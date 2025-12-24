AI・教育サービスを全国展開する株式会社ロジカ・エデュケーション（本社：大阪府池田市、代表取締役CEO：関 愛、以下 ロジカ式 ）は、障がいのある方の就労を支援する「 就労継続支援B型 ・就労移行支援 事業所 ロジカーズ」を大阪府池田市（阪急池田駅直結2分）に開所いたしました。

これまで全国で100万人以上にプログラミング教材を提供してきた「IT教育のプロ」としての知見を福祉分野に統合。専門的なIT作業はもちろん、誰でも取り組みやすい軽作業まで幅広い選択肢を用意し、障がいのある方が自信を持って社会とつながるための「自分らしく働ける場所」を提供します。





開所の背景：一人ひとりの「得意」と「安心」を大切にする就労支援へ

昨今、IT人材の不足が深刻化する一方で、障がいを持つ方々の中には、突出した集中力や論理的思考力など、IT分野において優れた適性を持つ方が多く存在します。しかし、従来の福祉環境では、その才能を十分に活かせる選択肢が限られていたり、逆に「ITはハードルが高い」と感じて一歩を踏み出せなかったりする課題がありました。

ロジカ式代表の関 愛は、教育の現場で一人ひとりの「歩幅」に合わせた支援の重要性を実感してきました。そこでロジカーズでは、最先端のITスキル習得を可能にしながらも、ITが苦手な方でも安心して取り組める軽作業や事務作業を充実させ、誰もが無理なく一歩を踏み出せる環境を構築し、本事業所の開所に至りました。









「ロジカーズ」5つの特徴

① IT作業から軽作業まで、苦手な方も安心の幅広い就労体験：プログラミング、動画編集、SNS運用、スマートフォン修理といった専門的なIT業務から、チラシ折りやシール貼りなどの軽作業、事務作業まで、多種多様なメニューを用意。パソコン作業に不安がある方も、まずは軽作業からスタートし、ご自身のペースで通所していくことが可能です。









②IT教育のプロによる実践的カリキュラム：子ども向けプログラミング教育「ロジカ式」で培ったノウハウを活かし、未経験からでも市場価値の高いITスキルを習得できる環境を完備。PCの電源を入れるところから、将来的な Web制作まで、レベルに合わせた個別サポート体制を整えています。





③高水準の工賃設定と皆勤賞制度：IT関連の専門業務を切り出すことで、地域平均を上回る工賃の支払いを目指します。また、作業内容に関わらず継続的な通所を評価する「皆勤賞」により、生活リズムの安定とモチベーション維持を支えます。

④阪急池田駅直結徒歩2分のストレスフリーな環境（送迎・食事あり）： 阪急「池田駅」直結（徒歩2分）。雨の日でも濡れずに通える抜群のアクセスです。さらに、送迎サービスや栄養士監修の温かい昼食提供も行い、心身ともに健やかに通える体制を整えています。









⑤一体型事業所として長期的なキャリアを伴走支援：就労継続支援B型で自分に合った作業を見つけ、自信をつけた後は、同一施設内の就労移行支援へスムーズに移行可能。一般就労に向けた本格的な就職支援まで、一貫してサポートします。









代表取締役CEO 関 愛（せき あい）のコメント

私たちは教育のプロとして、一人ひとりの可能性を信じています。ITは便利な道具ですが、それが全てではありません。大切なのは、本人が安心して通い、自分に合った役割を見つけることです。ITが好きな方も、少し苦手だなと感じている方も、ロジカーズという場所を通じて、働くことへの自信と楽しみを見つけていただきたいと願っています。

事業所概要

・事業所名：ロジカーズ池田

・開所日： 2025年9月1日

・所在地： 大阪府池田市菅原町3-1 ステーションN 107

・サービス種別： 就労継続支援B型 ・就労移行支援

・運営法人： 株式会社ロジカ・エデュケーション

・公式サイト： https://logicars.jp/

運営法人概要

・法人名：株式会社ロジカ・エデュケーション

・代表者：代表取締役CEO 関 愛

・所在地：大阪府池田市菅原町3-1 ステーションN 107

・設立 ：2018年11月12日

・事業内容：教材開発、プログラミング教室FC、DXリスキリング研修、AIサービス開発

・資本金：1億590万円

・TEL ：072-752-8607

・URL ：https://logica-ed.com/

https://logica.education/