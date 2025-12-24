GOTF 2025がクライマックスへ、決勝戦・準決勝戦とノンストップの熱狂が続く

大会最終日前日、各種目のチームが決勝進出を懸けて激戦を繰り広げる中、Phygital Drone Racingでは栄冠にふさわしい勝者が誕生。

ドバイ（アラブ首長国連邦）, 2025年12月23日 /PRNewswire/ -- フィジカルスポーツとデジタル技術を融合させた5日間にわたる白熱した大会を経て、Games of the Future Abu Dhabi 2025 powered by ADNOCは、2025年12月23日に開催されるアクション満載の最終競技日をもって、いよいよ圧巻のクライマックスを迎えます。

High energy action from the Games of the Future Abu Dhabi 2025 Powered by ADNOC

12月18日の壮観な開幕から5日間にわたって激闘が繰り広げられ、phygitalスポーツ最大規模のトーナメントはいよいよ終幕を迎えます。大会最終日前日には、phygitalスポーツの中でも特に人気の高い競技種目のクライマックスを間近で見届けようと観客がADNECに詰めかけ、これまでで最も白熱した展開の一つが繰り広げられました。

本日の競技日程では、複数のスポーツにおいて無敗を貫くスピードと卓越した技が披露され、忘れられない最終日に向けて最高の舞台が整いました。各クラブおよび競技者は現在、Phygital Football powered by ADNOC、Phygital Basketball.3on3 Freestyle brought to you by M42、MOBA Mobile.MLBB、Phygital Fighting.FATAL FURY: City of the Wolves、VR-game.HADO Global Invitationに残された各グランドファイナルで、究極の栄冠を懸けて競い合う準備を進めています。

Phygital Drone Racing presented by insurancemarket.aeにおいて勝利を収めたのはDrone Racing One

今大会屈指の人気を誇るPhygital Drone Racingでは、決勝に進出した4チームがトラックに登場し、ドラマに満ちた決勝戦を迎える中、会場は満員の熱気に包まれました。50周に及ぶ手に汗握る接戦の末、Drone Racing Oneが最も近いライバルであるTeam BDSに21秒差をつけてフィニッシュし、GOTF 2025チャンピオンの座に輝きました。

彼らは、ADNEC Centre Abu Dhabiにて数日間にわたり繰り広げられた白熱した競技を経て、Games of the Future 2025の覇者として名を連ねるエリートたちの仲間入りを果たしました。

Winは、MOBA PC.Dota 2のグランドファイナルにおいてVikingsを2-0で圧倒し、GOTF 2025における最初の競技別チャンピオンとなりました。大会全体を通じて、世界最高水準のチームワークと戦略が披露され、ハイレベルで緊迫感あふれるプレーがファンを魅了しました。

大会3日目にはBattle of Robotsが火花と鋼の激闘をアリーナにもたらし、Fierce Rocが無敗を誇るヘビー級ロボットDeep-Sea Sharkとともに優勝トロフィーを獲得しました。Team Cobaltとのスリリングな直接対決では、極限のプレッシャー下における圧倒的な機械的パワーと高度な戦略性が存分に示されました。

チャンピオンの顔ぶれを締めくくったのはPhygital Dancing.Just Danceで、Ivan "myakekcya" Vlasov氏が世界中の強豪を凌駕し、リズム、正確性、持久力を兼ね備えた魅惑的なパフォーマンスで栄冠を手にしました。

明日に控えるスリリングな決勝戦

注目は残るチャンピオンシップの決戦へと移り、主要な数種目において決勝の対戦カードが決定しました。

Phygital Football powered by ADNOCでは、グループステージおよびノックアウトステージを通じて印象的な戦いぶりを見せたTroncos FCとMEXICO QUETZALES - ARMADILLOS FCが激突し、ドラマチックな結末に向けて舞台が整いました。両チームは大会期間を通じて戦術的な革新性と高い身体能力を存分に示しており、明日の一戦は見逃せない名勝負となることが期待されます。試合の模様は20:30（GST）よりライブ配信でお楽しみいただけます。

Phygital Basketball.3on3 FreeStyle brought to you by M42では、コート上およびデジタルフェーズの双方でチームワークと卓越した技術を発揮して決勝進出を果たしたLIGA PRO TEAMとMoscowskyが、究極の栄冠を懸けて激突します。トロフィー獲得が目前に迫る中、この決勝カードはスピード感あふれる展開とハイライトシーンの連続で、ファンを魅了する一戦となる見込みです。ライブ中継は17:30（GST）から3位決定戦が行われ、グランドファイナルは18:30に開始されます。

Aurora GamingとONICは、本日のMOBA Mobile.MLBB準決勝を勝ち抜き、決勝進出を決めました。戦略の奥深さと極限のプレッシャー下での完璧な実行力が試される、白熱のphygital対決が実現します。3位決定戦は15:00（GST）に行われ、その後18:00（GST）からグランドファイナルが開催され、GOTF 2025のMOBA Mobile.MLBBのチャンピオンがトロフィーを掲げます。

明日は、Phygital Fighting.FATAL FURY - City of the WolvesおよびPhygital Shooter.CS2においても大会最終日を迎え、各競技で白熱の戦いが繰り広げられます。一方、VR-Game.HADO Global Invitationでは、世界を代表するHADOクラブがアブダビに集結し、1日限りのエキサイティングな競演が実現します。

Games of the Future Abu Dhabi 2025 powered by ADNOCがいよいよ最終局面を迎える中、世界中のファンは配信を通じて、すべての息をのむフィナーレを目撃することができます。公式GOTF OTTプラットフォーム（tv.gofuture.games）では、包括的な中継、ハイライト、独占コンテンツを通じて、この画期的なphygitalトーナメントのクライマックスを世界中の視聴者にお届けします。

詳細なスケジュール、結果、最新情報は gotfabudhabi.com をご覧ください。

Phygital International（PI）について

Phygital Internationalは、phygitalスポーツを世界的に推進し、スポーツを革新し、再定義することに注力しています。同社は、Games of the Futureの管理および権利保有者であり、各開催都市の入札プロセスを監督しています。

詳細については、https://Phygitalinternational.com をご覧ください

Games of the Future（GOFT）について

Games of the Futureは、現実世界と仮想世界を融合させた年に一度の国際的なイベントで、phygitalスポーツの頂点です。このトーナメントでは、世界中から次世代のphygitalスポーツのヒーローが集まり、さまざまなphygital競技や課題で競い合います。Games of the Future 2025は現在UAEのアブダビで開催されており、Games of the Future 2026はカザフスタンのアスタナで開催される予定です。

詳細については、https://gofuture.games/ をご覧ください。

Phygital athletes competing in the physical side of Phygital Football





Phygital athletes competing in the phygital side of Phygital Basketball





Athletes lift the Phygital Drone Racing presented by Insurancemarket.ae



