー¥ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¼è°ú¤òÈ½Äê¤¹¤ë¡Ö¥ëー¥ë¥Ùー¥¹·¿¡×¤¬¼çÎ®¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¶âÍ»ÈÈºá¤Î¼ê¸ý¤ÏÆü¡¹¹ªÌ¯²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÇÄêÅª¤Ê¥ëー¥ë¤À¤±¤Ç¤Ï¿·¤·¤¤ÉÔÀµ¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖAI¥¼¥í¥Õ¥é¥¦¥É¡×¤Ï¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ²áµî¤Î¼è°ú¥Çー¥¿¤«¤éÉÔÀµ¥Ñ¥¿ー¥ó¤ò³Ø½¬¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¶âÍ»ÈÈºáÂÐºö¥»¥ó¥¿ー¤¬¼ý½¸¤¹¤ëºÇ¿·¤ÎÈÈºá¾ðÊó¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é·ÑÂ³Åª¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Î¥ëー¥ë¥Ùー¥¹·¿¤Ç¤Ï¸«Æ¨¤µ¤ì¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿ÉÔÀµ¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Þ1 ÉÔÀµ¸¡ÃÎ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Î°ã¤¤
¢£AIÉÔÀµ¼è°ú¸¡ÃÎ¥µー¥Ó¥¹¡§AI¥¼¥í¥Õ¥é¥¦¥É
https://www.lac.co.jp/solution_product/zerofraud.html
au¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô¤È¥é¥Ã¥¯¤Ï¡¢º£¸å¤â¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤ÎÉÔÀµÁ÷¶âÂÐºö¤ò¹âÅÙ²½¤·¡¢¥µ¥¤¥ÐーÈÈºá¡¦¶âÍ»ÈÈºá¤ÎËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ò¼é¤ê¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹´Ä¶¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£au¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.jibunbank.co.jp/
au¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô¤Ï¡¢au¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò¶î»È¤¹¤ë¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤ë¶âÍ»¤Ø¡£¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë·Ç¤²¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤ò¥á¥¤¥ó¥Á¥ã¥Í¥ë¤È¤·¤ÆÍÂ¶â¡¢Á÷¶â¡¢·èºÑ¡¢Í»»ñ¤Ê¤É¤Î³Æ¼ï¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î»ýÂ³ÅªÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤ë¿·¤·¤¤ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÌ¤Íè¤Þ¤ÇÌÀ¤ë¤¯¡£¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¶ä¹Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.lac.co.jp/
¥é¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ÈºÇ¿·µ»½Ñ¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤ä»ö¶È¤ÎÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶ÈÅö½é¤«¤é¶âÍ»·Ï¤äÀ½Â¤¶È¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Î¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤ë´ðÈ×¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏAI¤ä¥¯¥é¥¦¥É¡¢¥Æ¥ì¥ïー¥¯¤Ê¤ÉDX»þÂå¤ËÅ¬¤·¤¿ºÇ¿·¤ÎIT¥µー¥Ó¥¹¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢1995Ç¯¤ËÆüËÜ½é¤Î¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´Æ»ë¥»¥ó¥¿ーJSOC¡¢¥µ¥¤¥ÐーµßµÞ¥»¥ó¥¿ー¡¢ÀÈ¼åÀ¿ÇÃÇ¡¢¥Ú¥Í¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¥Æ¥¹¥È¤äIoT¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ê¤É¾ï¤ËºÇ¿·¤Î¥µ¥¤¥Ðー¹¶·âÂÐºö¤ä»ö¸ÎÂÐ±þ¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¡¢¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ê¬Ìî¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°´ë¶È¤Ç¤¹¡£
