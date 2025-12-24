株式会社楽久屋(本社：東京都港区、代表取締役：新井 正一)は2026年1月1日より、千葉県佐倉市の「佐倉天然温泉 澄流」で『2026年冬の福袋』を数量限定で販売します。





当社は東京・茨城・千葉・山梨・岐阜・大阪の温浴施設「稲城天然温泉 季乃彩」、「湯どころ みのり」、「道志川温泉 紅椿の湯」、「佐倉天然温泉 澄流」、「野天風呂 湯の郷」、「多摩境天然温泉 森乃彩」、「南柏天然温泉 すみれ」、「天然温泉湯舞音 龍ケ崎」、「天然温泉湯舞音 袖ケ浦」、「天然温泉湯舞音 市原ちはら台」、「COCOFURO ますの湯」、「COCOFURO たかの湯」、「COCOFURO かが浴場」、「COCOFURO おおみね湯」の14店舗を運営しております。

また、2025年11月30日には埼玉県羽生市に「YUBUNE SAUNA PARK」をオープンしました。





『2026年冬の福袋』は、澄流の入浴回数券10回分(9,300円相当)や平日限定岩盤浴券2回分(1,200円相当)、澄流ロゴ入りオリジナルタオル1枚(170円相当)に加えて目玉は澄流担当者が厳選して取り揃えた豪華な食品＆おしゃれな雑貨合計14点入ったセット5,350円(税込)の総額16,000円以上相当の福袋です。

また、幸運な方には秘密のプレゼントがついてくるかもしれません…。





ぜひこの機会に『2026年冬の福袋』をお買い求めください。





福袋(冬)





■概要

【価格】

13,000円(税込)





【内容】

※食品のパッケージは変更となることがございます。

(1) 入浴回数券10回分(9,300円相当)

平日・土日祝日関係なくご利用頂ける、澄流の入浴回数券10回分です。

※1月5日(月)から使用可能です。

※有効期限は2026年6月30日までとなります。





澄流





(2) 平日限定岩盤浴券2回分(1,200円相当)

平日限定でご利用頂ける、澄流の岩盤＆サウナLeLuのご利用券です。

※有効期限は2026年6月30日までとなります。





岩盤＆サウナLeLu





(3) 澄流ロゴ入りオリジナルタオル1枚(170円相当)





澄流ロゴ入りオリジナルタオル





(4) cocosauna(ココサウナ)メッシュトート(澄流店頭990円相当)

メッシュ生地で通気性が良く、ふわっと軽いトートバッグです。

サ活や旅行に便利な大容量のトートバッグです。





cocosauna メッシュトート





(5) cocosauna(ココサウナ)ボディタオル2枚セット(澄流店頭980円相当)

これからサウナを楽しみたい方に。シンプルで可愛い、綿100％のボディタオルです。





cocosauna(ココサウナ)ボディタオル





(6) 奈良屋 裁ちそば(澄流店頭330円相当)

自家製粉の風味豊かな粗挽きそば粉使用。極端な乱切り仕上げが特徴の食べ応えのあるかなり太めの田舎そばです。





奈良屋 裁ちそば





(7) 紅ショウガ天ポテトチップス(澄流店頭430円相当)

大阪人のもったいない文化が生み出した紅ショウガの天ぷらです。食欲をそそる香りと味わいをポテトチップスに閉じ込めました。





紅ショウガ天ポテトチップス





(8) 秋田白神食品のいぶりがっこ(澄流店頭250円相当)

「パリッとシャキシャキジューシー！」おいしさ広がる秋田名物いぶりがっこです。





秋田白神食品のいぶりがっこ





(9) 山形豚のジャーキー(澄流店頭450円相当)

和風醤油ダレで味付けし、じっくり乾燥させたこだわりのジャーキーです。

肉質の良い山形豚を使用しているので噛めば噛むほど旨みが広がります。





山形豚のジャーキー





(10) 芋けんぴ、または芋チップいずれか一つ(澄流店頭430円相当)





芋けんぴ、芋チップ





(11) 赤からえびホマレ(澄流店頭250円相当)

岡田屋「えびホマレ」の名古屋名物赤から鍋味。赤から監修のもと、お店で人気の『辛さレベル3番』をベースに、スープの特徴でもある赤味噌と唐辛子をブレンドした秘伝の味付けを再現しました。





赤からえびホマレ





(12) クロワッサンたい焼き(澄流店頭230円相当)

27層で出来たクロワッサン生地をたい焼きに仕上げました。

そのままでも美味しく、トースターで温めるとサクサクにも。





クロワッサンたい焼き





(13) 鳥皮みそ煮(澄流店頭330円相当)

広島県呉市の居酒屋で昔から親しまれている、鶏の皮を味噌で煮込んだ一品料理の味わいを缶詰にしました。





鳥皮みそ煮





(14) ご当地サイダー(澄流店頭280円相当)

道の駅や物産展、サービスエリアで販売しているご当地名物サイダーです。

※いずれか1種が入ります。





ご当地サイダー





(15) 信州そば2個セット(澄流店頭400円相当)





【販売時期】

事前予約 ：2025年12月29日(月)～12月31日(水)

当日販売・お渡し期間：2026年1月1日(木)午前9時～1月3日(土)





