世界のコネクテッドトラック市場（2031年予測：984億米ドル、CAGR 16.1%）
新たに発表されたPanorama Data Insightsのレポートによると、世界のコネクテッドトラック市場は、2022年から2031年までに257億米ドルから984億米ドルに達することが予測されており、2023年から2031年の予測期間において年平均成長率（CAGR）は16.1%に達すると予測されています。この急速な成長は、コネクテッドトラック技術が運輸業界に革命をもたらし、効率性、セキュリティ、安全性、そしてドライバー体験の向上に寄与することを意味しています。ここでは、この市場の現状と将来展望を深掘りし、今後の成長を支える要因を探ります。
コネクテッドトラックの定義と技術革新
コネクテッドトラックは、車車間通信（V2V）、先進運転支援システム（ADAS）、車両管理システム（VMS）などの高度なデジタル技術を統合した商用車です。これにより、トラックはネットワークに接続され、リアルタイムでデータを収集・分析し、運転者とオペレーターに重要な情報を提供します。具体的には、リアルタイムの運行情報、地図のアップデート、エンジンの状態監視、そしてドライバーへの注意喚起などが可能になります。これにより、トラックの運行効率が向上し、保守管理のコストが削減され、さらに安全性が強化されるという利点があります。
また、コネクテッドトラックは、インターネット接続を活用して、車両が他の車両や交通インフラと情報を共有することを可能にします。これにより、交通渋滞の回避、事故の減少、さらには車両間で協力して走行することができるようになり、物流の効率性が飛躍的に向上します。
競争の激化と主要プレーヤーの戦略
コネクテッドトラック市場は急速に成長しているため、多くの企業がこの分野に参入しており、競争が激化しています。テレマティクスサービスを提供する企業や、車両管理システム（VMS）を開発する企業が市場でのシェアを争っています。また、自動車メーカーも新たな技術の導入に積極的であり、コネクテッドトラックの開発に向けて多大な投資を行っています。
特に、デンソーやボッシュなどの大手自動車部品メーカーが注目されています。これらの企業は、車両に高度なセンサー技術や通信技術を搭載し、コネクテッドトラック市場においてリーダーシップを発揮しています。また、グーグルやアマゾンなどのテクノロジー企業も、この分野に進出しており、運行管理システムやAIを活用した運転支援機能を提供することで、競争力を高めています。
主要な企業:
● Magna International Inc.
● Verizon Communications Inc.
● Trimble Inc.
● Robert Bosch GmbH
● Continental AG
● BorgWarner Inc.
● Mercedes-Benz Group AG,
● Harman International
● Sierra Wireless Inc.
● Geotab Inc.
● Denso Corporation
市場成長を牽引する要因
コネクテッドトラック市場の成長を牽引する主な要因の一つは、安全性の向上です。トラックに搭載される先進運転支援システム（ADAS）は、衝突回避システム、車線逸脱警報、事故時の自動通報機能などを提供し、運転者の負担を軽減します。また、車両の異常を早期に発見し、予防保守を実現することによって、車両のダウンタイムを削減し、運行コストを大幅に抑えることができます。
