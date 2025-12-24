Modon Holding、リレイテッド・カンパニーズおよびパネピント・プロパティーズと合弁会社を設立

Modon Holding、リレイテッド・カンパニーズおよびパネピント・プロパティーズと合弁会社を設立し、ジャージーシティ中心部のウォーターフロントに高級住宅タワー「ハーバーサイド4」を供給

・Modonが、ジャージーシティ中心部における54階建ての主要開発計画である「ハーバーサイド4」の過半数の持分を取得し、2029年第1四半期に高級賃貸アパートおよび分譲コンドミニアム800戸を提供

・リレイテッドおよびパネピントとの合弁事業は、高品質な投資および強固な国際的パートナーシップを通じてグローバルポートフォリオの多角化を進めるModonの継続的な戦略を支える

アラブ首長国連邦アブダビ--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- Modon Holding PSC（「Modon」）は、米国ニュージャージー州ジャージーシティ中心部に位置する、残りわずかな一等地のウォーターフロント敷地の1つにおいて、54階建ての住宅タワー「ハーバーサイド4」を開発する新たな合弁事業を発表しました。Modonは過半数の持分を保有し、、米国の大手デベロッパーであるリレイテッド・カンパニーズ（Related Companies）およびジャージーシティの老舗企業であるパネピント・プロパティーズ（Panepinto Properties）とともに本合弁事業を通じて、同グループの多角化されたグローバルポートフォリオを拡大する戦略における新たな節目を刻みます。

ハーバーサイド4は、Handel Architectsが設計を手がけ、ジャージーシティ中心部に高級賃貸アパートおよび分譲コンドミニアム800戸をもたらします。建物からはマンハッタンのスカイラインを遮ることなく望める眺望が広がり、目玉となるフィットネスクラブやコンシェルジュサービスなど、上質なライフスタイルやホスピタリティ関連の充実したアメニティを備えています。同敷地は、ハドソン川を横断するPATH（パストレイン／Port Authority Trans-Hudson）鉄道やフェリーの利用によりマンハッタンまで数分でアクセスでき、周辺には小売店や飲食店、コミュニティ向けの各種アメニティが集積しています。通りを挟んだ向かいにはホールフーズ・マーケット（Whole Foods market）もあります。本開発計画では、住宅の約75%を賃貸として保有し、安定した継続収益を創出する一方、残り約25%は分譲コンドミニアムとして販売されます。建設は2026年第1四半期に着工し、2029年第1四半期の完成を予定しています。

本合弁事業は、本開発計画の推進を共同で統括し、開発および建設管理、リーシング、運営はリレイテッド・カンパニーズが主導します。リレイテッドは、50年以上にわたる統合型の開発およびマネジメントの専門性を有しており、運用資産残高は700億米ドル、過去10年間における建設実績は200億米ドル超に上ります。1977年以降、ジャージーシティにおいて延べ1,700万平方フィートを超える開発実績を有するパネピント・プロパティーズは、地域に根差した深い知見と、ジャージーシティのコミュニティに対する長年のコミットメントをもたらします。なお、本開発計画の建設資金については、JPモルガンが主導する銀行コンソーシアムが提供します。

Modon Holding会長のジャッセム・モハメド・ブー・アタバ・アル・ザアビ閣下は、次のように述べています。「ハーバーサイド4は、Modonのグローバル展開における自然な次の段階であり、長期的な価値を創出する高い成長可能性を持つ資産への投資に対する当社のコミットメントを体現するものです。リレイテッドおよびパネピントとのパートナーシップにより、活気に満ちた将来志向のコミュニティ形成を支える専門性と志を備えた組織が結集し、信頼される国際的な投資パートナーとしてのModonの地位が一層強化されます。本事業は、当社の国際ポートフォリオを強化するとともに、多角化戦略を後押しし、主要なグローバル市場において高品質な都市型拠点を開発していくというModonのビジョンを改めて示すものです。」

Modon HoldingのグループCEOであるビル・オリーガンは、次のように述べています。「ハーバーサイド4は、優れた開発機会および体系的な実行計画と、高い専門性と実行力を有するパートナーを組み合わせたものであり、長期的な継続収益の拡大を目指すModonの国際的な成長戦略と強く合致しています。リレイテッドの運営力とパネピントの地域に根差した知見が融合することで、卓越したデザインと規律ある実行を実現するために設計されたプラットフォームが構築されます。当社は、リレイテッドおよびパネピントと緊密に連携し、開発のあらゆる重要な段階を監督していきます。これにより、ハーバーサイドが長期にわたり、適切に運営され高いパフォーマンスを発揮するコミュニティとなるよう貢献します。本投資は、多角化されたグローバルポートフォリオの強靭性を構築し、さらに高めていくという当社のビジョンを改めて強化するものです。」

