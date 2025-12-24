²Ä°¦¤¤¡È¥Õ¥§¥¤¥¯¥¹¥¤ー¥Ä¡É¤Î¶õ´Ö¢ö¡Ö¥¹¥¤ー¥Ä¥¢ー¥È¤ÎÀ¤³¦Å¸¡×1/24(ÅÚ)～Ì¾¸Å²°¤Ç³«ºÅ¡ª¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥°¥Ã¥º¤âÅÐ¾ì
³ô¼°²ñ¼ÒBACON(¤Ùー¤³¤ó)¤Ï¡¢²Ä°¦¤¤¥Õ¥§¥¤¥¯¥¹¥¤ー¥Ä¤Î¹çÆ±¼Ì¿¿Å¸¡õÊªÈÎÅ¸¡Ö¥¹¥¤ー¥Ä¥¢ー¥È¤ÎÀ¤³¦Å¸ 2026 in Ì¾¸Å²°¡×¤ò¡¢TODAYS GALLERY STUDIO.NAGOYA(Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è)¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)～2·î8Æü(Æü)¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ÀºåÌ¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Õ¥§¥¤¥¯¥¹¥¤ー¥ÄºîÉÊ¤Î¿ô¡¹¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢¿·ºîÅ¸¼¨¤ä¸ÂÄêÈÎÇä¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊª¸ì¤ÎÃæ¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡È´Å¤¯Ì´¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦¡É¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨ºîÉÊ¡§¤ß¤è¤·ÍÎ²Û»ÒÅ¹
¡ã¥¹¥¤ー¥Ä¥¢ー¥È¤ÎÀ¤³¦Å¸ 2026 in Ì¾¸Å²°¡ä
¢£¿´¤È¤¤á¤¯´Å¤¤È¯¸«¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª»×¤ï¤ºËÜÊª¤È¸«´Ö°ã¤¦¤Û¤É¥ê¥¢¥ë¤Ç²Ä°¦¤¤ºîÉÊ¤¬Â·¤¦¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¥¢ー¥È¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡ª
ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢´Å¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤«¤é¡¢»×¤ï¤ºÆóÅÙ¸«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤ÉÀº¹ª¤Ê¥Õ¥§¥¤¥¯¥¹¥¤ー¥Ä¤Þ¤Ç¡¢¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤Þ¤¹¡£SNS¤òÃæ¿´¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¼ÂÎÏÇÉ¤«¤é¡¢º£²ó¤¬½é½ÐÅ¸¤È¤Ê¤ë¿·±Ô¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤Êºî²È¿Ø¤Ë¤è¤ë¡È¸«¤Æ³Ú¤·¤¤¡¢Áª¤ó¤Ç³Ú¤·¤¤¡ÉºîÉÊ¤¬²ñ¾ì¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ç¤âÃíÌÜ¤Ï¡¢Instagram¤Ç¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô1.7Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡ÖMirana(@mirana.hm)¡×¡£Âç¿Í²Ä°¦¤¤À¤³¦´Ñ¤ò¼´¤Ë¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¥â¥Áー¥Õ¤òÁ¡ºÙ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¥¢¥¯¥»¥µ¥êーºîÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡È¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤ë¡ª¡É¤ÈSNS¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡ÖGateaux Decores(@gateaux_decores_mami)¡×¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇËÜÊª¤È¸«´Ö°ã¤¦¤Û¤ÉÀº¹ª¤ÇÌ¥ÏÇÅª¤Ê¥Õ¥§¥¤¥¯¥¹¥¤ー¥ÄºîÉÊ¤òÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤¢¤Ë¤Þ¤ë¡ß¥¹¥¤ー¥Ä¤Î¤Û¤Ã¤³¤ê¤È¤·¤¿ºîÉ÷¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¡Öizu.