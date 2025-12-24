¥Ï¥ï¥¤Î¹¹Ô¤ò¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ª¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ï¥ï¥¤¡ª¥¦¥§¥ë¥«¥à¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡× 2026Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç´ü´Ö±äÄ¹·èÄê
¥Ï¥ï¥¤½£´Ñ¸÷¶É ÆüËÜ»Ù¶É¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¡ÂåÉ½¡§»ûËÜ ÎµÂÀ¡Ë¤Ï¡¢¥Ï¥ï¥¤Î¹¹Ô¤ò·×²è¡¦¸¡Æ¤Ãæ¤ÎÆüËÜ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¸þ¤±¤¿ÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ï¥ï¥¤¡ª¥¦¥§¥ë¥«¥à¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¡¢¤´¹¥É¾¤Ë¤Ä¤2026Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç±äÄ¹¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ï¥ï¥¤¡ª¥¦¥§¥ë¥«¥à¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Ï¡¢¥Ï¥ï¥¤½£¤Ç¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥«¥Þ¥¢¥¤¥Ê¥ìー¥È¡Ê¥Ï¥ï¥¤ºß½»¼Ô¸þ¤±ÆÃÊÌÎÁ¶â¡Ë¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¤â¤ªÆÀ¤Ë¥Ï¥ï¥¤Î¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë³ä°úÎÁ¶â¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè°ìÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¤ä¥¯¥ëー¥ºÂÎ¸³¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¥Ä¥¢ー¤Ê¤É¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Î¼«Á³¤äÊ¸²½¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë³Æ¼ï¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡£ÂèÆóÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥¢¥ÕÅç¥ï¥¤¥¥¤Î¿Íµ¤¥Û¥Æ¥ë¤ÎÆÃÊÌ¥ª¥Õ¥¡ーÎÁ¶â¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤½¤·¤Æ12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó½ªÎ»¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢¡È¤Þ¤À¤Þ¤À¥Ï¥ï¥¤¤ò¤ªÆÀ¤ËËþµÊ¤·¤¿¤¤¡ª¡É¤È¤¤¤¦À¼¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡¢2026Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö±äÄ¹¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó±äÄ¹¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢2026Ç¯¤â³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ï¥ï¥¤¡ª¡×¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
◾️¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×Ì¾ ¾Î¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ï¥ï¥¤¡ª¥¦¥§¥ë¥«¥à¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü¡¡´Ö¡§ 2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡ËËø¡¡¢¨´ü´Ö±äÄ¹ÂÐ¡¡¾Ý¡§ ÆüËÜºß½»¼ÔÊý¡¡Ë¡¡§ ¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¡¢ÀìÍÑ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥³ー¥É¤ò³ÍÆÀ¡£³ÆÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¤Ç¥³ー¥É¤ò¤´ÆþÎÏ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢³ä°úÎÁ¶â¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£·ÇºÜÀè¡§ ÆÃÀß¥µ¥¤¥È https://yappari-hawaii.jp
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó±äÄ¹µÇ°¡ªX¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¥¹¥¿ー¥È
ÃêÁª¤Ç10Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢¥Ï¥ï¥¤»º¥¯¥Ã¥ー¤È¥Ï¥ï¥¤½£´Ñ¸÷¶É¥°¥Ã¥ºµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¬Åö¤¿¤ë¡ª¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ï¥ï¥¤¡ª¥¦¥§¥ë¥«¥à¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×±äÄ¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥Ï¥ï¥¤½£´Ñ¸÷¶É¸ø¼°X¡Ê https://x.com/gohawaiijp ¡Ë¤Ç¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë～2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡ËÅöÁª¼Ô¿ô¡§10Ì¾ÍÍ¾ÞÉÊÆâÍÆ¡§¥Ï¥ï¥¤»º¤Î¥¯¥Ã¥ー¤È¥Ï¥ï¥¤½£´Ñ¸÷¶É¥°¥Ã¥º¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»±þÊçÊýË¡¡§¥Ï¥ï¥¤½£´Ñ¸÷¶É¸ø¼°X¡Êhttps://x.com/gohawaiijp¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¡¢12·î24Æü¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥ÈÅöÁªÈ¯É½¡§1·î20Æü¤Þ¤Ç¤ËÅöÁª¼Ô¤ØDM¡Ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Ë¤ÇÄÌÃÎ¢¨ ¾ÞÉÊ¤ÎÅ¾Çä¡¢¾ùÅÏ¡¢´¹¶â¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¢¨ È¯Á÷¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨ ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ú¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û±þÊç¤ËºÝ¤·¤Æ¼èÆÀ¤·¤¿¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ï¡¢ÅöÁª¼Ô¤Ø¤ÎÏ¢Íí¤ª¤è¤Ó¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥Ï¥ï¥¤½£´Ñ¸÷¶É¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¹Êó³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÅý·×Ê¬ÀÏ¤Ë¤Î¤ß»ÈÍÑ¤·¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÌÜÅª¤Ç¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¡£¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ï¥Ï¥ï¥¤½£´Ñ¸÷¶É¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Ý¥ê¥·ー¤Ë½à¤¸¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ï¥¤½£´Ñ¸÷¶É¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Ý¥ê¥·ー¡§https://www.allhawaii.jp/privacy/
¡Ú¥Ï¥ï¥¤½£´Ñ¸÷¶É ÆüËÜ»Ù¶É¡ÊHawai¡Æi Tourism Japan¡Ë¡Û¥Ï¥ï¥¤½£´Ñ¸÷¶É ÆüËÜ»Ù¶É¤Ï¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ï¥ï¥¤¤Ø¤Î´Ñ¸÷Í¶Ã×³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¹¹Ô¶È³¦¤È¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¹¹ðÀëÅÁ¡¢¹Êó¤Ê¤É¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢¥Ï¥ï¥¤½£À¯ÉÜ¤ä¥Ï¥ï¥¤´ØÏ¢´ë¶È¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢ÆüËÜ¤È¥Ï¥ï¥¤¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤ë³èÆ°¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£URL¡§ https://www.allhawaii.jp