【数量】

事前予約枠50個、当日販売分100個





※事前予約は3個までとなります。

※当日販売分に数量制限はございませんが、合計150個限定となります。

※電話予約は行っておりません。

※ご購入後の返品・返金はご遠慮頂いております。









■「澄流」の魅力

1. 竹林を眺めながらゆっくり浸かれる天然温泉

澄流の泉質「含よう素-ナトリウム-塩化物強塩泉」は塩分を多く含む通称「熱の湯」と呼ばれるほど身体が温まる源泉です。

身体が温まることにより、血流が良くなり指先やつま先まで温まるため、冷え性に効果があり、また身体に付着した温泉成分により湯上りには高い保湿効果があり、乾燥肌にも効果的といわれています。

竹林を眺めながら自家源泉「佐倉染井野温泉」をおたのしみください。





竹林に囲まれた露天風呂





2. シャワーや水風呂、ジェットバス、炭酸泉で「超軟水」を使用

水道水に含まれる硬度成分は石けんの主成分である脂肪酸と結び付きやすく、水に溶けない石けんカスを生み出し、これが原因でお肌のつっぱりや髪のパサつき、泡立ちの悪さを引き起こします。

澄流の水は硬度が極端に低い「超軟水」を使用。この超軟水の効果により、シャンプーをすると泡立ちがよく、髪にごわごわ感やきしみが出にくくなります。お肌もしっとりすべすべになり、皮膚のバリア機能の高さによって乾燥から守ります。









■手ぶらで楽しむバーベキュー！「遠野式ジンギスカン」

岩手県遠野市では家族や行事の集まりで、七輪の代わりにブリキバケツで肉を焼く「バケツジンギスカン」文化があります。

澄流では食事処のテラス席でお手軽に遠野式バケツジンギスカンがお楽しみいただけます。

竹林を抜ける風を感じながら、家族や仲間と手ぶらでバーベキュー気分が味わえます。





1人前1,980円(税込) 2名様～ご予約可能

ジンギスカンご予約TEL：043-312-0617





遠野式バケツジンギスカン





■「澄流」のサウナの魅力

1. 爆風オートロウリュサウナ

サウナ室内の赤ランプが点灯すると、澄流名物『爆風ロウリュ』開始の合図。無機質なダクトから送られる熱風はサウナ室の壁や天井を伝い、全身を熱風で包み込みます。

※女性高温サウナは、ややおしとやかな『熱風ロウリュ』に設定しています。





爆風オートロウリュサウナ





2. 超軟水水風呂

サウナの後はメインディッシュの水風呂。澄流の水風呂は、硬度が極端に低い「超軟水」を使用しています。超軟水の柔らかな肌触りを全身でご体験下さい。





3. 竹林を眺めながらの『最高のととのい体験』

澄流自慢の竹林を眺めながら外気浴。都会の喧騒を忘れ、風に揺れる木々や竹のざわめき、鳥のさえずりに虫たちの合唱…。最高に贅沢な外気浴をご堪能ください。





最高のととのい体験





4. よもぎ泥塩サウナ

ハーブの女王と言われるほど効果・効能があるとされるよもぎ。ミネラルたっぷりの泥パックと塩との相乗効果で健康美へと導きます。





5. セルフロウリュサウナ(岩盤浴エリア)

友達同士はもちろん、カップルでお楽しみいただける着衣型サウナです。お客様自身で熱したストーンに水をかけることでロウリュができます。

室内では天然ハーブから独自の製法で抽出したアロマ水を球状に凍らせた「アロマイス」を熱したストーンの上に置いてロウリュする「アロマイスロウリュ」もお楽しみいただけます。





セルフロウリュサウナ(岩盤浴)





6. ミュージックロウリュサウナ(岩盤浴エリア)

30分に一回音楽に合わせて蒸気と熱風が発生するエンターテインメント型ロウリュ。

流行や季節に応じた音楽で楽しみながら発汗できます。

さらに、七色に光るステージライトとミラーボールで室内を照らすことにより、視覚でもお楽しみいただける新感覚の岩盤浴です。





岩盤＆サウナLeLu





■施設概要

【店舗名称】

佐倉天然温泉 澄流(すみれ)





【営業時間】

7:00～24:00





【定休日】

3月・6月・9月・12月の第2木曜日





【施設内容】(男女共)

4種類の露天風呂 ：源泉かけ流し岩風呂 源泉くつろぎの湯 高濃度炭酸泉

源泉寝ころび湯

4種類の屋内風呂 ：源泉主浴 爽楽の湯(ジェットバス) 気泡湯 水風呂

2種類のサウナ ：熱風オートロウリュ よもぎ泥塩サウナ

3種類の岩盤浴 ：熱響の間 蒸香(じょうこう)の間 石癒(いやし)の間

リラクゼーション：整体 フットケア アカスリ

食事施設 ：湯けむりレストランPALM

無料休憩所 ：休憩処、ラウンジ

有料休憩所 ：岩盤専用ラウンジ

その他 ：マッサージチェア ゲームコーナー 漫画コーナー 喫煙所





【料金(税込)】

入館料大人 ：平日1,000円 土日祝1,100円 回数券9,300円(10回分)

入館料小人(中学生未満)：平日500円 土日祝600円

岩盤浴 ：平日600円 土日祝650円





【温泉】

pH値7.54

泉質…含よう素-ナトリウム-塩化物強塩泉(高張性・弱アルカリ性・低温泉)

効能…きりきず、末梢循環障害、冷え性、うつ状態、皮膚乾燥症





【アクセス】

京成本線「臼井」駅より車で6分





【駐車場】

151台





【延べ床面積】

1614.6平方メートル





【所在地】

〒285-0831 千葉県佐倉市染井野4-7-3





【TEL】

043-497-2625(風呂にゴー)