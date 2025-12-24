¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¤Þ¤À¤¤¡¢·¡¤ê½Ð¤·Êª¤òÂçÊü½Ð¡ª¡ÖºÐËöÂç´¶¼Õº×¡×¤ò12/25(ÌÚ)～12/31(¿å)´ü´Ö¸ÂÄê³«ºÅ¡ª
Ê¡²¬¸©¡¦·§ËÜ¸©¤òÃæ¿´¤ËÁí¹ç°áÎÁÉÊÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¤ä¤Þ¤À¤¤(½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬¸©ÃÞ»çÌî»ÔÆóÆü»ÔÆî3-7-8¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³²¼ Å¯À¸)¤Ï¡¢2025Ç¯12·î25Æü¤«¤éÆ±12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î7Æü´Ö¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¤Þ¤À¤¤Á´Å¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖºÐËöÂç´¶¼Õº×¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ºÐËöÂç´¶¼Õº×³«ºÅ¡ª
¢£¡ÖºÐËöÂç´¶¼Õº×¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°ìÇ¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤Ê¤ë¤³¤Îµ¨Àá¡¢¤ä¤Þ¤À¤¤¤Ç¤ÏÆüº¢¤Î¤´°¦¸Ü¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ºÐËöÂç´¶¼Õº×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢´¨¤µ¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ëÅß¤ÎÆü¾ï¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ÊÝ²¹À¤äÃå¿´ÃÏ¤ËÍ¥¤ì¤¿ÅßÊª¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃæ¿´¤ËÉÊÂ·¤¨¤ò¶¯²½¡£Îä¤¨¤ä¤¹¤¤Â¸µ¤òÊñ¤ß¹þ¤à¥½¥Ã¥¯¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¯¤Ä¤í¤®¤Î»þ´Ö¤ò»Ù¤¨¤ë¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¡¢½¢¿²»þ¤Î²÷Å¬¤µ¤ò¹â¤á¤ë¿²¶ñ¤Ê¤É¡¢ËèÆü¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¦¾¦ÉÊ¤ò¤ªµá¤á¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤ÇÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ä¤Þ¤À¤¤¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÀ¸³è¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢µ¨Àá¤Ë¹ç¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤È²ÁÃÍ¤¢¤ëÇä¾ì¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°Â¿´¤È¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥»ー¥ë³µÍ×
³«ºÅ´ü´Ö¡§ 12·î25Æü(ÌÚ)～12·î31Æü(¿å)
¢£¼ç¤Ê¾¦ÉÊ¾Ò²ð(°ìÉô)
¡¦¤³¤É¤âÍÑÉÔ¿¥ÉÛ¥Þ¥¹¥¯ 3ËçÆþ¤ê
´¨¤µ¤ä´¥Áç¤¬Â³¤¯µ¨Àá¡¢ÅÐ±à¡¦ÅÐ¹»»þ¤ä³°½Ð»þ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤³¤É¤âÍÑÉÔ¿¥ÉÛ¥Þ¥¹¥¯(3ËçÁÈ)¡£
¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÎËèÆü¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ò¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ÀÇÈ´5±ß(ÀÇ¹þ6±ß)¤ÎÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Êª²Á¹â¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¤â¡¢ÃÏ°è¤Î¤´²ÈÄí¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â°Â¿´¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£
¡ÖÍèÇ¯¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢³§¤µ¤Þ¤È¤´±ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×――
¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤Î²Á³ÊÀßÄê¤Ç¤¹¡£(ÀÇ¹þ6±ß)
¤³¤É¤âÍÑÉÔ¿¥ÉÛ¥Þ¥¹¥¯3ËçÆþ¤ê
¡¦¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤¤¤é¤ºÌó2.5ÇÜ¤ÎµÛ¿åÎÏ
°ìÈÌÅª¤ÊÌÊ¥¿¥ª¥ë¤ÈÈæ¤Ù¡¢Ìó2.5ÇÜ¤ÎµÛ¿åÎÏ¤ò¼Â¸½¡£
¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Î¿åÊ¬¤ò°ìµ¤¤ËµÛ¤¤¼è¤ë¤¿¤á¡¢¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤âÁ´¿È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿¡¤¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÀöÂõÊª¤ÎÎÌ¤ò¸º¤é¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´³¤¹¥¹¥Úー¥¹¤ä´¥Áç»þ´Ö¤âÃ»½Ì¡£
ËèÆü¤Î²È»öÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿å¤äÅÅµ¤¤Î»ÈÍÑÎÌºï¸º¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿°ìËç¤Ç¤¹¡£
(ÀÇ¹þ329±ß)
¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤¤¤é¤ºÌó2.5ÇÜ¤ÎµÛ¿åÎÏ
¡¦¿Â»Î¡¦ÉØ¿Í¥»ー¥¿ー
Îä¤¨¹þ¤ß¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¡¢ËèÆü¤ÎÊë¤é¤·¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¿Â»Î¡¦ÉØ¿Í¥»ー¥¿ー¤ò¡¢ÀÇ¹þ659±ß¤Î¤ªÃÍÂÇ¤Á²Á³Ê¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª»Å»ö¤ä²È»ö¡¢³°½Ð¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤Çµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯Ãå¤é¤ì¤ë°ìËç¡£
¡Öº£Æü¤Ï²¿¤òÃå¤è¤¦¡×¤ÈÌÂ¤¦Ä«¤Ë¤â¡¢¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤ÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
Êª²Á¹â¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¤â¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤ò²æËý¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤Åß¤ò²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¦²Á³Ê¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£(ÀÇ¹þ659±ß)
ÉØ¿Í¥»ー¥¿ー
¿Â»Î¥»ー¥¿ー
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¤ä¤Þ¤À¤¤
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡»³²¼ Å¯À¸
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©818-0057¡¡Ê¡²¬¸©ÃÞ»çÌî»ÔÆóÆü»ÔÆî3－7－8
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 1974Ç¯10·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ÃÏ°èÌ©Ãå¤Î°áÎÁÉÊÅ¹¡Ø¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¤Þ¤À¤¤¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÉØ¿ÍÉþ¡¦¿Â»ÎÉþ¡¦»Ò¶¡¥Ù¥ÓーÉþ¡¦ºî¶ÈÃå¡¦¥«¥Ã¥Ýー¼ÂÍÑÃå¡¦È©Ãå¡¦
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¤¯¤Ä²¼¡¦¥Ð¥Ã¥°¡¦¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¦¿²¶ñ¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢Åù¤ÎÈÎÇä
»ñËÜ¶â¡¡¡§ 1²¯±ß