(@izu.202209)¡×¤Ê¤É¡¢½é½ÐÅ¸ºî²È¤Ë¤è¤ëÃíÌÜºîÉÊ¤âÂ¿¿ôÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨ºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖHopping Your Heart(@hopping_your_heart)¡×¤Ë¤è¤ë¿´¤È¤¤á¤¯¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥±ー¥Ãª¤ä¡¢¡ÖJun(@jun_kone)¡×¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ç²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤Ê¤É¡¢À¤³¦´Ñ¤´¤È¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¿·ºîÅ¸¼¨¤â¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¥¹¥¤ー¥Ä¥¢ー¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²Ä°¦¤µ¤È¥ê¥¢¥ë¤µ¤¬Í»¹ç¤·¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢ºî²È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤È¤³¤À¤ï¤ê¤òÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥á¥ë¥Ø¥ó¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥·ー»¨²ß¡õ´Å¤¤Ê¸¶ñ¥³ー¥Êー¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª¡ª
ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥·ー¤Ç¿´¤È¤¤á¤¯»¨²ß¡õÊ¸¶ñ¥³ー¥Êー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô1Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡ÖCherish365(@cherish365_zakka)¡×¤Ë¤è¤ë¡¢¤È¤Ó¤¤ê²Ä°¦¤¤¥Õ¥¡¥ó¥·ー»¨²ß¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¤ß¤è¤·ÍÎ²Û»ÒÅ¹(@miyoshi_yogashiten)¡×¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥á¥ë¥Ø¥ó¤Ê¥±ー¥¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿»¨²ß¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ömes favoris7(@mes_favoris7)¡×¤«¤é¤Ï¡¢½ñ¤¯¤¿¤Ó¤Ë¥×¥ê¥ó¤¬¤æ¤é¤æ¤éÍÉ¤ì¤ë¥Üー¥ë¥Ú¥ó¤Ê¤É¡¢»×¤ï¤º¼ê¤Ë¼è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â³Ú¤·¤¤¡È´Å¤¤Ê¸¶ñ¡É¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¤ー¥Ä¹¥¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»¨²ß¹¥¤¤ÎÊý¤ä¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Þ¤Ç¡¢Âç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤â¿´¤È¤¤á¤¯¶õ´Ö¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£²ñ¾ì¸ÂÄê¡ª¡È´Å¤¤¥¢ー¥È¡É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ëÍè¾ì¼ÔÆÃÅµ¤¬ÅÐ¾ì
ËÜÅ¸¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÃÀ½¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤ò¡¢ÀèÃå¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢»×¤ï¤º¾þ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë°ìËç¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥®¥Õ¥È¤Ë¤âºÇÅ¬¡ª¥ê¥¢¥ë¤Ç²Ä°¦¤¤¥¹¥¤ー¥Ä¥¢ー¥È¤Î¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡ª
¡ãAtelier-mii¡ä
¡¦¥Õ¥ëー¥Ä¥¿¥ë¥È¤Î¥Á¥ãー¥à¡¡2,530±ß
¡ãBALMA¡ä
¡¦¥«¥Ì¥ì¤Î¥Á¥ãー¥à¡¡950±ß
¡¦¥Ï¥à¥¹¥¿ー¤Î¥Ï¥à¥µ¥ó¥É¥Á¥ãー¥à¡¡950±ß
¡¦Æ°Êª¥Ñ¥ó¤Î¥Á¥ãー¥à850±ß
¡ãbread and butter.¡ä
¡¦¤¦¤µ¤®¤¬¹¥¤¤Ê¥¥ã¥í¥Ã¥È¥±ー¥¤Î¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ãー¥à¡¡4,400±ß
¡¦¥³ー¥®ー¤È³Ú¤·¤à¥¯¥êー¥à¥Æ¥£ー¤Î¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ãー¥à¡¡6,600±ß
¡¦¤Ë¤ã¤ó¤³¥¢¥¤¥¹¤Î¤»¾Æ¤¤ê¤ó¤´¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¡¡2,750±ß
¡¦¤é¤Ã¤³Ìß¤Î¤ª¤¼¤ó¤¶¤¤¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡¡2,200±ß
¡ãcute¡ä
¡¦¥·¥ç¥³¥é¤Î¥«ー¥É¥¹¥¿¥ó¥É¡¡²Á³ÊÌ¤Äê
¡ãGateaux Decores¡ä
¡¦¥«¥Ì¥ì¡õ¥Õ¥í¥é¥ó¥¿¥ó¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ãー¥à¡¡2,800±ß
¡¦¥µ¥ó¥È¥Îー¥ì¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ãー¥à¡¡2,800±ß
¡¦¥Õ¥ëー¥Ä¥¿¥ë¥È¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ãー¥à¡¡3,900±ß
¡ãJun¡ä
¡¦¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥±ー¥¥»¥Ã¥È¡¡4,000±ß
¡ãmes favoris7¡ä
