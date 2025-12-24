12月24日(水)に書籍『有料⽼⼈ホーム三ツ星ガイド2025-26年版』を販売開始

株式会社プレジオ（本社：大阪府大阪市/代表：上山 祐平）のグループ会社である株式会社ベイシス（本社：大阪府大阪市/代表：柴田 尋）は、12月24日(水)に、介護業界のプロが厳選した165 施設をご紹介する『有料⽼⼈ホーム 三ツ星ガイド』を全国の書店やオンラインサイトなどで販売開始します。

兵庫県、大阪府、京都府、奈良県、滋賀県の有料老人ホームを独自の20項目を基準に徹底調査を行った上で厳選しました。介護のノウハウを集めた老人ホーム・介護施設の検索総合情報サイト「介護の三ツ星コンシェルジュ」編集部と一般社団法人 日本シニア住宅相談員協会が共同で、調査を行い素人目では判断が難しい有料老人ホーム選びの「道標」となるようご紹介しています。各ホームが公表しているオフィシャルな情報に加え、サービス姿勢等の情報を余すところなく盛り込み、カラー写真を添えて特長を見やすくまとめています。

同書は、介護施設への入居を検討している高齢者やそのご家族、施設の種類や情報が多く介護施設選びに対して疑問・不安をお持ちの⽅、関⻄エリアで厳選された優良なホームをお探しの⽅におすすめの⼀冊です。

◇書籍概要

タイトル：2,889施設を調査した介護業界のプロが厳選 別冊「有料老人ホーム三ツ星ガイド2025-26年版」関西165選

著 者：介護の三ツ星コンシェルジュ 編集部

出版社：株式会社幻冬舎メディアコンサルティング

発売日：2025年12月24日(水)

定 価：本体価格910円＋税

URL：https://amzn.asia/d/5ofgUPV

◇目次

読者の皆さまへ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

別冊「有料老人ホーム三ツ星ガイド2025-26年版」

関西165選のコミットメント

～このガイドブックが、良質なホーム選びの道標となるために～・・・・・3

「有料老人ホーム三ツ星ガイド」の選定方法・・・・・・・・・・・・・・ 4

本書の介護用語解説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6

アイコンの見方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8

星別索引・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

超希少！2,889施設から選んだプレミアムな三ツ星21ホーム・・・・・・・17

府県別で見る

星獲得144ホーム 一挙大公開・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61

兵庫県・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62

大阪府・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・97

京都府・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・192

奈良県 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・199

滋賀県・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・201

編集部のおすすめ！ 番外編ホーム特集・・・・・・・・・・・・・・206

理念で選ぶ介護施設

有料老人ホーム経営者の運営への想い・・・・・・・・・・・・・・・219

書籍制作協力事業者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・238

【会社概要】

社 名：株式会社ベイシス

本社所在地：大阪府大阪市中央区南船場一丁目18番11号

東 京 支 社：東京都千代田区丸の内2丁目1番1号

代 表取締役：柴田 尋

設 立：2000年4月

事業内容：不動産の総合コンサルティング

不動産の総合デベロップメント

各種事業用不動産の運営管理

不動産の売買、賃貸及びその仲介

信託受益権販売及び仲介

M&A・企業再生事業

シニア事業

H P：https://basis.co.jp/