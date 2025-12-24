世界の自転車レンタル市場：2031年には110億米ドル、CAGR 18.5%で成長
自転車レンタル市場は、近年急速に成長しており、今後も強い成長を見せると予測されています。2022年から2031年にかけて、世界の自転車レンタル市場は24億米ドルから110億米ドルへと大幅な増加を見込み、2023年から2031年の予測期間において年平均成長率（CAGR）は18.5%に達すると予測されています。この市場の拡大は、都市部での交通手段として自転車の利用が増加していることや、環境意識の高まり、そして便利で手軽な移動手段としての自転車レンタルの魅力が影響していると言えるでしょう。
この戦略レポートのサンプルダウンロードをリクエストする @ -https://www.panoramadatainsights.jp/request-sample/bike-rental-market
自転車レンタルの定義と市場動向
自転車レンタルとは、従来の自転車や電動自転車を短期間で貸し出すサービスで、個人が手軽に自転車を利用できる手段として広まりつつあります。都市圏での移動手段として、また観光地での利用者増加も見込まれており、これにより需要が急増しています。特に、環境への配慮が進む中で、二酸化炭素排出量削減を目指す都市が増え、自転車というエコな交通手段がますます注目されています。
自転車レンタルサービスの利点は、所有することなく自転車を利用できる点です。維持費や保管場所の確保といった負担を減らすことができ、移動手段としてのフレキシビリティが大きな魅力となっています。さらに、電動自転車の普及により、より多くの人々が自転車レンタルサービスを利用するようになり、サービス提供者も新たなビジネスモデルを構築しています。
成長を支える要因
自転車レンタル市場の成長を後押しする要因として、いくつかの重要なトレンドが挙げられます。まず第一に、都市の交通渋滞と環境問題の解決を目的とした政策が挙げられます。世界中の都市で公共交通機関の混雑を避けるため、自転車利用を促進する政策が取られています。これには、自転車専用レーンの設置や自転車利用者への優遇措置が含まれ、都市間移動手段として自転車が重要な位置を占めるようになっています。
また、電動自転車（e-bike）の普及も市場拡大の大きな要因です。電動自転車は、従来の自転車と比較して長距離の移動が可能で、坂道でも快適に走行できるため、利用者の選択肢を広げました。特に高齢者や体力に自信のない人々にとっては、電動自転車が自転車レンタルサービスを利用するための障壁を取り除く重要な要素となっています。
主要なプレイヤーと競争環境
自転車レンタル市場には、多くの企業が参入しており、競争が激化しています。主要な企業としては、国内外の企業が共同で運営する自転車シェアリングサービスや、独立したレンタル業者が多く存在します。例えば、バイクシェアリングの「Lime」や「Mobike」などの企業は、世界中の都市でサービスを提供しており、急成長を遂げています。これらの企業は、デジタルプラットフォームを活用してサービスを提供しており、ユーザーは簡単に自転車を予約し、利用することができます。
さらに、従来の自転車レンタルに加えて、スマートロック技術を活用したサービスや、シェアリングエコノミーの一環として個人間で自転車を貸し借りするプラットフォームも登場しています。これにより、より柔軟で多様なサービス形態が生まれており、競争はますます激化しています。
主要な企業:
● Bolt
● ONN Bikes
● DrivEazY Inc.
● SG Bike Pte Ltd
