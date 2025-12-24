グローバル個別化栄養・サプリメント市場の包括的分析：主要な要因、トレンド、成長機会、および2026-2035年の予測
本レポートは、個別化栄養・サプリメント市場を詳細に分析しており、2020年から2025年の過去の期間をカバーし、2025年～2030年および2035Fまでの予測期間のトレンドを示しています。地域ごとの市場動向や、各地域内の主要経済圏における市場動向も評価しています。
2025年、グローバル個別化栄養・サプリメント市場の規模は約133億8710万ドルとなり、2020年以降の年間平均成長率（CAGR）は12.4％を記録しました。市場は2025年の133億8710万ドルから2030年には234億2530万ドルに達し、CAGRは11.8％で成長すると予測されています。2030年以降は年間平均成長率10.5％で拡大し、2035年には385億5370万ドルに達すると見込まれています。
主要企業が採用する戦略
市場の主要プレイヤーは、個別化栄養・サプリメント分野での競争力を高めるために、以下のような戦略を展開しています。
● 新製品の投入による事業能力の拡大
● 戦略的パートナーシップの優先化による市場での存在感の強化
● イノベーションや開発への継続的な注力による事業成長の支援
レポート全体の閲覧
http://www.thebusinessresearchcompany.com/report/personalized-nutrition-and-supplements-global-market-report
市場機会を最大限に活用するために、ビジネス・リサーチ・カンパニーは個別化栄養・サプリメント企業に以下の取り組みを推奨しています。
● 確立された健康および福利厚生プラットフォームとの戦略的提携により消費者へのアクセスを拡大
● 遺伝的情報およびバイオマーカー解析に基づく個別化サプリメントの提供
● カスタマイズされた栄養補助食品と生物学的年齢およびバイオマーカー評価を組み合わせた統合型消費者健康エコシステムの開発
● 既存のウェルネスおよび消費者向けブランドを通じた個別化サプリメントの提供
● 高度にカスタマイズされたサプリメントソリューションを提供するためのニュートリゲノミクス駆動の処方の進化
個別化栄養・サプリメントとは
個別化栄養・サプリメントは、遺伝、年齢、ライフスタイル、健康状態、腸内細菌構成、代謝データなどの要素に基づき、個人の栄養ニーズに合わせて設計されたカスタマイズされた栄養およびサプリメントソリューションです。主な目的は、適切な栄養素を適切な量で適切なタイミングに提供することにより、個人の健康成果を最適化することです。個別化栄養は、全体的な健康の向上、疾病予防と管理の支援、パフォーマンスの向上、そして長期的な健康の促進を、精密に設計された栄養戦略を通じて実現します。
補完的な製品およびサービスには、ウェアラブル健康トラッカー、栄養およびフィットネスアプリ、遺伝子およびバイオマーカー検査キット、健康コーチング、食事プランニングツールが含まれます。代替製品には、従来の栄養補助食品、標準的なマルチビタミン、個別化データ分析やカスタマイズを組み込んでいない一般的な栄養プログラムが含まれます。
無料サンプルのリクエスト
http://www.thebusinessresearchcompany.com/Customise?id=23791&&type=smp
グローバル個別化栄養・サプリメント市場の主要企業
2024年において、上位10社は市場全体の16.372％を占めました。最大手はNestlé Health Science S.A.で、市場シェアは3.509％です。その他の企業は以下の通りです：
● アボット・ラボラトリーズ
● アムウェイ・コーポレーション
● バイエルAG
● ハーバライフ社
● DSM-フィルメニッヒ
● アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニー（ファグロン・ゲノミクスS.L.U.（
● USANAヘルスサイエンス
レポートのカスタマイズ
http://www.thebusinessresearchcompany.com/Customise?id=23791&&type=smp
プレスリリース詳細へ