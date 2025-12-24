【ランニング】五輪アスリート指導者らが語る『ケガをしない走り方』 ルーセントランニングスクールが指導者対象にコーチングセッション開催
アカエム140年の株式会社ルーセント（本社：千葉県柏市、代表取締役社長：中野吉広）が運営するルーセントランニングスクールは、2025年12月14日に「コーチングセッション」を開催いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337855&id=bodyimage1】
「コーチングセッション」はランニング指導者を対象としたセミナーで、ルーセントテニスクラブ豊中（大阪府・豊中市）を会場に行われました。
フットパフォーマンスアドバイザーとして、さまざまな競技のオリンピアンやトップ選手を指導する水口慶高氏と、会員数約1,000名の「日本一ランニングフォームが綺麗なクラブ」FLAT RUNNING CLUBを主宰するランニングトレーナー・西岡賢一氏が講師を務めました。
＜参考サイト＞
水口慶高氏 「ミズグチメソッド」公式サイト
https://www.mizuguchimethod.com/
西岡賢一氏 「FLAT Running Method」公式サイト
https://www.flat-running.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337855&id=bodyimage2】
水口氏は、自己紹介として2大会連続で五輪のフィギュアスケート金メダルを獲得した羽生結弦選手、2大会連続で五輪ノルディック複合の銀メダリスト・渡部暁斗選手、トレイルランナー山本健一選手らを指導してきたことを紹介。続いて、自身が考案した運動生成プログラム「ミズグチメソッド」について語りました。
ミズグチメソッドは、人間の体に備わっている法則性、自然摂理という絶対的法則性によって成り立っていると水口氏が説明。このふたつの法則性を用いて、人間本来の走りに回帰することを目的としています。
メソッドを理解することで、「子どもが走れば、そうなるという運動」「人間の体が求める、理になかった安全な運動」をコーチングできるようになると水口氏。足の構造や、人間の身体は左右非対称であり、左右対称に動くことはあり得ないことなどを伝えました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337855&id=bodyimage3】
西岡氏は、日体大の駅伝部時代にケガで悩まされ続け、卒業後は走ることから一時離れていたことを明かしました。しかし、多くの市民ランナーが脚部に故障を抱えながらも、テーピングだらけの足で、痛み止めを服用して大会で走っているということを知り、一人でも多くを救おうと決意。現在は水口氏の指導と自身の経験と組み合わせ、ケガをせずに楽に走れる方法を実践しています。
「ランニングは再現性のスポーツであり、すべての指導に根拠が必要」と西岡氏は語り、反力、慣性を効率的に使った走り方の重要性を説きました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337855&id=bodyimage4】
実技では、冒頭に参加者の従来通りの走り方を動画で撮影。続いて、ミズグチメソッドに基づいた体の動かし方を反復しました。水口氏と西岡氏の指導でミズグチ式の動きを定着させた後、再び撮影。最後は、動画を見比べて、どのように走り方が変わったのかを水口氏が解説しました。
ランニングスクールのコーチ募集
ルーセントランニングスクールは、ランニング経験を生かし、参加者と共に走っていただけるコーチを募集しています。
詳細、問い合わせは担当者にご連絡ください。
■お問い合わせ
ルーセント 仁田（にった）
a-nitta@lucent-corp.com
また、スクールでは毎週土曜に無料体験を随時受け付けています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337855&id=bodyimage1】
「コーチングセッション」はランニング指導者を対象としたセミナーで、ルーセントテニスクラブ豊中（大阪府・豊中市）を会場に行われました。
フットパフォーマンスアドバイザーとして、さまざまな競技のオリンピアンやトップ選手を指導する水口慶高氏と、会員数約1,000名の「日本一ランニングフォームが綺麗なクラブ」FLAT RUNNING CLUBを主宰するランニングトレーナー・西岡賢一氏が講師を務めました。
＜参考サイト＞
水口慶高氏 「ミズグチメソッド」公式サイト
https://www.mizuguchimethod.com/
西岡賢一氏 「FLAT Running Method」公式サイト
https://www.flat-running.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337855&id=bodyimage2】
水口氏は、自己紹介として2大会連続で五輪のフィギュアスケート金メダルを獲得した羽生結弦選手、2大会連続で五輪ノルディック複合の銀メダリスト・渡部暁斗選手、トレイルランナー山本健一選手らを指導してきたことを紹介。続いて、自身が考案した運動生成プログラム「ミズグチメソッド」について語りました。
ミズグチメソッドは、人間の体に備わっている法則性、自然摂理という絶対的法則性によって成り立っていると水口氏が説明。このふたつの法則性を用いて、人間本来の走りに回帰することを目的としています。
メソッドを理解することで、「子どもが走れば、そうなるという運動」「人間の体が求める、理になかった安全な運動」をコーチングできるようになると水口氏。足の構造や、人間の身体は左右非対称であり、左右対称に動くことはあり得ないことなどを伝えました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337855&id=bodyimage3】
西岡氏は、日体大の駅伝部時代にケガで悩まされ続け、卒業後は走ることから一時離れていたことを明かしました。しかし、多くの市民ランナーが脚部に故障を抱えながらも、テーピングだらけの足で、痛み止めを服用して大会で走っているということを知り、一人でも多くを救おうと決意。現在は水口氏の指導と自身の経験と組み合わせ、ケガをせずに楽に走れる方法を実践しています。
「ランニングは再現性のスポーツであり、すべての指導に根拠が必要」と西岡氏は語り、反力、慣性を効率的に使った走り方の重要性を説きました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337855&id=bodyimage4】
実技では、冒頭に参加者の従来通りの走り方を動画で撮影。続いて、ミズグチメソッドに基づいた体の動かし方を反復しました。水口氏と西岡氏の指導でミズグチ式の動きを定着させた後、再び撮影。最後は、動画を見比べて、どのように走り方が変わったのかを水口氏が解説しました。
ランニングスクールのコーチ募集
ルーセントランニングスクールは、ランニング経験を生かし、参加者と共に走っていただけるコーチを募集しています。
詳細、問い合わせは担当者にご連絡ください。
■お問い合わせ
ルーセント 仁田（にった）
a-nitta@lucent-corp.com
また、スクールでは毎週土曜に無料体験を随時受け付けています。