µþ¥»¥é¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤¬¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ ¥ß¥é¥Î¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ëÅ¸¼¨²ñ¡ÖMILANO UNICA 2027 SS¡×¤Ë½ÐÅ¸
µþ¥»¥é¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹¡§Ä¹°æ ¹§¡¢°Ê²¼¡§Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ ¥ß¥é¥Î¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè42²óMILANO UNICA¡Ê¥ß¥é¥Î¡¦¥¦¥Ë¥«¡Ë 2027 SS¡ÊSpring / Summer¡Ë¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¥ß¥é¥Î¡¦¥¦¥Ë¥«¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ËÃøÌ¾¤Ê¹âµé¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¸þ¤±¤Î¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò°·¤¦¹ñºÝÅª¤Ê¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¸«ËÜ»Ô¤Ç¤¹¡£2005Ç¯¤è¤êÇ¯2²ó¡ÊSS¡¦AW¥·¡¼¥º¥ó¢¨¡Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2026 Ç¯1·î¤Ç42²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤«¤é¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥Ð¥¤¥ä¡¼¤¬Íè¾ì¤¹¤ëÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤¬¥Ö¡¼¥¹¤ò¹½¤¨¤ë¡ÖThe Japan Observatory¡ÊJOB¡Ë¡× ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¹âÉÊ¼Á¤ÊÁÇºà¡¦µ»½Ñ¤ò½¸¤á¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ëÆÃÊÌÅ¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥¦¥Ë¥« 2027 SS¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ï ¡ÈMU COSMETIC¡È¤Ç¤¹¡£¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ë¤Ï¤É¤Á¤é¤â¡Ö¿ÈÂÎ¡×¤òÃæ¿´¤Ë¤½¤Î¥±¥¢¡¢ÊÑ²½¡¢¤½¤·¤ÆÌ¥ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤ÏÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÀ¸ÃÏ¤Ë°õºþ¤µ¤ì¤¿¥×¥ê¥ó¥È¥µ¥ó¥×¥ë¤ä¡¢¥ß¥é¥Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¡¢¡ÖFOREARTH¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥à¡¼¥Ó¡¼¤Î¾å±Ç¤ä¡¢¼Âµ¡¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡ÖFOREARTH ¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¡¡(¥¤¥¿¥ê¥¢ ¥ß¥é¥Î)¡×¤Ç¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖFOREARTH¡×¤Ç¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿À¸ÃÏ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ñ¥ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥ß¥é¥Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¢Åìµþ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Ë¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤â¡¢´Ä¶À¤ËÍ¥¤ì¤¿ÆèÀ÷¥¤¥ó¥¯¥¸¥§¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¡ÖFOREARTH¡×¤Î¹â¤¤È¯¿§À¤È¡¢½À¤é¤«¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿ÉÊ¼Á¤ò¼ÂºÝ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÅö¼Ò¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨SS¡§½Õ²Æ¡ÊSpring / Summer¡Ë¡¢AW¡§½©Åß¡ÊAutumn / Winter¡Ë
¢£Âè42²ó ¥ß¥é¥Î¡¦¥¦¥Ë¥« 2027 SS¡¡³«ºÅ³µÍ×
https://digitalpr.jp/table_img/2426/125242/125242_web_1.png
¢£ÆèÀ÷¥¤¥ó¥¯¥¸¥§¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¡ÖFOREARTH¡×¤ÎÆÃÄ¹
½¾Íè¡¢Á¡°Ý¡¦¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢À¸ÃÏ¤òÀ÷¤á¤ëºÝ¤Ë¡¢¥¹¥Á¡¼¥à¤äÀö¾ô¤Ê¤É¤Î¹©Äø¤ÇÂçÎÌ¤Î¿å¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÇÓ¿å¤Ë¤è¤ë¿å¼Á±øÀ÷¤¬À¤³¦Åª¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ºß¸Ë²áÂ¿¤Ë¤è¤ëÂçÎÌÇÑ´þÌäÂê¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁáµÞ¤ÊÂÐ±þ¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µþ¥»¥é¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤ÎÆÃÄ¹¤òÍ¤·¤¿FOREARTH¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1¡ËWater Free Concept
