対馬の海洋ごみが雪遊びアイテムに。再生プラスチックを使用した「スコップ」「ヒップソリ」を全国のスポーツデポ・アルペン、アルペンアウトドアーズにて発売
― 再資源化された海洋ごみ約800kgを原料に。美しい海を未来へつなぐ循環プロジェクト ―
スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野敦之）は、長崎県対馬市で回収された海洋ごみを原料とした雪遊び用の「スコップ」「ヒップソリ」を全国のスポーツデポ・アルペン、アルペンアウトドアーズにて順次販売開始いたします。
■海洋ごみの漂着量は年間約30,000m³以上※
日本海の玄関口に位置する対馬は、美しいリアス式海岸を有する一方で、地形的特徴から大量の海洋ごみが流れ着く地域です。令和6年度の年間漂着量は容量で約31,500㎥、重量で3,561tと推計されており、その容量の5割以上がペットボトルや発泡スチロールを含むプラスチック由来のごみです。※
これらは生態系・漁業などへの影響に加え、微細化すればマイクロプラスチックとなり、さらに回収が難しくなることが大きな課題となっています。
対馬では海洋ゴミを回収して再資源化する取り組みが続けられており、アルペングループでは「自分たちにもできる取り組みを」という思いから、その資源を使用した商品開発を行いました。
※対馬海ごみ情報センター 公表データより
■ 海洋プラスチックを使用した「スコップ」「ヒップソリ」について
今回発売するスコップとソリは、合計6,000点の販売を見込み、再資源化された海洋ごみ原料約800kg分を活用しています。
スコップ：再生原料100％使用
ソリ：安全性と品質安定のため再生原料50％配合
■ カラー名に込めた「対馬の海への想い」
カラーは、対馬の透明度の高い海を象徴する「対馬ブルー」を中心に、「珊瑚ピンク」「夕波オレンジ」の3色を展開。
リサイクル原料特有の“少しくすんだ色”をあえて活かし、「海洋ごみ問題の深刻さ」と「本来の対馬の海の美しさ」を同時に伝えるデザインとしました。
■ 今後に向けて
今回の商品化により海洋ごみの再資源化という循環の仕組みに一定の貢献ができた一方で、現地では「回収スピードに消費が追いつかない」という課題が残っています。当社としては、今回の取り組みをきっかけに、より持続的な資源循環につながる方法を検討していくとともに、リユース・リサイクル領域での活動を引き続き進めてまいります。
今回発売した「スコップ」「ヒップソリ」は、海洋ごみ問題の現状を知り、身近なところから考えるきっかけとなる商品です。こうした取り組みを通じて、未来へ美しい海をつないでいくことを目指しています。
全国のスポーツデポ・アルペン、アルペンアウトドアーズの店舗で展開しておりますので、ぜひ店頭で商品をご覧いただき、取り組みに触れてみてください。
＜商品詳細＞
商品名：スコップ
価格 ：499円（税込）
素材 ：海洋プラスチック100%(PE)
商品名：ヒップソリ
価格 ：899円（税込）
素材 ：海洋プラスチック50%(PE)/PE
URL ：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductList.aspx?pgi=00000013&sort=5
■販売店情報
・全国のスポーツデポ・アルペン、アルペンアウトドアーズ
https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopList.aspx
・Alpen Online
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductList.aspx?pgi=00000013&sort=5
■製品開発秘話
対馬の海洋プラスチックから、ヒップソリ／スコップが生まれるまでの、開発の背景や想いをまとめたマガジン記事を公開しています。
『対馬海洋プラスチック由来のヒップソリ/スコップができるまで 〜美しい対馬の海を未来につなげよう〜』
https://store.alpen-group.jp/Page/Feature/products_251223_01.aspx
株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/
