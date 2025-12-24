第8回中高生情報学研究コンテスト ～ブロック大会にて全国大会選抜44チームが決定～
一般社団法人情報処理学会（会長：萩谷昌己）は、第8回となる「中高生情報学研究コンテスト」を第88回全国大会（松山大学 文京キャンパス）会期中の2026年3月7日に開催いたします。
本コンテストでは、中学生なら「技術・家庭」技術分野「D 情報の技術」、高校生なら「情報」に沿った探究活動など、情報学分野に関し優れた研究活動を行なっている中学生や高校生に、研究発表の場を提供し、優れた研究を行った中高生を表彰いたします。
2025年12月13日～21日に地域ごとのブロック大会を開催、全国から集まった152チームの中から44チームが選抜され、全国大会へ出場することが決定いたしました。選抜チームによる第88回全国大会での発表にどうぞご期待ください。
＜第8回中高生情報学研究コンテスト 開催概要＞
日時: 2026年3月7日 （土） 12:40-15:10
場所: 松山大学 文京キャンパス （愛媛県松山市文京町4番地2）
主催: 一般社団法人 情報処理学会 情報処理教育委員会
一般社団法人 情報処理学会 初等中等教育委員会
共催: 国立情報学研究所
後催: 文部科学省
国立研究開発法人科学技術振興機構
独立行政法人情報処理推進機構
独立行政法人国立高等専門学校機構
公益社団法人全国高等学校文化連盟
全国高等学校情報教育研究会
全国専門学科情報科高等学校長協会
一般社団法人 情報オリンピック日本委員会
情報学科・専攻協議会
愛媛県教育委員会
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337669&id=bodyimage1】
第8回中高生情報学研究コンテスト
https://www.ipsj.or.jp/event/88chukosei.html
発表ポスター
https://www.ipsj.or.jp/event/taikai/88/88PosterSession/ipsj_poster/index.html
3月7日（土）9:30-11:30
第88回全国大会の第2イベント会場において、「中高生情報学指導者懇談会」を開催します。こちらのイベント企画にもぜひご参加ください。
https://www.gakkai-web.net/ipsj/88/event/html/event/B-4.html
全国大会イベント企画にはどなたでも無料で参加いただけます。ぜひご参加賜りますよう、お願い申し上げます。
第88回全国大会聴講申込ページ https://www.ipsj.or.jp/event/taikai/88/participate.html
申込開始：2026年2月2日（月）予定
◆第9回中高生情報学研究コンテスト（予定）
2027年3月6日（土）名城大学 天白キャンパスにて開催。
https://www.ipsj.or.jp/event/89chukosei.html
◆情報処理学会 ジュニア会員について
小学生から大学学部3年生まで会費無料で入会いただけます。
ジュニア会員のご案内 https://www.ipsj.or.jp/junior/aboutJunior.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337669&id=bodyimage2】
情報処理学会 第87回全国大会併催 第7回中高生情報学研究コンテストの様子
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337669&id=bodyimage3】
情報処理学会 第88回全国大会併催 第8回中高生情報学研究コンテストの様子
＜参考情報＞
[1] 情報処理学会 ジュニア会員のページ
https://www.ipsj.or.jp/junior/
[2] 情報処理学会 教育・人材育成のページ
https://www.ipsj.or.jp/education/
[3] 第7回中高生情報学研究コンテスト報告記事
（情報処理, Vol.66, No.8 ぺた語義）
https://www.ipsj.or.jp/magazine/9faeag0000005al5-att/6608peta.pdf
[4] 高等学校DX加速化推進事業（DXハイスクール）に関する情報処理学会の意見表明について
（学会誌「情報処理」note）
https://note.com/ipsj/n/n79186831077c/
[5] 教科「情報」の入学試験問題って？
（学会誌「情報処理」note）
https://note.com/ipsj/m/m1ca81b5d1e66
お問い合わせ先
---------------------------------------------------------
一般社団法人情報処理学会
中高生情報学研究コンテスト事務局
〒101-0052
東京都千代田区神田小川町3-2-1 CIRCLES神田小川町6F
ipsjtaikaiPoster@ipsj.or.jp Tel.03-3518-8373
