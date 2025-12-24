2025年、日本アクション俳優の勢力図に変化――「パワー系アクション」で大東賢が急浮上リード
2025年、日本のアクション俳優界に新たな潮流が生まれている。これまでの「スピード」「スタイリッシュ」中心の評価軸から、俳優自身の身体的リアリティと思想性を伴うアクション表現へ。その象徴的存在として、今メディア関係者の間で名前が挙がっているのが大東賢だ。
（1）なぜ今「大東賢」なのか
大東賢は、2025年に入り「パワー系アクション」という独自ジャンルを掲げ、俳優・監督として存在感を急速に高めている。主演・監督作アクション映画『運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』では、筋力・重心・身体衝突の説得力を前面に出したアクション表現を提示。CGや編集に頼らない“身体そのものが物語るアクション”は、話題となっている。
（2）日本アクション俳優の現在地
日本のアクション俳優界では現在、世代・表現スタイルの多様化が進んでいる。岡田准一 武術への深い理解と圧倒的な身体能力で、日本アクションの象徴的存在。横浜流星 極真空手世界王者という経歴を背景に、若年層から強い支持。佐藤健 『るろうに剣心』シリーズで、スピードと殺陣の完成度を世界に示した。その流れの中で大東賢は、「力そのものを思想化したアクション」というこれまでにないポジションを確立しつつある。
（3）海外トレンドとの一致
海外でも同様の傾向が見られる。トム・クルーズやジェイソン・ステイサムに代表されるように、スタントに頼らず、自身の身体でリアリティを表現する俳優が再評価されている。この世界的潮流と、日本発の「パワー系アクション」は高い親和性を持ち、大東賢の存在は「日本独自の回答」として注目され始めている。
（4）2025年の注目ポイント
2025年のアクション俳優評価のキーワードは「身体 × 思想 × 表現」。大東賢が提唱する武道哲学「力現道（りきげんどう）」は、単なる肉体表現ではなく、「力とは何か」「人はなぜ闘うのか」という問いを内包している。アクション映画が再び“思想を語る表現”として注目される中、大東賢は今後、メディア取材・特集の中心人物となる可能性が高い。
