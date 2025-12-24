こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【TVer】2025年の利用動向をまとめた「数字で見るTVer」発表
全国で最も1人あたりのTVerの利用時間が長い都道府県は「宮崎県」
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、2025年の利用状況や利用動向を数字で振り返る「数字で見るTVer」を公開しました。
■TVerの月間動画再生数は5.8億再生に到達し最高記録を更新
TVerの月間動画再生数は、2025年10月に5.4億再生（※1）、11月に5.8億再生（※2）と、2か月連続で過去最高記録を更新しました。累計ダウンロード数も10月に9,000万ダウンロードを達成し、利用デバイスの動画再生数の割合（※3）では、コネクテッドTV（以下、CTV）が4割近くまで伸びるなど、さまざまな視聴環境で多くのユーザーにご利用いただいています。
■都道府県別、1人あたりの再生時間は2年連続で宮崎県が1位
2025年1月1日から10月31日の集計における、1人（※4）あたりの平均再生時間（※5）は、2024年と同様に1位が宮崎県、2位が福井県となりました。上位を、複数の系列のネットワークに加盟しているクロスネット局のある県が占めたことから、居住地域の地上波放送では見られない番組もTVerを通じてお楽しみいただいている様子がうかがえます。
■日別のライブ配信の再生数は箱根駅伝や日本シリーズで増加
2025年のライブ配信の再生数（※6）は、スポーツコンテンツを中心に、大型番組など世間からの関心が高い番組の配信と連動して増加しました。
日別にみると、箱根駅伝を配信した1月2日、3日の再生数が最も多くなりました。ほかにも『SMBC日本シリーズ』『東京2025世界陸上』などのスポーツライブ配信日にも再生数が増加しており、多くの方に注目の熱戦をお楽しみいただきました。
TVerは、テレビをアップデートし、「場所」や「時間」から“開放”することで、コンテンツを身近に、自由に楽しむ機会を提供します。2026年も、ドラマやバラエティはもちろん、スポーツコンテンツやアニメ、報道、ローカル局による制作番組、過去に話題となったアーカイブ作品の配信など、コンテンツのさらなる拡充を図り、ユーザーの皆さまのご期待に添えるよう、サービスの向上に尽力してまいります。
※1：2025年202510月1日〜10月31日における、TVer単体のVOD・リアルタイム配信・追っかけ再生およびSP LIVEを合計した全デバイスでの動画再生数（TVer DATA MARKETING調べ）
※2：2025年11月1日〜11月30日における、TVer単体のVOD・リアルタイム配信・追っかけ再生およびSP LIVEを合計したテレビデバイスでの動画再生数（TVer DATA MARKETING調べ）
※3：2025年4月1日〜6月30日における、TVer単体のVODでの動画再生数の割合（TVer DATA MARKETING調べ）
※4：1ユニークブラウザを1人とします。
※5：2025年1月1日〜10月31日における、TVer単体のVOD・リアルタイム配信・追っかけ再生およびSPLIVEを合計した全デバイスでの1ユニークブラウザあたりの平均動画再生時間（TVer DATA MARKETING調べ）
※6：2025年1月1日〜10月31日における、TVer単体のリアルタイム配信・追っかけ再生およびSPLIVEを合計した全デバイスでの動画再生数（TVer DATA MARKETING調べ）
■民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」について（ https://tver.jp/ ）
民放各局が制作した安心・安全なテレビコンテンツを、いつでもどこでも完全無料でお楽しみいただける国内最大級の動画配信サービスです。パソコン、スマートフォン・タブレット、テレビアプリでの常時約800番組の見逃し配信のほか、スポーツ等のライブ配信、民放5系列のゴールデン・プライムタイムを中心とした番組のリアルタイム配信（地上波同時配信）※を実施しています。
※リアルタイム配信は、パソコン、スマートフォン・タブレットアプリでのみ実施しています。テレビアプリおよびChromecastを利用した視聴はできません（ニュース速報、緊急地震速報等、リアルタイム配信では一部テロップが表示されないものがあります）。ライブ配信は、スマホ・タブレット・PC・TVerテレビアプリ（一部コンテンツ）で視聴可能です。
本件に関するお問合わせ先
【本件についてのお問い合わせ先】
株式会社TVer（広報担当）／E-mail：tver-contact@tver.co.jp
関連リンク
TVer
https://tver.jp/
