メカ好きオトナのホビー専門誌 HJメカニクス 26 【総力特集】 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 2025年12月24日（水）発売
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、メカ好きオトナのホビー専門誌「HJメカニクス 26」を2025年12月24日（水）より全国書店で発売いたします。
MG、RE/100、HGUCシリーズのキットを完全新作作例で攻略
1989年３月より展開が開始された「ガンダム」シリーズ初のOVA『機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争』。
新たに描き起こされたモビルスーツ群にリアルな戦闘描写。そして一年戦争末期のコロニーを舞台に、少年アルの視点で描かれたヒューマンドラマは、今もなおファンの熱い支持を得ている作品です。
HJメカニクス最新号は、ガンプラ各ブランドで充実のラインナップを誇る本作を徹底紹介。MG、RE/100、HGUCシリーズのキットを完全新作作例で攻略していきます。
【作例】
MGガンダムNT-1、MGケンプファー、RE/100 ザクFZ型、HGUCズゴックEなど各ブランドでリリースされているプラモデル作例を掲載します。
【その他連載】
●桜井信之の週末2日でもここまでできる！
●なつかし模型ハンター
●真・夜食ちょーだい
●林哲平のHOW TO BUILD GUNDAM（機動戦士ガンダム）
【商品情報】
HJメカニクス 26 【総力特集】 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争
●発売日：2025年12月24日（水）発売
●定価：2,420円（本体2,200円＋税10％）
●ISBNコード：978-4-7986-4039-6
●JANコード：9784798640396
●判型：A4変形・128ページ
●発売元：ホビージャパン
●版権表記
（C）創通・サンライズ
配信元企業：株式会社ホビージャパン