¡¦¥¯¥êー¥à¥½ー¥À¡¡¥Üー¥ë¥Ú¥ó¡¡2,200±ß
¡¦¥¯¥êー¥à¥½ー¥À¡¡¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¡2,090±ß
¡¦¥×¥ê¥ó¥¢¥é¥âー¥É¡¡¥Üー¥ë¥Ú¥ó¡¡2,420±ß
¡¦¥Ñ¥Õ¥§¡ß¥¹¥¤ー¥Ä¡¡¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¡2,640±ß
¡¦¤·¤ã¤«¤·¤ã¤«¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¡2,200±ß
¡ãTwinkle¡ä
¡¦¤¯¤Þ¥Á¥ç¥³¥«¥Ã¥×¥±ー¥¡¡2,200±ß
¡¦¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Ö¥íー¥Á¡¡3,300±ß
¡¦5¼ï¤Î¥Ê¥Ã¥Ä¥Ñ¥Õ¥§¡¡2,750±ß
¡¦¤¯¤Þ¥Á¥ç¥³¥Ñ¥Õ¥§¡¡3,300±ß
¡ã¤ß¤è¤·ÍÎ²Û»ÒÅ¹¡ä
¡¦¤ª²Û»Ò¤Î»þ´Ö¡¡2,750±ß
¡¦¥Á¥ç¥³¥×¥ìー¥È¥Ö¥íー¥Á¡¡1,430±ß
¡¦¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¥±ー¥¹B7¡¡5,170±ß
¡¦¥Û¥¤¥Ã¥×¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ß¥éー¡¡2,200±ß
¡¦¥Û¥¤¥Ã¥×¸¤ÃÖÊª¡¡2,200±ß
¡¦¥ß¥Ë¥±ー¥¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¡5,500±ß
¡ãizu.¡ä
¡¦¥¸¥ã¥àÉÓ¤Î¥ª¥¤¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¡1,980±ß
¡ãBonbon Mignon¡ä
¡¦¥Ä¥¤ー¥É¤Î¥ê¥Ü¥ó¥±ー¥¡¡²Á³ÊÌ¤Äê
¡¦¥Ä¥¤ー¥É¤Î¥ê¥Ü¥ó¥«¥Ã¥×¥±ー¥¡¡²Á³ÊÌ¤Äê
¡¦¤¤¤Á¤´¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ïー¥È¥±ー¥¡¡7,700±ß
¡¦¥Á¥§¥êー¤Î¥Ô¥ó¥¯¥Ïー¥È¥±ー¥¡¡6,600±ß
¡ã～Silk～¡ä
¡¦CrimsonJewel¡¡1,500±ß
¡¦Petite Couronne¡¡1,500±ß
¡¦Silk Pop ice¡¡1,500±ß
¡¦Lumiere Soft¡¡1,800±ß
¢¨¾åµ¤Ï°ìÉô¤ÎÈ¯ÇäÍ½Äê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þÉ½µ
¡Ú´ë²èÅ¸³µÍ×¡Û
´ë²èÅ¸Ì¾¡§ ¥Õ¥§¥¤¥¯¥¹¥¤ー¥Ä¤Î¹çÆ±¼Ì¿¿Å¸¡õÊªÈÎÅ¸
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Ö¥¹¥¤ー¥Ä¥¢ー¥È¤ÎÀ¤³¦Å¸ 2026 in Ì¾¸Å²°¡×
³«ºÅÆü»þ¡§ 2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)～2·î8Æü(Æü) 11:00～17:00
µÙ´ÛÆü¡¡¡§ Ëè½µ·î¡¦²ÐÍËÆü
²ñ¾ì¡¡¡¡¡§ TODAYS GALLERY STUDIO. NAGOYA
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢©460-0007¡¡°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¿·±É1ÃúÌÜ17-12
Æþ¾ìÎÁ¡¡¡§ 700±ß¡¿3ºÐ°Ê²¼¤ÏÆþ¾ìÌµÎÁ
½ÐÅ¸¼Ô¡¡¡§ 36ÁÈ
¼çºÅ¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒBACON
¢¨¾åµ¤ÏÍ½Äê¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒBACON¤È¤Ï
¹ñÆâ¡¦³¤³°¤Ø¤Î¼Á¤Î¹â¤¤Å¸Í÷²ñ¤Î³«ºÅ¡¦Äó°Æ¡¦ÉáµÚ³èÆ°¡¢½¸µÒ¿ô¤ÎÁý²Ã¡¢¥¤¥áー¥¸¤Î¸þ¾åÅù¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Å¸Í÷²ñ´ë²è¤ÎÄó°Æ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºî²È¤È¤Î¸ò¾Ä¤«¤éÆâÁõ¡¢Å¸¼¨¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡¢ºîÉÊ¤Î¥×¥ê¥ó¥È¡¢¹¹ð¡¦ÀëÅÁ¤Ë¤ï¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢´ë²èºÅ»ö¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¡£
¢£TODAYS GALLERY STUDIO.¤È¤Ï
2014Ç¯7·î¤ËÀõÁð¶¶¤Ë¤Æ¥ªー¥×¥ó¡£¥¢ー¥È¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡ÖÛ£Ëæ¡ùÈþ¾¯½÷¥¢ー¥ÈÅ¸¡×¡¢¡ÖÊÑ¤ï¤ëÇÑÔÒ VS ¹Ô¤±¤ë¹©¾ìÌë·ÊÅ¸¡×¡¢¡ÖÉ¡¤Ú¤Á¤ãÅ¸¡×¤Ê¤É¼çºÅ´ë²è¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤ë¡£2016Ç¯GW³«ºÅ¤Î¡Ö¤Õ¤È¤â¤â¼Ì¿¿¤ÎÀ¤³¦Å¸¡×¤Ç¤Ï2Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÍè¾ì¤òµÏ¿¡£ÂåÉ½Åª´ë²è¤Î¡Ö¤Í¤³µÙ¤ßÅ¸¡×¤ÏÃÏÊý³«ºÅ´Þ¤á¤Æ¡¢Îß·×Íè¾ì¼Ô¿ô200Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÅÔÆâ¤Ç°ìÈÖÏÃÂê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥®¥ã¥é¥êー¡£Åìµþ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ì¾¸Å²°¤Ë¤â¾ïÀß¥®¥ã¥é¥êー¤ò¥ªー¥×¥ó¡£