https://www.ipsj.or.jp/
---------------------------------------------------------
配信元企業：一般社団法人情報処理学会
本コンテストでは、中学生なら「技術・家庭」技術分野「D 情報の技術」、高校生なら「情報」に沿った探究活動など、情報学分野に関し優れた研究活動を行なっている中学生や高校生に、研究発表の場を提供し、優れた研究を行った中高生を表彰いたします。
2025年12月13日～21日に地域ごとのブロック大会を開催、全国から集まった152チームの中から44チームが選抜され、全国大会へ出場することが決定いたしました。選抜チームによる第88回全国大会での発表にどうぞご期待ください。
＜第8回中高生情報学研究コンテスト 開催概要＞
日時: 2026年3月7日 （土） 12:40-15:10
場所: 松山大学 文京キャンパス （愛媛県松山市文京町4番地2）
主催: 一般社団法人 情報処理学会 情報処理教育委員会
一般社団法人 情報処理学会 初等中等教育委員会
共催: 国立情報学研究所
後催: 文部科学省
国立研究開発法人科学技術振興機構
独立行政法人情報処理推進機構
独立行政法人国立高等専門学校機構
公益社団法人全国高等学校文化連盟
全国高等学校情報教育研究会
全国専門学科情報科高等学校長協会
一般社団法人 情報オリンピック日本委員会
情報学科・専攻協議会
愛媛県教育委員会
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337669&id=bodyimage1】
第8回中高生情報学研究コンテスト
https://www.ipsj.or.jp/event/88chukosei.html
発表ポスター
https://www.ipsj.or.jp/event/taikai/88/88PosterSession/ipsj_poster/index.html
3月7日（土）9:30-11:30
第88回全国大会の第2イベント会場において、「中高生情報学指導者懇談会」を開催します。こちらのイベント企画にもぜひご参加ください。
https://www.gakkai-web.net/ipsj/88/event/html/event/B-4.html
全国大会イベント企画にはどなたでも無料で参加いただけます。ぜひご参加賜りますよう、お願い申し上げます。
第88回全国大会聴講申込ページ https://www.ipsj.or.jp/event/taikai/88/participate.html
申込開始：2026年2月2日（月）予定
◆第9回中高生情報学研究コンテスト（予定）
2027年3月6日（土）名城大学 天白キャンパスにて開催。
https://www.ipsj.or.jp/event/89chukosei.html
◆情報処理学会 ジュニア会員について
小学生から大学学部3年生まで会費無料で入会いただけます。
ジュニア会員のご案内 https://www.ipsj.or.jp/junior/aboutJunior.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337669&id=bodyimage2】
情報処理学会 第87回全国大会併催 第7回中高生情報学研究コンテストの様子
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337669&id=bodyimage3】
情報処理学会 第88回全国大会併催 第8回中高生情報学研究コンテストの様子
＜参考情報＞
[1] 情報処理学会 ジュニア会員のページ
https://www.ipsj.or.jp/junior/
[2] 情報処理学会 教育・人材育成のページ
https://www.ipsj.or.jp/education/
[3] 第7回中高生情報学研究コンテスト報告記事
（情報処理, Vol.66, No.8 ぺた語義）
https://www.ipsj.or.jp/magazine/9faeag0000005al5-att/6608peta.pdf
[4] 高等学校DX加速化推進事業（DXハイスクール）に関する情報処理学会の意見表明について
（学会誌「情報処理」note）
https://note.com/ipsj/n/n79186831077c/
[5] 教科「情報」の入学試験問題って？
（学会誌「情報処理」note）
https://note.com/ipsj/m/m1ca81b5d1e66
お問い合わせ先
---------------------------------------------------------
一般社団法人情報処理学会
中高生情報学研究コンテスト事務局
〒101-0052
東京都千代田区神田小川町3-2-1 CIRCLES神田小川町6F
ipsjtaikaiPoster@ipsj.or.jp Tel.03-3518-8373
https://www.ipsj.or.jp/
---------------------------------------------------------
配信元企業：一般社団法人情報処理学会
プレスリリース詳細へ