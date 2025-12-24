株式会社広島ホームテレビ（本社：広島市中区）は、ドキュメント広島「自由学校 ボクたちのあしあと ～みんなで作る新しいカタチ～」を2025年12月29日㈪に放送します。

｜ 密着取材３年 自由学校とは＿＿＿

「自由学校」とは、子どもたちの自主性を尊重し、ものづくりや農業、調理など、子どもたちの ”やりたいこと” を通して文科省の指導要綱をクリアしていく学びの場。そんな自由学校が今年、県内で初めて庄原市に開校しました。2022年から「広島に自由学校をつくる会」に密着し続け、早３年。念願の「川北こどもの夢小学校」が誕生し、学校とともに成長していく子どもたちと、一緒につくっていく大人たちの９カ月間を取材しました。

｜ 物語の軸は２人

「ボクはこの学校に２億パーセント通う！」

入学を心待ちにしていた、小学４年生の男の子、つつむくん。企画書を書いて校内に貼りだしていた「トロッコを作って、校庭で走らせたい！」という夢が学校のプロジェクトとして現実に！動力付きトロッコの完成に向けて、ものづくりチームの仲間たちと挑戦中！

「これから子どもたちと一緒にゼロからつくり上げていける」

川北こどもの夢小学校運営スタッフの “じゅんじゅん” こと寺島潤之介さん。大学生の時に庄原の自由学校のことを知り、「子どもたちとゼロから学校をつくりたい」と川北こどもの夢小学校で働くことを決意。現在はものづくりチームを担当し、つつむくんたちと「動力付きトロッコ」の完成を目指します。

夕方番組・ドキュメント広島で過去14回、特集として放送（最新2025年11月６日OA）。前の学校が閉鎖となった2021年から「広島に自由学校をつくる会」のメンバーを軸に、それぞれの思いや生い立ちなどにフォーカスしながら自由学校誕生までを３年以上にわたって取材。無事 今年４月に「庄原こどもの夢学園」が開校し、12人の子どもたちが入学しました。

学校スタッフも手探りの中、子どもたちとともにつくってきた「自由学校」の新しい日常。カメラが収めた期待感・ワクワク感、子どもの生き生きした表情や感情の動き。そこから見える広島の「新しい教育のカタチ」とは＿＿＿

「自由学校 ボクたちのあしあと ～みんなで作る新しいカタチ～」 ▷放送日時：2025年12月29日㈪ 午前９時55分～ ※広島エリアのみ ▷制 作：広島ホームテレビ ディレクター 橋本理香子 プロデューサー 香川岳志

https://www.home-tv.co.jp/hiroshima_document/