リレイテッド・カンパニーズのプレジデントであるブルース・A・ビール・ジュニア氏は、次のように述べています。「この魅力的なプロジェクトを実現するにあたり、Modon Holdingのチームとパートナーシップを結べることを大変うれしく思います。急成長を続けるジャージーシティにおいて、マンハッタンから数分という比類のない立地を誇るハーバーサイド4は、ダイナミックな都市型居住環境の創出という当社のビジョンを共有するパートナーおよび投資家とともに、目の肥えた居住者に向けた美しいウォーターフロント住宅を開発するまたとない機会を示すものです。」

パネピント・プロパティーズの創業者兼CEOであるジョセフ・パネピント・シニア氏は、次のように述べています。「ハーバーサイド4の取得は、ジャージーシティのウォーターフロントのみならず、より広域にわたる継続的な再開発において、当社の役割を一層強化するものです。かつては工業用途に供されていたこのエリアは、現在では市内のすべての住民に雇用と収入をもたらす、現代的で一流の住宅・商業拠点へと着実に進化しています。本物件は、そのより大きなビジョンと合致するものです。当社は今後も、ジャージーシティの各地区における継続的な成長を支援していくことに取り組んでいきます。」

アブダビに本社を置き、アブダビ証券取引所（ADX）に上場するModonは、不動産、ホスピタリティ、アセットマネジメント、投資、イベント、観光など、多岐にわたる事業分野で事業を展開しています。Modonの国際不動産ポートフォリオには、ブリティッシュ・ランドおよびGICとのパートナーシップによる、ロンドンの2フィンズベリー・アベニューのオフィスタワーを開発する50%出資の合弁事業のほか、欧州でも屈指の高級住宅ゴルフエステートであるLa Zagaleta（スペイン）の取得、そして米国フロリダ州パームビーチ郡にあるウェリントン・インターナショナル馬術競技場への戦略的投資が含まれています。その他の資産としては、3大陸5か国に展開するホテルおよびリゾート、スポーツおよびレジャー施設のほか、アブダビのアブダビ国立展示場やロンドンのエクセル展覧会センターなど、世界的に著名なイベントおよび展示会場が含まれています。

Modonについて

Modonはアラブ首長国連邦アブダビに本社を置く国際的な持株会社で、アブダビ証券取引所（ADX）に上場しています。私たちは都市イノベーションの最前線に立ち、常に期待を上回る象徴的なデザインと体験を創出しています。当社の主要事業分野には、不動産、ホスピタリティ、アセットマネジメント、投資、イベント、観光が含まれます。私たちの目標は、長期的で持続可能な価値を創出し、インテリジェントでつながりのある暮らしの基盤を築くことです。

リレイテッド・カンパニーズについて

リレイテッド・カンパニーズは、イノベーションを中核に据えたグローバルな不動産およびライフスタイル企業であり、米国最大級の非公開不動産会社です。50年以上前に設立されたリレイテッドは、米国における最大級の民間のアフォーダブル住宅の所有者および保全事業者の1つであり、開発、取得、運営、ファイナンス、マーケティング、販売といった、ほぼすべての分野において経験を有する、完全統合型で高度に多角化された業界のリーディングカンパニーです。ニューヨーク市に本社を置くリレイテッドは、ボストン、シカゴ、ロサンゼルス、サンフランシスコ、テキサス州、ワシントンD.C.、そしてロンドンにオフィスおよび主要な開発拠点を構え、約4,000人のプロフェッショナルから成るチームを擁しています。マンハッタン西側の28エーカーに広がるハドソン・ヤーズ地区、コロンバス・サークルのドイツ銀行センター、シカゴのThe 78などを含め、保有または開発中の資産は700億米ドル超に上ります。リレイテッドは、ファスト・カンパニー誌による「世界で最も革新的な企業50社」にも選出されています。リレイテッドの詳細については、www.related.com をご覧ください。

パネピントについて

パネピント・プロパティーズは、1977年以来、ジャージーシティにおける不動産開発分野で市場をリードし、イノベーションを牽引してきました。同社は、デザインおよびインフラ開発、長期的な不動産管理および資産管理、さらに住宅、オフィス、ホテル向けの現代美術（ファインアート）関連サービスに注力しながら、国内外で革新的な不動産プロジェクトに取り組んでいます。独立系企業として運営されるパネピント・プロパティーズは、金融機関、市および州の行政機関、エンジニア、建築家、デザイナー、そしてアーティストと緊密に連携し、各プロジェクトが唯一無二で成功するものとなるよう取り組んでいます。また、地域を変革し活性化することで、地域コミュニティに価値を創出しています。

