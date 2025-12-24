12月24日(水)に書籍『有料⽼⼈ホーム三ツ星ガイド2025-26年版』を販売開始
株式会社プレジオ（本社：大阪府大阪市/代表：上山 祐平）のグループ会社である株式会社ベイシス（本社：大阪府大阪市/代表：柴田 尋）は、12月24日(水)に、介護業界のプロが厳選した165 施設をご紹介する『有料⽼⼈ホーム 三ツ星ガイド』を全国の書店やオンラインサイトなどで販売開始します。
兵庫県、大阪府、京都府、奈良県、滋賀県の有料老人ホームを独自の20項目を基準に徹底調査を行った上で厳選しました。介護のノウハウを集めた老人ホーム・介護施設の検索総合情報サイト「介護の三ツ星コンシェルジュ」編集部と一般社団法人 日本シニア住宅相談員協会が共同で、調査を行い素人目では判断が難しい有料老人ホーム選びの「道標」となるようご紹介しています。各ホームが公表しているオフィシャルな情報に加え、サービス姿勢等の情報を余すところなく盛り込み、カラー写真を添えて特長を見やすくまとめています。
同書は、介護施設への入居を検討している高齢者やそのご家族、施設の種類や情報が多く介護施設選びに対して疑問・不安をお持ちの⽅、関⻄エリアで厳選された優良なホームをお探しの⽅におすすめの⼀冊です。
◇書籍概要
タイトル：2,889施設を調査した介護業界のプロが厳選 別冊「有料老人ホーム三ツ星ガイド2025-26年版」関西165選
著 者：介護の三ツ星コンシェルジュ 編集部
出版社：株式会社幻冬舎メディアコンサルティング
発売日：2025年12月24日(水)
定 価：本体価格910円＋税
URL：https://amzn.asia/d/5ofgUPV
◇目次
読者の皆さまへ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
別冊「有料老人ホーム三ツ星ガイド2025-26年版」
関西165選のコミットメント
～このガイドブックが、良質なホーム選びの道標となるために～・・・・・3
「有料老人ホーム三ツ星ガイド」の選定方法・・・・・・・・・・・・・・ 4
本書の介護用語解説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
アイコンの見方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
星別索引・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
超希少！2,889施設から選んだプレミアムな三ツ星21ホーム・・・・・・・17
府県別で見る
星獲得144ホーム 一挙大公開・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61
兵庫県・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62
大阪府・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・97
京都府・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・192
奈良県 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・199
滋賀県・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・201
編集部のおすすめ！ 番外編ホーム特集・・・・・・・・・・・・・・206
理念で選ぶ介護施設
有料老人ホーム経営者の運営への想い・・・・・・・・・・・・・・・219
書籍制作協力事業者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・238
【会社概要】
社 名：株式会社ベイシス
本社所在地：大阪府大阪市中央区南船場一丁目18番11号
東 京 支 社：東京都千代田区丸の内2丁目1番1号
代 表取締役：柴田 尋
設 立：2000年4月
事業内容：不動産の総合コンサルティング
不動産の総合デベロップメント
各種事業用不動産の運営管理
不動産の売買、賃貸及びその仲介
信託受益権販売及び仲介
M&A・企業再生事業
シニア事業
H P：https://basis.co.jp/