¥Û¥Æ¥ë½¸µÒ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ø¡¡½É¤Î¥×¥í¤ÈSNS¤Î¥×¥í¤Ë¤è¤ëÌµÎÁ¶¦Æ±¥¦¥§¥Ó¥Êー³«ºÅ¡ÖSNS¡ß¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ç¡ÈÍ½Ìó¤¬Áý¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¡É¡×¤ò²òÀâ¡Ã2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë
²ñ°÷À©¥ê¥¾ー¥È»ö¶È¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û±¿±ÄºÆÀ¸»ö¶È¤òÃ´¤¦¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥í¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¡×¤¬2024Ç¯3·î¤ËÀßÎ©¤·¤¿»Ò²ñ¼Ò¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥í¥Û¥Æ¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÅçÅÄ¹¯Ê¿¡Ë¡×¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û¶È³¦¤Î²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¡¢SNS±¿ÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒBESW¡×¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¡ÖSNS¡ß¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¡ÈÍ½Ìó¤¬Áý¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¡É¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿ÌµÎÁ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¥¦¥§¥Ó¥Êー¾ÜºÙ¡§https://snsschool.net/2025/12/08/202601211300/³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥í¥Û¥Æ¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡§https://relohotel-solutions.com/
¸½ºßÆüËÜ¤Î½ÉÇñ¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÄêÃåÎ¨¤ÎÄã²¼¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¤ÎÂ°¿Í²½¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¿Í¼êÉÔÂ¤Ç½¸µÒ¤Þ¤Ç¼ê¤¬²ó¤é¤Ê¤¤½ÉÇñ»ÜÀß¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¦±¿±ÄÃ´Åö¼Ô¤Ø¸þ¤±¡¢IT¡¦DX¥Äー¥ë¤Î³èÍÑÅù¤Ë¤è¤ëÂ°¿Í²½¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤Î¥Ò¥ó¥È¤ÈSNS¤Ç¤ÎÍ½Ìó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÅê¹ÆÀß·×¤ä¸ý¥³¥ß¤ò¼«Á³¤ËÀ¸¤ß½Ð¤¹»ÅÁÈ¤ß¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¦¥§¥Ó¥Êー¡¡³µÍ×
¥Û¥Æ¥ë½¸µÒ¤ò·àÅª¤ËÊÑ¤¨¤ë¡ªSNS¡ß¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¡ÈÍ½Ìó¤¬Áý¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¡É¤È¤ÏÆü»þ¡§2026Ç¯1·î21Æü(¿å)¡¡13:00～14:00ÎÁ¶â¡§ÌµÎÁÄê°÷¡§200Ì¾¡Ê»öÁ°¿½¹þÀ©¡¡ÀèÃå½ç¡Ë¾ÜºÙ¡§https://snsschool.net/2025/12/08/202601211300/¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¡§https://forms.gle/p5CsHKGuzHmvpvDc9¡ã¹Ö±é¼Ô¡ä¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥í¥Û¥Æ¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡¦³ô¼°²ñ¼ÒBESW
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥í¥Û¥Æ¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É5-17-9ÀßÎ©¡§2024Ç¯3·î1Æü»ñËÜ¶â¡§3,000Ëü±ßÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÅçÅÄ¡¡¹¯Ê¿»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û¤ÎBPO»ö¶È¡Ê½¸µÒ¥³¥ó¥µ¥ë¡¢»ÙÇÛ¿ÍÇÉ¸¯»ö¶È´Þ¤à¡ËHP¡§https://relohotel-solutions.com/
¸½ºß¹ñÆâ¤ò´Þ¤àÀ¤³¦¤Î´Ñ¸÷»Ô¾ì¤ÏÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÃÏÊý¤Î¤ª¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ÏÂçÊÑ¸·¤·¤¯¡¢·Ð±ÄÁØ¤Î¹âÎð²½¤ä¿Í¸ý¸º¾¯¡¢¼ã¼Ô¤ÎÅÔ»ÔÉô¤Ø¤ÎÎ®½ÐÅù¤ÎÌäÂê¤¬Ç¯¡¹¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤Ù¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥í¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥ºÆâ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÃÏ°èÁÏÀ¸¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×¤¬2024Ç¯3·î¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥í¥Û¥Æ¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡×¤È¤·¤ÆË¡¿Í²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥í¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥º -¿Í¤ÈÃÏ°è¤òË¤«¤Ë-¿ÍÀ¸¤Ëßê¤á¤¯Î¹¤ò¡ª¢¢½ê ºß ÃÏ : ¢©160-0022 ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É5-17-9TEL¡§03-6630-7970¡¡ FAX¡§03-6630-7971¢¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://relovacations.com/¢¢Àß Î© : 2004Ç¯10·î ¢¢»ñ ËÜ ¶â : 50É´Ëü±ß¢¢Âå É½ ¼Ô : ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÅÄÂ¼ ²Â¹î¢¢»ö¶ÈÆâÍÆ : ²ñ°÷À©»ö¶È/¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û±¿±Ä»ö¶È/¥Û¥Æ¥ëÁí¹ç»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹»ö¶È/¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý»ö¶È
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥í¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥º´ë²èÀ©ºî¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥°¥ëー¥×¡¡µÜÌÚe-mail¡§rv.pr@relo.jp¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://relovacations.com/