FOREARTH¤Ï¡¢À¸ÃÏ¤Î¥×¥ê¥ó¥È»þ¤Ë¿å¤Î»ÈÍÑÎÌ¤ò¸Â¤ê¤Ê¤¯¥¼¥í¢¨¤Þ¤Ç¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢½¾Íè¤ÎÆèÀ÷¤ËÉ¬Í×¤ÊÂç·¿¤ÎÁ°¸å½èÍýµ¡¤ä¥¹¥Á¡¼¥Þ¡¼¤Ê¤É¤ÎÀßÈ÷µ¡´ï¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñÎÌ¤ÈCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
2¡ËCreative Free
Á¡°Ý¡¦¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦¤Ç½ÅÍ×¤ÊÀ¸ÃÏ¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤òÀ¸¤«¤·¤¿½À¤é¤«¤¤¼ê¿¨¤ê¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÌÊ¡¢¥·¥ë¥¯¡¢¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¢¥Ê¥¤¥í¥ó¡¢º®ËÂ¤Ê¤ÉÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÀ¸ÃÏ¤Ø¤Î¹âÀººÙ¤Ê¥×¥ê¥ó¥È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
3¡ËLocation Free
¿å»ñ¸»¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤ÆèÀ÷¤Ç¡¢ÀßÃÖ¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¡¢Å¬ÃÏ¡¦Å¬ÎÌÀ¸»º¤Ë¤è¤ê¡¢ÊªÎ®¥³¥¹¥È¤äºß¸Ë¤Îºï¸º¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
ÆèÀ÷¥¤¥ó¥¯¥¸¥§¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥¿¡¼ ¡ÖFOREARTH¡× ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Á¤é
https://www.kyoceradocumentsolutions.com/ja/our-business/industrial/textile-printing/index.html?utm_campaign=or&utm_medium=other-medium&utm_source=other-source&utm_term=kc-press&utm_content=forearth
¢¨FOREARTH¤Ï¡¢¥×¥ê¥ó¥È¡¦´¥Áç¤Î¤ß¤ÇÁ´¹©Äø¤¬´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥ê¥ó¥È¹©Äø¤Ç¤Ï¿å¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¡¢¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Õ¥ê¡¼¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢µ¡´ï¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¿å¤ÎÎÌ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢½Û´Ä¥Ù¥ë¥ÈÀö¾ô¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÂÁ÷¥Ù¥ë¥È¤ÎÀö¾ô¿å¤ò½Û´Ä¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤éºÆÍøÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£À¸ÃÏ1Ô¤¢¤¿¤ê¤Î¿å»ÈÍÑÎÌ¤ò0.02L¡ÊÅö¼ÒÄ´¤Ù 2022Ç¯¡Ë¤Þ¤Çºï¸º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£FOREARTH¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2025Ç¯4·î¤Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤Ë¡ÖFOREARTH¡×¤ò¼ÂÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¡ÖFOREARTH¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Âµ¡¤Ë¤è¤ë¥Ç¥â¤ä¥×¥ê¥ó¥È¥µ¥ó¥×¥ëºîÀ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥ê¥ó¥È¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤´Í×Ë¾¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢FOREARTH¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡¢¡ÖFOREARTH¡×¤Î¼Â±é¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥×¥ê¥ó¥È¥µ¥ó¥×¥ë¤Î½ÐÎÏ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´ÁêÃÌ¤â¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2426/125242/125242_web_2.png
¢£Ë¬ÌäÍ½Ìó¡¢¥×¥ê¥ó¥È¥µ¥ó¥×¥ë½ÐÎÏ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§info@deu.kyocera.com
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
µþ¥»¥é¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¡´ë¶È¹ÊóÉô ¿¹ÅÄ¡Ê·ÈÂÓ:070-7406-6371 ²ñ¼ÒÄ¾ÄÌ:06-6764-3515¡Ë